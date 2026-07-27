OpenAI cherche une garantie de Nvidia pour financer un méga-centre de données
Selon des informations du Wall Street Journal, OpenAI négocie avec Nvidia une garantie financière pouvant atteindre 250 milliards de dollars afin de lever les fonds nécessaires à la construction d'un campus de centres de données de 10 gigawatts dans l'Ohio, un projet dont le coût total pourrait dépasser 500 milliards de dollars.
OpenAI discute avec Nvidia d'une garantie pouvant atteindre 250 milliards de dollars pour faciliter le financement d'un vaste campus de centres de données dans le comté de Pike, dans l'Ohio. Cette garantie permettrait à OpenAI de lever de la dette en s'appuyant sur la qualité de crédit de Nvidia afin de couvrir les coûts de construction et de location du site, sans inclure l'achat des puces du fabricant, qui fait l'objet de négociations distinctes. Les discussions restent en cours et pourraient encore évoluer.
Le futur complexe, implanté sur l'ancien site d'une usine d'enrichissement d'uranium, disposerait d'une capacité de 10 gigawatts, soit une consommation annuelle d'électricité comparable à celle d'environ huit millions de foyers américains. Son coût total pourrait dépasser 500 milliards de dollars. Ce projet s'inscrit dans la stratégie d'OpenAI visant à sécuriser les capacités de calcul nécessaires à la croissance de ses services, alors que la concurrence s'intensifie avec Anthropic, Google, Amazon et Meta, qui investissent eux aussi massivement dans leurs infrastructures d'intelligence artificielle.
Nvidia avait annoncé en septembre son intention d'investir jusqu'à 100 milliards de dollars dans OpenAI dans le cadre d'un partenariat stratégique, mais cette opération ne s'est finalement pas concrétisée. Le groupe a néanmoins participé à hauteur de 30 milliards de dollars au tour de table record réalisé par OpenAI en mars. Désormais valorisée à près de 1 000 milliards de dollars, la société prépare son introduction en Bourse tout en faisant face à la montée des modèles à poids ouverts, principalement développés en Chine, qui pourraient renforcer la concurrence et peser sur sa capacité à maintenir ses prix.
NVIDIA Corporation est le n° 1 mondial de la conception, du développement et de la commercialisation de processeurs graphiques programmables. Le groupe développe parallèlement des logiciels associés. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- solutions informatiques et de mise en réseau (89%) : plateformes et infrastructures de centres de données, solutions d'interconnexion Ethernet, solutions calcul haute performance, plateformes et solutions pour véhicules autonomes et intelligents, solutions pour l'infrastructure d'intelligence artificielle d'entreprise, processeurs d'extraction de crypto-monnaies, cartes informatiques embarquées pour la robotique, l'enseignement, l'apprentissage et le développement de l'intelligence artificielle, etc. ;
- processeurs graphiques (11%) : destinés aux ordinateurs, aux consoles de jeux, aux plateformes de diffusion en direct de jeux vidéo, aux stations de travail, etc. (marques GeForce, NVIDIA RTX, Quadro, etc.). Le groupe propose également des ordinateurs portables et de bureau, des ordinateurs de jeu, des périphériques pour ordinateurs (moniteurs, souris, manettes de jeux, télécommandes, etc.), des logiciels pour l'informatique visuelle et virtuelle, des plateformes pour les systèmes d'info-divertissement automobiles et des plateformes de collaboration dans le cloud.
Le CA par secteur d'activité se ventile entre stockage de données (88,3%), jeux (8,7%), visualisation professionnelle (1,4%), automobile (1,3%) et autres (0,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (46,9%), Singapour (18,2%), Taïwan (15,8%), Chine et Hong Kong (13,1%) et autres (6%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.