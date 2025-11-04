Ontex Group a annoncé hier avoir finalisé la vente de son activité en Turquie à Dilek Grup. La transaction inclut les marques Canbebe, Canped et Prosafe, ainsi que l'usine d'Istanbul et les exportations vers certains pays voisins.

Selon le dirigeant Gustavo Calvo Paz, cette opération marque l'achèvement du recentrage stratégique du groupe sur les marques de distribution et de santé en Europe et en Amérique du Nord, où Ontex voit un fort potentiel de croissance et d'amélioration des marges.

Les produits nets attendus, après impôts et coûts de transaction, s'élèvent à environ 25 MEUR, sous réserve d'ajustements post-clôture. La finalisation entraînera la comptabilisation d'une perte non monétaire d'environ 70 MEUR liée aux réserves de conversion cumulées.