Après l'IPO stellaire de SpaceX, les regards se tournent déjà vers les prochaines stars de la tech. OpenAI, Anthropic et leurs milliards de paramètres sont désormais au centre d'une nouvelle course. L'intelligence artificielle promet de nous emmener vers une nouvelle frontière. Mais les valorisations semblent flotter en apesanteur. L'équation économique de l'IA tient-elle vraiment ? Derrière chaque réponse générée, chaque modèle entraîné et chaque nouvel utilisateur se cache une chaîne de valeur très physique : data centers énergivores, GPU, réseaux électriques sous tension, cuivre, systèmes de refroidissement, gaz, nucléaire, fibre optique et capital financier. Autrement dit, l'IA ressemble de moins en moins à du logiciel pur. Elle repose sur une infrastructure lourde, coûteuse et gourmande en ressources. C'est cette réalité matérielle qui soulève une question centrale pour les investisseurs : qui va payer ?

Avant de parier sur la prochaine grande révolution technologique, cet article propose une vue d’ensemble de l’économie de l’IA. Nous verrons pourquoi cette technologie consomme autant, ce que mesure réellement un FLOP, pourquoi l’inférence (l’usage quotidien des modèles) pourrait devenir plus coûteuse que l’entraînement, et où se situent les marges dans la chaîne de valeur.

Nous analyserons aussi les valorisations déjà intégrées par le marché, les contraintes liées au réseau électrique, aux matériaux et aux composants, ainsi que la capacité des gains de productivité à compenser les coûts énergétiques et financiers.

Question 1 : pourquoi l’IA ressemble-t-elle de moins en moins à du logiciel pur ?

Question 2 : qu’est-ce qu’un FLOP et pourquoi cette unité compte-t-elle ?

Question 3 : l’entraînement est-il le vrai centre de coût ?

Question 4 : que supposent les valorisations de 800, 900 ou 1 000 milliards de dollars ?

Question 5 : pourquoi l’inférence peut-elle devenir plus coûteuse que l’entraînement ?

Question 6 : que se passe-t-il si l’usage devient comparable à Google ?

Question 7 : l’énergie est-elle une contrainte majeure ou une simple ligne de coût ?

Question 8 : les gains de productivité peuvent-ils compenser ces coûts ?

Question 9 : quelles alternatives au modèle actuel ?

1. Pourquoi l’IA ressemble de moins en moins à du logiciel pur ?

Pendant longtemps, le numérique a été perçu comme une industrie légère. Un bon logiciel pouvait être copié à l’infini avec un coût marginal presque nul. Cette logique a fait la fortune de Microsoft, Google, Meta ou Adobe.

L’IA générative change partiellement cette équation. Un moteur de recherche classique indexe le web, classe les pages et renvoie une liste de résultats. Un grand modèle de langage produit une réponse nouvelle à chaque requête. Il mobilise des puces spécialisées, souvent des GPU, pendant une fraction de seconde ou plusieurs secondes. Plus la réponse est longue, plus le raisonnement est complexe, plus l’image ou la vidéo est lourde, plus le coût augmente.

Couche Ce qu’elle contient Pourquoi c’est important Puces GPU, TPU, accélérateurs IA, mémoire HBM Cœur du calcul IA Data centers Bâtiments, racks, serveurs, réseau, refroidissement Infrastructure de production Électricité Centrales, contrats d’achat, batteries, raccordement Alimentation permanente Logiciel Modèles, données, ingénierie, sécurité, interface Création de valeur visible

Par conséquent, l’IA a des coûts fixes immenses, mais aussi des coûts variables réels. Chaque requête gratuite n’est jamais vraiment gratuite pour l’entreprise qui la sert. C’est peut-être un détail pour l’utilisateur final. Pour les investisseurs, cela veut dire beaucoup.

2. Qu’est-ce qu’un FLOP ?

Les modèles d’IA sont souvent comparés par leur nombre de paramètres, mais une autre mesure est essentielle : le FLOP, pour Floating Point Operation, c’est-à-dire une opération mathématique sur un nombre décimal. C’est l’unité de base du calcul informatique.

Quand on dit qu’un modèle a été entraîné avec 10^24 FLOP, cela signifie 1 000 000 000 000 000 000 000 000 opérations. Pourquoi est-ce important ? Parce que l’entraînement d’un modèle consiste à faire des calculs en chaîne sur des volumes massifs de données. Plus le modèle est grand, plus il voit de données, plus il apprend longtemps, plus le nombre de FLOP augmente.

Modèle ou famille de modèles Ordre de grandeur du calcul d’entraînement DeepSeek V3 environ 3 × 10^24 FLOP DeepSeek R1, avec phase de raisonnement environ 3,6 × 10^24 FLOP Modèles frontier très récents parfois au-delà de 10^25 FLOP

Graphique : progression du calcul d’entraînement des modèles IA notables. La série d’Epoch AI montre une accélération très nette depuis l’ère du deep learning. Image fournie, source Epoch AI, CC-BY.

Source : Epoch AI, AI Models Database et Notable AI Models ; document de recherche joint.

Pour passer des FLOP à l’électricité, on applique : énergie = FLOP ÷ rendement effectif des GPU, puis on ajoute le PUE du data center (Power Usage Effectiveness, une mesure d’efficacité énergétique).

Avec un rendement bout-en-bout d’environ 7 × 10¹⁰ FLOP/Joules, 10²⁴ FLOP donnent ≈ 5 GWh.

En effet : 10²⁴ ÷ (7×10¹⁰) = 1,4×10¹³ Joules, soit environ 4 GWh, puis ≈ 5 GWh après PUE et pertes d’infrastructure.

Concrètement, 5 GWh correspondent à 50 heures de fonctionnement d’un data center de 100 MW, soit un peu plus de deux jours à pleine charge.

3. Entraîner un modèle consomme-t-il vraiment autant d’énergie ?

Certes, mais il faut distinguer le spectaculaire du structurel. L’entraînement est spectaculaire : pendant plusieurs semaines ou mois, des milliers ou dizaines de milliers de GPU travaillent en parallèle. La consommation peut atteindre plusieurs GWh, voire davantage pour les plus grands modèles.

Un GWh correspond à un million de kWh. Un foyer français consomme environ 4 à 5 MWh d’électricité par an : 5 GWh représentent donc l’équivalent annuel de la consommation électrique de plus d’un millier de foyers. À des niveaux plus élevés, on arrive vite à l’équivalent d’une petite ville.

Toujours est-il que l’électricité n’est pas toujours le premier coût. Dans beaucoup de cas, la dépense principale vient plutôt des GPU, des serveurs, du réseau, de la mémoire, des bâtiments, du foncier et de l’amortissement du capital.

4. Capacité des data centers : combien de mégawatts ou de gigawatts peuvent être raccordés, refroidis et utilisés en continu ?

JLL estime dans son Global Data Center Outlook 2026 que près de 100 GW de nouvelle capacité data center pourraient être ajoutés entre 2026 et 2030, ce qui reviendrait à doubler la base installée mondiale. L’ordre de grandeur est cohérent avec le scénario central de l’IEA : la consommation électrique des data centers passerait d’environ 415 TWh en 2024 à environ 945 TWh en 2030, soit environ +530 TWh.

Petit calcul de coin de table, utile pour fixer les ordres de grandeur : 100 GW fonctionnant toute l’année à pleine charge correspondraient à 876 TWh par an. À 60 % d’utilisation moyenne, cela représente 526 TWh. C’est très proche de l’augmentation prévue par l’IEA entre 2024 et 2030.

Graphique : quelques data centers frontier suivis par Epoch AI. Les seuils de San Diego, Amsterdam et Los Angeles donnent un ordre de grandeur : certains campus IA planifiés approchent la consommation électrique moyenne de grandes villes. Image fournie, source Epoch AI, CC-BY.

Ordre de grandeur Calcul Ce que cela signifie 100 GW de capacité nouvelle 100 × 8 760 h = 876 TWh/an Si tout fonctionnait à pleine puissance toute l’année Même capacité à 60 % d’utilisation 876 × 60 % = 526 TWh/an Très proche du surplus de demande IEA 2024-2030 Coût électrique à 75 $/MWh 945 TWh × 75 $/MWh = 71 Md$/an L’électricité seule peut devenir une industrie de plusieurs dizaines de milliards par an Capex indicatif à 10-40 M$/MW (coût de construction pour fournir 100 GW) 100 GW = 100 000 MW, soit 1 000 à 4 000 Md$ L’ordre de grandeur devient comparable au PIB annuel d’un grand pays

Ces chiffres parlent davantage si on les compare à des repères concrets.

945 TWh, c’est un ordre de grandeur comparable à la consommation annuelle d’électricité du Japon.

100 GW de nouvelle capacité, c’est l’équivalent d’une centaine de réacteurs nucléaires de 1 GW en puissance nominale, même si le facteur de charge et la nature de la production ne sont pas comparables.

Et si les besoins de réseau associés atteignent plusieurs centaines de milliards de dollars, la demande industrielle explose.

C’est ici que les goulets d’étranglement apparaissent : délais de raccordement, transformateurs, lignes haute tension, disponibilité du foncier, permis, eau, main-d’œuvre, turbines, batteries, groupes électrogènes et acceptabilité locale. Le risque n’est pas seulement que l’électricité soit chère, mais aussi qu’elle ne soit pas disponible au bon endroit, au bon moment.

Source : IEA, Energy and AI, 2025/2026 ; JLL, Global Data Center Outlook 2026 ; Epoch AI, Frontier Data Centers Hub ; Goldman Sachs Research sur la hausse de la demande électrique des data centers et les besoins d’infrastructure réseau.

5. Pourquoi l’inférence pourrait coûter plus cher que l’entraînement ?

L’entraînement, c’est l’école du modèle. L’inférence, c’est sa vie professionnelle. Une fois le modèle entraîné, il répond aux utilisateurs. Chaque prompt, résumé, image, ligne de code ou analyse de fichier correspond à une inférence.

L’entraînement coûte très cher, mais il n’a lieu qu’une fois ou quelques fois. L’inférence, elle, se produit des millions ou des milliards de fois par jour. Une requête individuelle peut coûter une fraction de centime ou plusieurs centimes selon le modèle, la longueur de la réponse et le niveau de raisonnement. À grande échelle, ces fractions de centime peuvent rapidement devenir des milliards de dollars.

Hypothèse de coût par requête 1 milliard de requêtes/jour Coût annuel 0,001 $ 1 M$/jour 365 M$/an 0,0036 $ 3,6 M$/jour 1,3 Md$/an 0,01 $ 10 M$/jour 3,65 Md$/an 0,05 $ 50 M$/jour 18,25 Md$/an

Sans chercher à donner un coût exact, ce tableau illustre une sensibilité : quelques dixièmes de centime par requête suffisent à créer une facture annuelle de plusieurs milliards quand le volume atteint celui des grands services grand public.

OpenAI indique que ChatGPT dépasse 900 millions d’utilisateurs actifs hebdomadaires et 50 millions d’abonnés grand public. Comparons à Google Search qui reste un ordre de grandeur utile. Le web public estime que Google traite autour de 14 à 16 milliards de recherches par jour. Si une partie croissante de ces usages bascule vers des assistants IA, la question de la gratuité devient centrale. Les moteurs de recherche ont été financés par la publicité, ce qui n’est pas le cas de l’IA conversationnelle. Celle-ci devra donc prouver qu’elle peut absorber un coût marginal plus élevé sans casser son modèle économique.

Source : OpenAI, Scaling AI for everyone, 2026 ; estimations publiques du volume de recherches Google ; analyses SemiAnalysis/Epoch AI sur les coûts d’inférence.

6. Que se passe-t-il si l’usage devient comparable à Google ?

Supposons qu’un assistant IA atteigne un volume proche des grands moteurs de recherche, c’est-à-dire plusieurs milliards de requêtes par jour. L’usage ne se limite pas à remplacer une recherche web : il inclut aussi la rédaction, le code, la génération d’images, le support client, l’analyse de documents, la traduction, l’éducation et les agents autonomes. Mais la comparaison avec Google donne un repère simple au grand public.

Avec des milliards de requêtes quotidiennes, le coût variable d’inférence devient une vraie ligne de compte de résultat. La gratuité peut rester possible si les utilisateurs payants, les entreprises, l’API, le cloud ou la publicité compensent. Sinon, elle devient une subvention financée par des investisseurs qui espèrent être remboursés plus tard.

Volume quotidien Coût moyen par requête Coût annuel 1 milliard 0,0036 $ 1,3 Md$ 5 milliards 0,0036 $ 6,6 Md$ 10 milliards 0,0036 $ 13,1 Md$ 15 milliards 0,0036 $ 19,7 Md$ 5 milliards 0,01 $ 18,3 Md$ 10 milliards 0,01 $ 36,5 Md$ 15 milliards 0,01 $ 54,8 Md$

C’est pourquoi la bataille porte autant sur l’efficacité que sur l’intelligence brute : modèles plus petits, routage des requêtes (à des modèles moins coûteux), caching (réponse déjà calculée, pas besoin de refaire 10M de calculs), quantization (compromis entre précision et efficacité), distillation (modèle petit apprend d’un géant), architectures mixture-of-experts, puces spécialisées et exécution locale (pas besoin d’aller jusqu’au data center).

7. L’énergie : contrainte majeure ou simple ligne de coût ?

L’Agence internationale de l’énergie estime que la consommation électrique mondiale des data centers pourrait atteindre environ 945 TWh en 2030, soit un niveau comparable à la consommation électrique actuelle du Japon et un peu moins de 3 % de la consommation électrique mondiale. L’IA serait le principal moteur de cette hausse, avec une demande des data centers optimisés IA qui pourrait plus que quadrupler d’ici 2030.

Le coût électrique dépend évidemment du prix du MWh, mais les ordres de grandeur deviennent rapidement industriels.

Consommation Prix à 50 $/MWh Prix à 75 $/MWh Prix à 100 $/MWh 945 TWh 47 Md$ 71 Md$ 95 Md$ 1 200 TWh 60 Md$ 90 Md$ 120 Md$

Ces montants sont considérables, mais ils restent parfois inférieurs au capital immobilisé dans les puces, les bâtiments, les serveurs et les raccordements. C’est la raison pour laquelle l’IA ressemble davantage à une industrie lourde qu’à une simple application.

8. Reverse engineering opérationnel : quel chiffre d’affaires pour rentabiliser une entreprise d’IA ?

Prenons un cas simplifié : une grande entreprise d’IA qui développe et sert un modèle frontier généraliste, de type grand LLM multimodal comparable aux familles GPT, Claude ou Gemini, loue ou possède une grande infrastructure, sert des centaines de millions d’utilisateurs et vend aussi aux entreprises.

Les coûts ci-dessous se rapportent à ce type de modèle : entraînement initial et amélioration continue, infrastructure GPU et data centers dimensionnés pour lui, puis inférence massive par requête. Ils varient donc fortement selon la taille du modèle, la durée d’entraînement, le cluster GPU, le PUE, le taux d’utilisation et le coût unitaire d’inférence. Le calcul reste un breakeven opérationnel par les coûts.

Poste de coût Hypothèse annuelle Amortissement des data centers, GPU, serveurs, réseau 20 Md$ Énergie, refroidissement, maintenance, bande passante 6 Md$ R&D, chercheurs, ingénieurs, sécurité, données 8 Md$ Support, ventes, marketing, juridique, administratif 5 Md$ Coûts divers et marge d’erreur 2 Md$ Total des coûts annuels 41 Md$

Résultat des courses : dans ce scénario, le chiffre d’affaires de breakeven est de 41 Md$. Si l’entreprise vise une marge nette de 10 %, le chiffre d’affaires nécessaire devient : CA = coûts / (1 - marge), soit 41 / 0,90 = 45,6 Md$. Il lui faut donc environ 46 Md$ de chiffre d’affaires annuel pour dégager 10 % de marge nette.

Ce premier breakeven est opérationnel : il répond à la question “combien faut-il vendre pour ne pas perdre d’argent ?”. Mais il ne répond pas à la question la plus importante pour les investisseurs : combien faut-il gagner pour justifier une valorisation de plusieurs centaines de milliards, voire de plus de 1 000 milliards de dollars ?

Source de revenus Hypothèse Revenus annuels Abonnements grand public 80 M d’abonnés à 20 $/mois 19,2 Md$ Abonnements professionnels 15 M d’utilisateurs à 30 $/mois 5,4 Md$ Offres premium très haut de gamme 1 M d’utilisateurs à 200 $/mois 2,4 Md$ API développeurs et entreprises 3 Md$/trimestre 12 Md$ Contrats grands comptes, cloud, intégrations 7 Md$ Publicité, affiliation, partenariats 3 Md$ Total 49 Md$

9. Le vrai reverse engineering : que supposent les valorisations actuelles ?

Les valorisations actuelles montrent que le marché ne paie pas seulement les revenus d’aujourd’hui. Il paie une hypothèse : l’IA deviendra une infrastructure économique centrale, avec des marges élevées, une croissance durable et une capacité à faire baisser le coût unitaire de l’intelligence.

La mise à jour 2026 accentue encore ce point. Anthropic a annoncé en mai 2026 une levée de 65 Md$ en Series H, à une valorisation post-money de 965 Md$, et indique que son chiffre d’affaires annualisé a franchi 47 Md$. OpenAI a annoncé en mars 2026 une levée de 122 Md$ à une valorisation post-money de 852 Md$. Ces montants placent les laboratoires IA privés dans la zone des méga-capitalisations boursières, avant même leur cotation.

Entreprise Statut Exposition IA Valorisation / capitalisation récente Nvidia Cotée GPU et infrastructure IA ~5 139 Md$ de capitalisation Alphabet Cotée Gemini, Search IA, Google Cloud >4 000 Md$ selon données de marché récentes Microsoft Cotée Copilot, Azure AI, partenariat OpenAI >2 000 Md$ Amazon Cotée AWS, Bedrock, Anthropic >2 000 Md$ Meta Cotée Llama, Meta AI, publicité augmentée >1 000 Md$ Anthropic Non cotée Claude, Claude Code, API entreprises 965 Md$ post-money OpenAI Non cotée ChatGPT, API, modèles frontier 852 Md$ post-money xAI Non cotée Grok, Colossus, écosystème Musk ~230 Md$ selon estimations privées Mistral AI Non cotée Modèles européens, open-weight valorisation nettement inférieure, mais stratégique en Europe

Pour Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta ou Nvidia, la capitalisation boursière ne valorise bien sûr pas seulement l’IA. Elle valorise aussi le cloud, la publicité, les logiciels, l’e-commerce, les puces, les marges existantes et les positions concurrentielles. En revanche, pour OpenAI, Anthropic ou xAI, la valorisation est beaucoup plus directement liée au pari IA.

On peut utiliser un modèle de discounted cash flow inversé pour comprendre ce que ces valorisations supposent. L’idée n’est pas de prévoir précisément l’avenir, mais de convertir une valorisation en niveau de free cash flow et de croissance implicite.

Par souci de simplicité, nous retenons ici un modèle de croissance en une seule phase (one-stage growth model, proche du modèle de Gordon-Shapiro), avec un taux de croissance perpétuel unique. Ce cadre est normalement plus adapté à une entreprise mature, dont la croissance, les marges et les besoins d’investissement sont déjà stabilisés, qu’à une société encore en phase de croissance rapide.

Dans la pratique, les analystes utilisent toutefois plus souvent des modèles en plusieurs phases. Ils peuvent par exemple distinguer une première période de forte croissance, parfois encore déficitaire en free cash flow, une phase de bascule où l’entreprise commence à générer du cash-flow positif après quelques années, puis une période d’expansion très rapide avant un ralentissement progressif vers un rythme plus mature. Certaines entreprises ont connu, à certains moments de leur histoire, des accélérations spectaculaires de free cash flow : Amazon est ainsi passé de 135 M$ de free cash flow en 2002 à 346 M$ en 2003, soit +156%, avant d’atteindre 477 M$ en 2004. Nvidia a également vu son free cash flow bondir de façon exceptionnelle lors du cycle lié à l’IA, avec une hausse annuelle de plus de 100%.

Dans un modèle DCF plus détaillé, on projetterait donc séparément chacune de ces étapes : les années de pertes ou de faibles cash flows, la phase d’hypercroissance, la normalisation progressive, puis la phase de maturité. On estimerait ensuite une valeur terminale à partir d’un taux de croissance de long terme plus raisonnable, avant d’actualiser l’ensemble de ces flux à aujourd’hui.

Le modèle utilisé ici simplifie volontairement cette logique en la résumant à un seul taux de croissance perpétuel. Il ne cherche donc pas à reproduire toute la trajectoire économique possible de l’entreprise, mais à donner un ordre de grandeur rapide des attentes implicites intégrées dans le prix.

Les résultats doivent donc être lus comme des ordres de grandeur de reverse engineering, et non comme une valorisation fine.

Paramètre Hypothèse Commentaire Taux sans risque 4,4 % Proxy : Treasury américain 10 ans Prime de risque actions 4,5 % Ordre de grandeur marché US / Damodaran Bêta retenu 1,35 Supérieur au marché, cohérent avec une activité IA risquée Coût des fonds propres 10,5 % 4,4 % + 1,35 × 4,5 % Coût de la dette après impôt 4,3 % 5,5 % × (1 - 21 %) Structure cible 85 % equity / 15 % dette Comparable à des grands acteurs tech peu endettés WACC retenu ~9,6 % Coût moyen pondéré du capital

Dans un modèle de croissance perpétuelle très simplifié, la valeur d’entreprise peut s’écrire : EV = FCF1 / (WACC - g). Donc : g = WACC - FCF1 / EV.

Croissance perpétuelle supposée g FCF annuel nécessaire pour justifier 1 000 Md$ d’EV avec WACC 9,6 % 3 % 66 Md$ 5 % 46 Md$ 7 % 26 Md$ 8 % 16 Md$

FCF cible Marge de FCF 15 % Marge de FCF 20 % Marge de FCF 25 % 26 Md$ 173 Md$ de CA 130 Md$ de CA 104 Md$ de CA 46 Md$ 307 Md$ de CA 230 Md$ de CA 184 Md$ de CA 66 Md$ 440 Md$ de CA 330 Md$ de CA 264 Md$ de CA 96 Md$ 640 Md$ de CA 480 Md$ de CA 384 Md$ de CA

Le breakeven opérationnel de notre exemple était autour de 46 Md$ de revenus pour dégager 10 % de marge nette. Mais une valorisation de 1 000 Md$ exige une autre échelle : selon les hypothèses, il faut plutôt imaginer 180 à 440 Md$ de chiffre d’affaires annuel, avec des marges de free cash flow très élevées.

Autrement dit, être rentable ne suffit pas. Pour justifier une valorisation de méga-cap, une entreprise d’IA doit devenir non seulement rentable, mais massivement rentable, avec une base de revenus comparable à celle des plus grands groupes technologiques mondiaux.

Entreprise Valorisation FCF si g = 3 % FCF si g = 5 % FCF si g = 7 % CA requis à 20 % de marge FCF, g = 5 % Anthropic 965 Md$ ~64 Md$ ~44 Md$ ~25 Md$ ~222 Md$ OpenAI 852 Md$ ~56 Md$ ~39 Md$ ~22 Md$ ~196 Md$ xAI 230 Md$ ~15 Md$ ~11 Md$ ~6 Md$ ~53 Md$

Ces chiffres ne sont pas des prévisions mais des seuils implicites. Ils disent ce que le marché semble devoir croire : soit ces entreprises atteindront des niveaux de free cash flow considérables, soit elles conserveront une croissance très élevée pendant longtemps, soit leur coût du capital baissera fortement, soit une combinaison des trois.

Source : OpenAI, annonce de levée du 31 mars 2026 ; Anthropic, Series H du 28 mai 2026 ; FRED / Treasury 10 ans ; NYU Stern / Damodaran pour ordres de grandeur du coût du capital ; données de marché au 19 juin 2026.

8. Les gains de productivité peuvent-ils compenser ces coûts ?

Le pari économique de l’IA est le suivant : même si l’infrastructure coûte des centaines de milliards, les gains de productivité générés dans l’économie réelle seront supérieurs.

Les optimistes imaginent une IA capable d’aider les développeurs, les juristes, les analystes financiers, les médecins et autres métiers qualifiés. Si chaque travailleur qualifié gagne 10 %, 20 % ou 30 % de productivité sur une partie de ses tâches, la valeur créée peut devenir immense.

En réalité, l’adoption réelle demande de la formation, de la confiance, de l’intégration logicielle et parfois une refonte complète des processus. Le risque est donc celui d’un décalage temporel entre l’arrivée des coûts d’infrastructure et celle des gains de productivité.

Source : FMI, Gen-AI: Artificial Intelligence and the Future of Work ; OCDE, travaux sur l’IA générative et les PME ; Goldman Sachs, impact potentiel de l’IA générative sur le PIB mondial.

9. Quelles alternatives au modèle actuel ?

Si le modèle “toujours plus grand, toujours plus cher, largement gratuit” atteint ses limites, plusieurs alternatives émergent : modèles plus petits et spécialisés, routage intelligent des requêtes, IA locale, tarification à l’usage, publicité, affiliation et sobriété algorithmique.

La bataille ne portera donc pas uniquement sur les performances brutes. Elle portera aussi sur l’efficacité économique. Elle portera aussi sur l’efficacité : produire une intelligence suffisante au coût le plus bas possible.

Conclusion préalable : l’IA sera rentable si elle devient utile, pas seulement impressionnante

L’intelligence artificielle générative est souvent décrite comme une révolution technologique logicielle. En réalité, ses coûts la rapprochent de plus en plus d’une industrie lourde. Elle a besoin de capitaux, d’électricité, de puces, de terrains, de réseaux, d’eau, d’ingénieurs et de clients solvables.

Si l’IA permet des gains de productivité massifs, accélère la recherche scientifique, améliore les services, automatise des tâches coûteuses et crée de nouveaux marchés, alors l’investissement actuel pourra être justifié. Si, au contraire, une grande partie de l’usage reste gratuite, récréative ou faiblement monétisable, tandis que les coûts d’infrastructure continuent d’exploser, le secteur pourrait connaître une phase de surcapacité comparable aux chemins de fer du XIXe siècle, aux télécoms des années 2000 ou à certaines périodes de la bulle Internet.

C’est une gigantesque expérience économique dont l’issue sera une question d’ergonomie. L’intelligence produite par les machines va-t-elle créer plus de valeur qu’elle ne consomme d’énergie, de capital et de travail humain ?

10. Les “pelles et pioches” de l’IA

Le marché a largement acheté la thématique des “pelles et pioches” depuis le début de l’année, en particulier dans les semi-conducteurs, la mémoire HBM, les équipements électriques et le refroidissement des data centers. Même les tensions au Moyen-Orient n’ont pas empêché le secteur des semi-conducteurs de rester en tête de course.

Quelques ordres de grandeur le montrent : Nvidia affiche environ +12 % depuis le 1er janvier, Broadcom environ +15 %, Micron plus de +260 % et Vertiv plus de +100 % en 2026, tandis que le VanEck Semiconductor ETF reste proche de ses plus hauts récents. Autrement dit, la chaîne de valeur IA est déjà jouée par le marché. La question n’est donc pas seulement “qui vend les pelles et les pioches ?”, mais plutôt : quelles pelles sont déjà pleinement valorisées, lesquelles restent sous-estimées, et où le risque de surinvestissement commence-t-il à apparaître ?

Maillon Actifs ou entreprises cotées à regarder Pourquoi c’est stratégique Électricité / production pilotable Constellation Energy, Vistra, NextEra, Engie, EDF, utilities locales Les data centers ont besoin d’énergie stable, pas seulement d’énergie bon marché. Le nucléaire, le gaz, les batteries et les contrats long terme deviennent stratégiques. Réseau électrique / équipements Schneider Electric, Eaton, ABB, Siemens Energy, GE Vernova, Prysmian Transformateurs, switchgear, câbles, sous-stations et raccordements deviennent des goulets d’étranglement. Data centers / colocation Equinix, Digital Realty, Vertiv, Compass, CyrusOne, Vantage La capacité disponible, le foncier, l’eau et les délais de raccordement sont devenus des actifs rares. Refroidissement Vertiv, Schneider Electric, Eaton, Johnson Controls, Trane Technologies Les racks IA montent à des densités qui poussent vers le refroidissement liquide et l’immersion. Serveurs / intégrateurs Dell, Super Micro Computer, HPE, Lenovo Les serveurs IA assemblent GPU, mémoire HBM, réseau et stockage en systèmes exploitables. GPU / accélérateurs Nvidia, AMD, Broadcom, Marvell, Intel, ASIC propriétaires Le GPU reste le symbole de l’IA, mais les ASIC, TPU et puces réseau prennent de l’importance. Semi-conducteurs amont TSMC, ASML, Applied Materials, Lam Research, Tokyo Electron Fonderie, lithographie, équipements et packaging avancé limitent la capacité de production. Mémoire HBM SK Hynix, Micron, Samsung Electronics La HBM est indispensable aux GPU IA ; la rareté de mémoire peut limiter autant que les GPU eux-mêmes. Fibre optique / réseau Arista Networks, Cisco, Corning, Lumentum, Coherent L’IA scale-out dépend d’interconnexions rapides et de faible latence entre puces et data centers. Cloud Microsoft Azure, Amazon AWS, Google Cloud, Oracle Cloud Le cloud transforme les infrastructures IA en produits vendables aux entreprises. Modèles IA OpenAI, Anthropic, xAI, Mistral, Google DeepMind, Meta Créent l’intelligence, mais supportent des coûts d’entraînement, de distribution et de sécurité très élevés. Applications ChatGPT, Claude, Copilot, Gemini, Perplexity, logiciels verticaux Captent l’utilisateur final, mais doivent monétiser suffisamment pour payer l’infrastructure. Métaux et ressources Cuivre, uranium, gaz, eau ; Freeport-McMoRan, Southern Copper, Cameco Sans câbles, transformateurs, énergie et refroidissement, pas de capacité IA à grande échelle.

Une entreprise qui vend l’application peut être très visible mais encore déficitaire. Une entreprise qui vend l’infrastructure peut bénéficier de la vague IA avec des revenus plus prévisibles, mais ce statut de “bénéficiaire évident” est désormais souvent payé cher et reste exposé à une forte cyclicité industrielle.

Le cas le plus évident est Nvidia : l’entreprise capte aujourd’hui une part majeure de la rente GPU. Mais la chaîne ne s’arrête pas là. TSMC fabrique les puces avancées, ASML fournit les machines de lithographie, SK Hynix et Micron fournissent la mémoire HBM, Vertiv et Schneider vendent l’alimentation et le refroidissement, Eaton et ABB vendent les équipements électriques, tandis que Freeport-McMoRan ou Southern Copper donnent une exposition au cuivre.

Source : Exemples d’actifs cotés donnés à titre d’exemple, non comme recommandations. Données de marché et articles financiers au 18-19 juin 2026 pour Nvidia, Broadcom, Micron, Vertiv et le secteur des semi-conducteurs ; S&P Global, Copper in the Age of AI ; JLL 2026 Global Data Center Outlook.

11. Matériaux, composants, production : reality check industriel

L’IA crée une demande supplémentaire sur des marchés déjà tendus.

Le cuivre est un bon exemple. Il se trouve dans les câbles, les transformateurs, les busbars, les moteurs, les systèmes de refroidissement et les sous-stations. Selon S&P Global, la transition énergétique, la digitalisation, l’IA, les data centers et la défense renforcent une tension structurelle sur l’offre de cuivre à horizon 2040. Des estimations de marché évoquent jusqu’à plusieurs dizaines de milliers de tonnes de cuivre pour un campus IA de 1 GW une fois incluses les infrastructures internes et réseau. Même si ces chiffres varient fortement selon l’architecture, ils montrent que l’IA ajoute une demande marginale sur un marché déjà serré.

La mémoire HBM joue un rôle similaire dans les semi-conducteurs. Un GPU IA puissant ne vaut pas seulement par sa puissance de calcul : il vaut aussi par sa capacité à nourrir les cœurs de calcul en données. C’est précisément le rôle de la high-bandwidth memory. SK Hynix, Micron et Samsung sont donc des fournisseurs stratégiques, au même titre que Nvidia ou TSMC.

Ressource ou composant Demande IA Offre / production : point de tension Cuivre Câbles, transformateurs, sous-stations, refroidissement, bâtiments Mines longues à développer ; déficit possible si électrification + IA accélèrent ensemble Transformateurs et switchgear Raccordement de campus de centaines de MW ou plusieurs GW Délais de livraison pouvant se mesurer en années ; production concentrée HBM Mémoire indispensable aux GPU IA Capacité de production limitée ; priorité aux grands clients GPU et cloud Packaging avancé Intégration GPU + HBM + interposeurs Goulet chez fondeurs et OSAT ; investissements lourds Refroidissement liquide Racks IA de très forte densité Marché encore en transition ; besoin de compétences et de standards Fibre / optique / réseau Interconnexion intra-cluster et inter-data centers La latence et la bande passante deviennent des variables de performance IA Électricité pilotable Charge continue et flexible mais massive Réseau, permis, centrales, batteries et contrats long terme deviennent critiques

Le point important pour l’investisseur : la croissance de l’IA ne se traduira pas uniquement dans les revenus des applications. Elle se traduit déjà dans les carnets de commandes de fournisseurs électriques, de refroidissement, de mémoire, de câbles, de fondeurs et de producteurs d’énergie.

Mais comme souvent sur les marchés, le risque symétrique existe également : ces segments peuvent devenir surinvestis. Si les modèles deviennent beaucoup plus efficaces, si le routage réduit les besoins de grands modèles, si la demande ralentit ou si les clients refusent de payer, une partie de la chaîne de valeur peut se retrouver en surcapacité.

Source : S&P Global, Copper in the Age of AI, 2026 ; Grand View Research, Data Center Liquid Cooling Market 2026-2033 ; TrendForce, 2026 NVIDIA Outlook / GB300 & liquid cooling ; articles récents sur HBM et mémoire IA.

Conclusion : la chaîne de valeur déterminera les gagnants de l’IA

Une fois le pari technologique posé, l’enjeu d’investissement se déplace vers la chaîne de valeur. Les modèles et les applications concentrent l’attention, mais ils ne peuvent fonctionner sans GPU, mémoire HBM, fonderies avancées, réseaux optiques, data centers, équipements électriques, refroidissement, énergie pilotable, cuivre et raccordements.

Les gagnants ne seront donc pas nécessairement les acteurs les plus visibles. L’histoire économique regorge d’innovations qui ont changé le monde sans forcément enrichir tous leurs pionniers. Une partie de la valeur est déjà captée par les fournisseurs d’infrastructure, les producteurs d’énergie, les fabricants de composants critiques et les entreprises capables de transformer cette infrastructure coûteuse en services réellement monétisables.

La question finale n’est plus seulement de savoir si l’IA sera adoptée. Elle est de savoir où le pouvoir de prix restera durable, quels goulets d’étranglement persisteront, et quels maillons de la chaîne sont déjà trop chers.

Sources :