OpenAI a annoncé lundi une prise de participation stratégique dans Thrive Holdings, société lancée en avril par l’investisseur Thrive Capital. Cette opération vise à favoriser l’implémentation rapide de ses technologies d’intelligence artificielle générative dans des secteurs clés tels que la comptabilité et les services informatiques. Des équipes d’ingénierie, de recherche et de produit d’OpenAI seront intégrées directement dans les entreprises détenues par Thrive Holdings pour en optimiser la performance.

Les détails financiers de l’accord n’ont pas été dévoilés, mais le dispositif prévoit une rémunération partielle d’OpenAI en parts de capital, avec une participation susceptible d’augmenter en fonction du succès opérationnel des entreprises concernées. Pour Joshua Kushner, fondateur de Thrive Capital, ce partenariat permettra de déployer les produits et modèles d’OpenAI dans des secteurs en attente de modernisation technologique. L’opération s’inscrit dans une stratégie plus large d’OpenAI visant à tisser des liens capitalistiques avec ses partenaires, comme récemment avec AMD et CoreWeave.

En parallèle, OpenAI a également annoncé un partenariat avec Accenture, qui déploiera ChatGPT Enterprise auprès de plusieurs dizaines de milliers de ses collaborateurs. Avec une valorisation désormais estimée à 500 milliards de dollars, OpenAI confirme son intention de dépasser le cadre purement technologique pour devenir un moteur structurel de transformation des processus métiers, en s’ancrant au cœur même des opérations de ses partenaires.