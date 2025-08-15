Ontex Group NV figure parmi les leaders mondiaux de la fabrication et de la commercialisation de produits d'hygiène jetables pour enfants et pour adultes. Les produits sont vendus sous marques distributeurs et sous marques propres (Canbebe, Canped, Helen Harper, iD, Serenity et Lille) via des surfaces de distribution, des établissements de santé et des pharmacies. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - produits d'incontinence (43%) : culottes et couches pour adultes, serviettes d'incontinence et protections de lit ; - produits d'hygiène pour bébés (42,7%) : couches pour bébés, couche-culotte et lingettes ; - produits d'hygiène féminine (12,7%) : serviettes périodiques, protège-slips et tampons ; - autres (1,6%) : notamment produits cosmétiques et gants médicaux. La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume-Uni (17%), Italie (13,6%), Etats-Unis (13,4%), France (10,1%), Pologne (9,3%) et autres (36,6%).