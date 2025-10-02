PayPal fait savoir que Ooredoo Fintech va rejoindre PayPal World, nouvelle plateforme mondiale de paiements de PayPal visant à connecter près de 2 milliards d'utilisateurs à travers le monde.

Cette collaboration permettra aux détenteurs du portefeuille Ooredoo Wallet de payer à l'international dans leur monnaie locale, d'accéder à des millions de commerçants en ligne et en magasin, et d'effectuer des transferts transfrontaliers plus fluides.

Les entreprises bénéficieront d'une expansion vers de nouveaux marchés et d'un accès élargi aux solutions de paiement sans nécessiter de développements techniques supplémentaires. Selon Mirko Giacco, directeur général d'Ooredoo Fintech, ce partenariat s'inscrit dans la mission du groupe de 'donner accès à des solutions financières modernes et abordables'.

De son côté, Alex Chriss, directeur général de PayPal, assure que PayPal World 'a le potentiel de révolutionner le commerce transfrontalier'.