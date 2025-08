ON Semiconductor souffre de sa forte exposition aux puces pour l'automobile, alors que les ventes de véhicules électriques peinent à décoller dans un marché fragilisé par les droits de douane et la hausse des taux d'intérêt.

ON Semiconductor a annoncé une baisse de 15% de son chiffre d’affaires trimestriel, à 1,47 milliard de dollars, ainsi que des prévisions de bénéfices prudentes pour le troisième trimestre, provoquant une chute de plus de 10% de son action. Le ralentissement de la croissance des ventes de véhicules électriques pèse sur le fabricant de puces, sur fond d’incertitude économique, de droits de douane en hausse et de taux d’emprunt élevés qui freinent les achats automobiles et incitent les constructeurs à revoir leurs plans de production.

Le groupe anticipe un bénéfice ajusté entre 0,54 et 0,64 dollars par action, proche des attentes, et un chiffre d’affaires compris entre 1,47 et 1,57 milliard de dollars pour le prochain trimestre. Onsemi souligne que le marché des véhicules électriques reste atone en Amérique du Nord et en Europe, aggravé par la fin du crédit d’impôt fédéral de 7 500 dollars aux États-Unis, mais évoque de légers signes de stabilisation sur l’ensemble de ses marchés.

Spécialiste des puces en carbure de silicium, essentielles pour augmenter l’autonomie des véhicules électriques, Onsemi reste un acteur clé du secteur. Toutefois, la surabondance de puces et la fin du cycle de forte croissance automobile limitent ses perspectives, la société ne prévoyant qu’une légère progression de l’activité au troisième trimestre.