Ontex Group a annoncé hier avoir finalisé la vente de son activité en Turquie à Dilek Grup. La transaction inclut les marques Canbebe, Canped et Prosafe, ainsi que l'usine d'Istanbul et les exportations vers certains pays voisins.
Selon le dirigeant Gustavo Calvo Paz, cette opération marque l'achèvement du recentrage stratégique du groupe sur les marques de distribution et de santé en Europe et en Amérique du Nord, où Ontex voit un fort potentiel de croissance et d'amélioration des marges.
Les produits nets attendus, après impôts et coûts de transaction, s'élèvent à environ 25 MEUR, sous réserve d'ajustements post-clôture. La finalisation entraînera la comptabilisation d'une perte non monétaire d'environ 70 MEUR liée aux réserves de conversion cumulées.
Ontex Group NV figure parmi les leaders mondiaux de la fabrication et de la commercialisation de produits d'hygiène jetables pour enfants et pour adultes. Les produits sont vendus sous marques distributeurs et sous marques propres (Canbebe, Canped, Helen Harper, iD, Serenity et Lille) via des surfaces de distribution, des établissements de santé et des pharmacies. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits d'incontinence (43%) : culottes et couches pour adultes, serviettes d'incontinence et protections de lit ;
- produits d'hygiène pour bébés (42,7%) : couches pour bébés, couche-culotte et lingettes ;
- produits d'hygiène féminine (12,7%) : serviettes périodiques, protège-slips et tampons ;
- autres (1,6%) : notamment produits cosmétiques et gants médicaux.
La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume-Uni (17%), Italie (13,6%), Etats-Unis (13,4%), France (10,1%), Pologne (9,3%) et autres (36,6%).
