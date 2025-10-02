PayPal fait savoir que Ooredoo Fintech va rejoindre PayPal World, nouvelle plateforme mondiale de paiements de PayPal visant à connecter près de 2 milliards d'utilisateurs à travers le monde.
Cette collaboration permettra aux détenteurs du portefeuille Ooredoo Wallet de payer à l'international dans leur monnaie locale, d'accéder à des millions de commerçants en ligne et en magasin, et d'effectuer des transferts transfrontaliers plus fluides.
Les entreprises bénéficieront d'une expansion vers de nouveaux marchés et d'un accès élargi aux solutions de paiement sans nécessiter de développements techniques supplémentaires. Selon Mirko Giacco, directeur général d'Ooredoo Fintech, ce partenariat s'inscrit dans la mission du groupe de 'donner accès à des solutions financières modernes et abordables'.
De son côté, Alex Chriss, directeur général de PayPal, assure que PayPal World 'a le potentiel de révolutionner le commerce transfrontalier'.
PayPal Holdings, Inc. figure parmi les principaux prestataires mondiaux de services de paiement en ligne. La société permet aux particuliers et aux professionnels d'effectuer leurs transactions d'achat et de vente de biens et de services, ainsi que leurs opérations de transfert et de retrait de fonds. PayPal Holdings, Inc. exploite une plateforme technologique dotées de solutions (marques PayPal, PayPal Credit, Venmo et Braintree) destinées à faciliter les paiements assurés via des sites marchands, des dispositifs mobiles, et par le biais de magasins.
Le CA par source de revenus se répartit comme suit :
- revenus des transactions (90,7%) ;
- revenus issus des prestations de services à valeur ajoutée (9,3%).
A fin 2024, PayPal Holdings, Inc. compte 434 millions de comptes actifs.
57,5% du CA est réalisé aux Etats-Unis.
