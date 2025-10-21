L’action Alphabet a reculé de 2% mardi après l’annonce surprise d’OpenAI concernant le lancement de ChatGPT Atlas, un navigateur web intelligent qui vient concurrencer directement Google. Présenté comme un outil autonome disponible d’abord sur macOS, Atlas intègre les capacités de l’IA générative de ChatGPT dans un environnement de navigation, avec des versions Windows, iOS et Android en préparation. Une courte vidéo partagée sur X et un livestream intitulé Introducing ChatGPT Atlas ont officialisé cette nouvelle incursion stratégique de la filiale d’IA soutenue par Microsoft.
Cette initiative marque une accélération majeure dans la compétition pour le contrôle des interfaces d’accès à l’information. Après le lancement du navigateur Comet par Perplexity début octobre, et l’intégration du modèle Gemini dans Chrome par Google en septembre, OpenAI entre à son tour sur un marché en pleine mutation. En intégrant des fonctions avancées comme la recherche contextuelle, l’automatisation de tâches ou l’assistance personnalisée, ces navigateurs intelligents cherchent à redéfinir les usages, au détriment des moteurs de recherche classiques. ChatGPT Atlas place ainsi OpenAI en rival frontal de Google dans un domaine stratégique, ce qui explique la réaction immédiate des marchés.
Microsoft Corporation est le n° 1 mondial de la conception, du développement et de la commercialisation de systèmes d'exploitation et de logiciels pour PC et serveurs. Le groupe développe également une activité de fabrication et de vente de matériel informatique. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de systèmes d'exploitation et d'outils de développement d'applications (42,9%) : destinés notamment aux serveurs (Azure, SQL Server, Windows Server, Visual Studio, System Center, GitHub, etc.) et aux micro-ordinateurs (Windows) ;
- développement d'applications logicielles basées sur le cloud (37,7%) : logiciels de productivité (Microsoft 365 ; Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher et Access), de gestion intégrée et de gestion de la relation client (Dynamics 365), de partage et de gestion en ligne de fichiers (OneDrive), et de communications unifiée et collaborative (Microsoft Teams) ;
- autres (19,4%) : notamment vente de licences de logiciels (Windows), de tablettes (Microsoft Surface), de consoles et de logiciels de jeux vidéo (Xbox), d'accessoires pour ordinateurs, etc.
51,3% du CA est réalisé aux Etats-Unis.
