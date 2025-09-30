OpenAI a lancé mardi Sora 2.0, la nouvelle version de son modèle de génération vidéo, accompagnée d’une application iOS disponible sur invitation aux États-Unis et au Canada. L’entreprise met en avant des avancées en réalisme physique, en synchronisation audio-vidéo et en narration multi-plans. L’application permettra aux utilisateurs de créer, remixer ou apparaître dans des clips générés à partir de textes ou d’images, avec des outils intégrés pour assurer sécurité, traçabilité et contrôle de l’identité. Une version Pro, une interface web et une API pour développeurs sont prévues prochainement.

Ce lancement relance les débats sur la propriété intellectuelle. Selon le Wall Street Journal, OpenAI a prévenu les studios et agences de talents que leurs univers protégés pourraient apparaître dans les créations de Sora, sauf opposition explicite. L’entreprise défend cette approche comme une extension du "jeu créatif" déjà pratiqué par les fans, tout en distinguant clairement l’usage des œuvres de celui des individus. Les images et voix de personnes réelles ne pourront être générées qu’avec leur consentement préalable, validé par un système de "cameo" vérifié.

OpenAI présente ces garde-fous comme essentiels pour protéger l’identité et la réputation, tout en favorisant de nouvelles formes d’interaction avec des personnages et univers culturels. Avec Sora 2.0, la société espère s’imposer comme un acteur clé de la création vidéo générée par IA, dans un marché en pleine effervescence marqué par la recherche d’outils plus accessibles et sécurisés pour les utilisateurs comme pour les ayants droit.