One Health Group PLC est un prestataire indépendant basé au Royaume-Uni qui offre des soins gratuits dans le cadre du National Health Service (NHS) à des patients orientés par le biais de Patient Choice pour des traitements en orthopédie, en chirurgie du rachis, en chirurgie générale et en gynécologie. Il engage des consultants sous-spécialisés dans les différentes chirurgies qu'il propose, par l'intermédiaire d'un réseau de cliniques de proximité et de sites d'opérations chirurgicales. Elle fait appel à des chirurgiens et à des anesthésistes qui sont pour la plupart employés par le NHS, en tant que consultants. Elle travaille avec plus de 100 professionnels dans sept hôpitaux et plus de 30 cliniques enregistrées auprès de la Care Quality Commission. Elle collabore avec un certain nombre de partenaires afin de fournir des services de santé à ses patients. Ses partenaires comprennent Physionet +, Barlborough Hospital, Circle Health Group, Spire Healthcare, Independent Healthcare Providers Network, St. Hugh's Hospital et Kinvara Private Hospital. Elle fournit des services dans le South Yorkshire, le Derbyshire, le Nottinghamshire, le West Yorkshire et le Lincolnshire & Hull.