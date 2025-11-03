On Semiconductor a publié des résultats supérieurs aux attentes pour le troisième trimestre, portés par une forte demande dans les centres de données liée à l’intelligence artificielle. Le chiffre d’affaires s’est établi à 1,55 milliard de dollars, dépassant les prévisions des analystes qui tablaient sur 1,52 milliard. Le bénéfice ajusté par action a atteint 63 cents, contre 59 attendus, selon les données de LSEG. L’entreprise bénéficie notamment de la montée en puissance de ses composants destinés à l’optimisation énergétique des infrastructures IA.

Le directeur général Hassane El-Khoury a souligné des "signes de stabilisation" sur les principaux marchés d’Onsemi, ainsi qu’une dynamique positive du côté de l’IA. Cette tendance tranche avec celle observée dans le secteur automobile, où les clients freinent leurs investissements dans les puces en carbure de silicium, pénalisés par le ralentissement de la demande en véhicules électriques en Europe et en Amérique du Nord.

Pour le quatrième trimestre, Onsemi prévoit un chiffre d’affaires compris entre 1,48 et 1,58 milliard de dollars, le point médian étant conforme aux attentes du marché. Le bénéfice ajusté est attendu entre 57 et 67 cents par action, en ligne avec le consensus de 62 cents. Malgré un environnement contrasté, la croissance de l’intelligence artificielle semble compenser le repli dans l’automobile, permettant à Onsemi de maintenir ses prévisions.