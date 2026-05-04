Onsemi bat les attentes, mais la reprise reste encore sélective
Onsemi a publié des résultats trimestriels légèrement supérieurs aux attentes, mais pas assez pour prolonger la forte progression du titre, qui cède plus de 5% dans les échanges post-clôture après avoir bondi d'environ 85% depuis le début de l'année. Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 1,51 MdUSD, contre 1,49 MdUSD attendu par le consensus, tandis que le bénéfice ajusté par action est ressorti à 0,64 USD, au-dessus des 0,613 USD anticipés.
Cette publication confirme un début de redressement après plusieurs trimestres difficiles, avec un chiffre d'affaires en hausse de 4,7% sur un an et un bénéfice ajusté par action en progression de 16,4%. La direction estime que le groupe a dépassé son point bas cyclique, grâce notamment au renforcement de la demande dans les centres de données liés à l'intelligence artificielle, dont les revenus ont progressé de plus de 30% sur un trimestre et ont plus que doublé sur un an.
Le profil de reprise reste toutefois inégal, puisque le chiffre d'affaires recule encore légèrement par rapport au quatrième trimestre (-1%), alors que les activités analogiques (-3%) et de capteurs (-5%) se contractent séquentiellement. Le flux de trésorerie disponible baisse également nettement, à 217,2 MUSD contre 485,4 MUSD au trimestre précédent (-55%), tandis que les résultats GAAP restent pénalisés par des charges de restructuration importantes.
Pour le deuxième trimestre, onsemi vise un chiffre d'affaires compris entre 1,535 et 1,635 MdUSD, ainsi qu'un bénéfice ajusté par action de 0,65 à 0,77 USD, au-dessus des attentes actuelles. Le marché surveillera désormais si l'amélioration s'élargit au-delà des applications de puissance liées à l'IA.
ON Semiconductor Corporation (onsemi) est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de composants électroniques à base de semi-conducteurs. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- solutions pour les systèmes d'alimentation (46,8%) : transistors à effet de champ, modules discrets et de puissance, régulateurs, contrôleurs, commutateurs, composants d'isolation, etc. ;
- solutions pour les systèmes électroniques avancés (37,7%) : composants analogiques, circuits intégrés spécifiques et à grande vitesse, composants de connectivité, d'intégration à grande échelle, etc. ;
- solutions pour les systèmes de capteurs intelligents (15,5%) : capteurs d'images, pilotes d'actionneurs, processeurs de signaux d'image, détecteurs de photons, etc.
Le CA par marché se ventile entre industrie automobile (51,4%), industries (27,9%) et autres (20,7%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (20,5%), Hong Kong (27,3%), Royaume-Uni (22,5%), Singapour (20,9%) et autres (8,8%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.