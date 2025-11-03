OpenAI a signé un contrat majeur avec Amazon et son service cloud AWS portant sur l’achat de capacités de calcul pour un montant de 38 milliards de dollars. Ce partenariat marque une inflexion stratégique notable pour la startup d’intelligence artificielle, historiquement liée à Microsoft via Azure. Grâce à cet accord, OpenAI bénéficiera d’un accès immédiat aux GPU Nvidia via les centres de données d’AWS, avant la construction de nouvelles infrastructures dédiées. Ces ressources alimenteront à la fois l’inférence de modèles existants et l’entraînement de futures générations d’IA.
Ce partenariat intervient alors que Microsoft vient de perdre son exclusivité sur les demandes d’OpenAI, bien que la société reste un client clé d’Azure avec un engagement de 250 milliards de dollars supplémentaires. Le contrat avec AWS, plus important que ceux récemment signés avec Oracle et Alphabet, illustre une volonté claire de diversification. Cette stratégie s’inscrit dans la perspective d’une entrée en Bourse, avec une restructuration interne déjà amorcée pour faciliter cette opération.
Pour AWS, ce contrat représente une avancée significative face à la concurrence dans le secteur du cloud. Déjà partenaire d’Anthropic, Amazon investit massivement dans ses capacités, avec notamment un campus de 11 milliards de dollars dédié à l’IA dans l’Indiana. L’accord avec OpenAI reste ouvert à l’intégration de futures technologies, y compris les puces Trainium d’AWS. En consolidant ses liens avec plusieurs fournisseurs hyperscale, OpenAI se positionne comme un acteur indépendant capable de soutenir sa croissance dans un marché de l’IA en pleine expansion.
Amazon.com, Inc. figure parmi les leaders mondiaux de la distribution en ligne de produits grand public. En outre, le groupe développe une activité de place de marché permettant aux particuliers et aux sociétés de distribution d'effectuer leurs transactions d'achat et de vente de biens et de services. L'activité s'organise autour de 3 familles de produits et services :
- produits électroniques et informatiques : jeux, appareils photo, PC, ordinateurs portables et périphériques, télévisions, chaînes hi-fi, lecteurs, produits de communication sans fil, etc. Amazon.com propose également des équipements de cuisine et de jardin, des vêtements, des produits de beauté, etc. ;
- produits culturels : livres, produits musicaux, jeux vidéo et DVD ;
- autres : notamment services de développement d'interfaces et d'applications d'Internet.
Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de services (52,7%) et de produits (47,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (69,3%), Allemagne (6,5%), Royaume-Uni (5,9%), Japon (4,7%) et autres (13,6%).
