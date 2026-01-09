OpenAI et SoftBank ont annoncé un investissement commun d'un milliard de dollars dans SB Energy, visant à accélérer la construction d'infrastructures critiques pour l'intelligence artificielle. Ce partenariat stratégique, adossé au vaste programme Stargate de 500 milliards de dollars présenté en janvier à la Maison Blanche, prévoit notamment le développement d'un centre de données de 1,2 gigawatt à Milam County, au Texas. SB Energy, soutenue par SoftBank et Ares Management, sera chargée de la construction et de l'exploitation de ces installations énergivores.
Selon OpenAI, l'objectif est de créer un nouveau modèle de centre de données à la fois optimisé, rapide à déployer et économe en énergie, combinant l'expertise technologique d'OpenAI et la maîtrise d'exécution de SB Energy. Plusieurs campus de plusieurs gigawatts sont déjà en cours de développement, et les premières unités doivent entrer en service cette année. Le partenariat repose sur un accord de préférence non exclusif, incluant la conception propriétaire d'OpenAI et l'intégration énergétique directe.
Cette initiative s'inscrit dans une série de projets massifs engagés par OpenAI pour répondre à la forte demande en capacité de calcul. Depuis l'annonce de Stargate, la start-up a levé 40 milliards de dollars, lors d'un tour de table mené par SoftBank, avec la participation de Microsoft et d'autres grands fonds. OpenAI a également signé pour plus de 1 400 milliards de dollars de contrats d'infrastructure. L'entreprise, encore non rentable, vise un chiffre d'affaires de plus de 20 milliards de dollars en 2025 et ambitionne d'atteindre plusieurs centaines de milliards d'ici 2030.
SoftBank Corp. figure parmi les principaux opérateurs de télécommunications japonais. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de télécommunications mobiles à destination des particuliers (53,1%) : prestations de téléphonie mobile, prestations de transmission de données à large bande, vente de téléphones mobiles et d'accessoires, etc. ;
- prestations de services Internet (22,7%) : exploitation de portails de commerce électronique, d'enchères en ligne, d'informations et de contenus, prestations de services publicitaires, etc. ;
- prestations de services de télécommunications aux entreprises (13,1%) : prestations de télécommunications fixes et mobiles, de transmission de données, de services d'interconnexion, de services d'hébergement et de services cloud, location, construction et maintenance d'infrastructures télécoms, vente de solutions d'Internet des objets, etc. ;
- vente d'équipements et d'accessoires télécoms et informatiques (9,2%) ;
- autres (1,9%).
