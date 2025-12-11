Ontex Group dévisse de 16% à Bruxelles, délaissé après un avertissement sur résultats lancé par le fabricant de produits d'hygiène pour l'exercice en cours, en raison d'une faiblesse de la demande en puériculture.
Il attend désormais pour 2025 une baisse de ses revenus "à un seul chiffre moyen" en comparable, un EBITDA ajusté entre 175 et 180 millions d'euros, un free cash-flow de l'ordre de -35 MEUR et un ratio d'endettement finissant vers 3,2 fois.
Aussi, le groupe belge prévoit d'accélérer ses mesures d'amélioration d'efficacité à travers ses activités et SG&A de 200 MEUR sur les 3 prochaines années, avec des coûts de mise en oeuvre exceptionnels requis devant rester sous 40 MEUR.
"Il s'agit du 3e avertissement sur résultats en 2 ans", souligne ING. "Bien que nous étions déjà sceptiques à propos de ces objectifs, nous sommes négativement surpris par son ampleur et attendons une réaction significativement négative du titre".
Par ailleurs, Ontex fait part de la nomination de Laurent Nielly (président de sa division Europe depuis 2021) comme prochain CEO du groupe : il succédera à Gustavo Calvo Paz à la fin de son mandat, prévue lors de l'AG du 5 mai 2026.
Ontex Group NV figure parmi les leaders mondiaux de la fabrication et de la commercialisation de produits d'hygiène jetables pour enfants et pour adultes. Les produits sont vendus sous marques distributeurs et sous marques propres (Canbebe, Canped, Helen Harper, iD, Serenity et Lille) via des surfaces de distribution, des établissements de santé et des pharmacies. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits d'incontinence (43%) : culottes et couches pour adultes, serviettes d'incontinence et protections de lit ;
- produits d'hygiène pour bébés (42,7%) : couches pour bébés, couche-culotte et lingettes ;
- produits d'hygiène féminine (12,7%) : serviettes périodiques, protège-slips et tampons ;
- autres (1,6%) : notamment produits cosmétiques et gants médicaux.
La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume-Uni (17%), Italie (13,6%), Etats-Unis (13,4%), France (10,1%), Pologne (9,3%) et autres (36,6%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.