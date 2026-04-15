OpenAI ajuste ses investissements, Microsoft récupère des capacités en Norvège
Selon des informations de CNBC, OpenAI aurait revu à la baisse ses ambitions en matière d'infrastructures en renonçant à louer directement des capacités de calcul dans un centre de données en Norvège, quelques jours après avoir suspendu un projet similaire au Royaume-Uni. Ce repositionnement s'inscrit dans une stratégie plus prudente, alors que l'entreprise cherche à maîtriser ses dépenses à l'approche d'une éventuelle introduction en Bourse. Les discussions avec la société britannique Nscale pour un site de 230 mégawatts à Narvik n'ont pas abouti, laissant Microsoft reprendre la capacité initialement envisagée.
L'entreprise d'intelligence artificielle prévoit désormais d'accéder à ces ressources indirectement via Microsoft, son partenaire historique. Ce choix lui permet de rester dans le cadre de ses engagements existants, notamment un contrat estimé à 250 milliards de dollars avec Azure. Nscale a parallèlement renforcé sa collaboration avec Microsoft, avec le déploiement de plus de 30 000 processeurs graphiques Nvidia Rubin sur le site norvégien, dans le cadre d'une stratégie visant à développer les infrastructures d'IA en Europe.
Ce recentrage intervient dans un contexte de révision plus large des objectifs financiers d'OpenAI. Après des projections très ambitieuses en 2025, le groupe vise désormais environ 600 milliards de dollars d'investissements dans les capacités de calcul d'ici 2030. Il a également suspendu son projet Stargate au Royaume-Uni en raison du coût de l'énergie et du cadre réglementaire, tout en mettant fin à certains services comme Sora. Malgré ces ajustements, OpenAI continue d'attirer des financements massifs, avec une levée récente de 122 milliards de dollars valorisant l'entreprise à 852 milliards de dollars.
Microsoft Corporation est le n° 1 mondial de la conception, du développement et de la commercialisation de systèmes d'exploitation et de logiciels pour PC et serveurs. Le groupe développe également une activité de fabrication et de vente de matériel informatique. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de systèmes d'exploitation et d'outils de développement d'applications (42,9%) : destinés notamment aux serveurs (Azure, SQL Server, Windows Server, Visual Studio, System Center, GitHub, etc.) et aux micro-ordinateurs (Windows) ;
- développement d'applications logicielles basées sur le cloud (37,7%) : logiciels de productivité (Microsoft 365 ; Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher et Access), de gestion intégrée et de gestion de la relation client (Dynamics 365), de partage et de gestion en ligne de fichiers (OneDrive), et de communications unifiée et collaborative (Microsoft Teams) ;
- autres (19,4%) : notamment vente de licences de logiciels (Windows), de tablettes (Microsoft Surface), de consoles et de logiciels de jeux vidéo (Xbox), d'accessoires pour ordinateurs, etc.
51,3% du CA est réalisé aux Etats-Unis.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.