L’action Alphabet a reculé de 2% mardi après l’annonce surprise d’OpenAI concernant le lancement de ChatGPT Atlas, un navigateur web intelligent qui vient concurrencer directement Google. Présenté comme un outil autonome disponible d’abord sur macOS, Atlas intègre les capacités de l’IA générative de ChatGPT dans un environnement de navigation, avec des versions Windows, iOS et Android en préparation. Une courte vidéo partagée sur X et un livestream intitulé Introducing ChatGPT Atlas ont officialisé cette nouvelle incursion stratégique de la filiale d’IA soutenue par Microsoft.

Cette initiative marque une accélération majeure dans la compétition pour le contrôle des interfaces d’accès à l’information. Après le lancement du navigateur Comet par Perplexity début octobre, et l’intégration du modèle Gemini dans Chrome par Google en septembre, OpenAI entre à son tour sur un marché en pleine mutation. En intégrant des fonctions avancées comme la recherche contextuelle, l’automatisation de tâches ou l’assistance personnalisée, ces navigateurs intelligents cherchent à redéfinir les usages, au détriment des moteurs de recherche classiques. ChatGPT Atlas place ainsi OpenAI en rival frontal de Google dans un domaine stratégique, ce qui explique la réaction immédiate des marchés.