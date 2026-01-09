OpenAI et SoftBank investissent 1 milliard de dollars dans SB Energy pour soutenir l'essor de l'IA

OpenAI et SoftBank ont annoncé un investissement commun d'un milliard de dollars dans SB Energy, visant à accélérer la construction d'infrastructures critiques pour l'intelligence artificielle. Ce partenariat stratégique, adossé au vaste programme Stargate de 500 milliards de dollars présenté en janvier à la Maison Blanche, prévoit notamment le développement d'un centre de données de 1,2 gigawatt à Milam County, au Texas. SB Energy, soutenue par SoftBank et Ares Management, sera chargée de la construction et de l'exploitation de ces installations énergivores.



Selon OpenAI, l'objectif est de créer un nouveau modèle de centre de données à la fois optimisé, rapide à déployer et économe en énergie, combinant l'expertise technologique d'OpenAI et la maîtrise d'exécution de SB Energy. Plusieurs campus de plusieurs gigawatts sont déjà en cours de développement, et les premières unités doivent entrer en service cette année. Le partenariat repose sur un accord de préférence non exclusif, incluant la conception propriétaire d'OpenAI et l'intégration énergétique directe.



Cette initiative s'inscrit dans une série de projets massifs engagés par OpenAI pour répondre à la forte demande en capacité de calcul. Depuis l'annonce de Stargate, la start-up a levé 40 milliards de dollars, lors d'un tour de table mené par SoftBank, avec la participation de Microsoft et d'autres grands fonds. OpenAI a également signé pour plus de 1 400 milliards de dollars de contrats d'infrastructure. L'entreprise, encore non rentable, vise un chiffre d'affaires de plus de 20 milliards de dollars en 2025 et ambitionne d'atteindre plusieurs centaines de milliards d'ici 2030.