OpenAI a appelé lundi le gouvernement américain à lancer un effort sans précédent pour renforcer la capacité énergétique du pays, estimant que l’avenir de la suprématie technologique des États-Unis face à la Chine dépend désormais de leur accès à l’électricité. "Les électrons sont le nouveau pétrole", affirme la société dans une note transmise à la Maison-Blanche, soulignant que l’énergie constitue un levier stratégique essentiel pour soutenir la prochaine révolution industrielle portée par l’intelligence artificielle.

La start-up indique que ses projets, dont le méga-centre de données Stargate au Texas développé avec Oracle et SoftBank, nécessitent des volumes d’électricité colossaux, alors que le réseau américain montre déjà des signes de saturation. OpenAI demande un engagement fédéral pour construire 100 gigawatts de nouvelles capacités chaque année, rappelant que la Chine en a ajouté 429 gigawatts en 2024, contre seulement 51 gigawatts aux États-Unis. Cet écart, qualifié de "fossé d’électrons", pourrait selon elle compromettre l’avance américaine dans l’IA.

Dans un document remis au Bureau de la politique scientifique et technologique de la Maison-Blanche, OpenAI plaide pour une mobilisation nationale autour de la production et de la distribution d’énergie, comparable à celle menée pour les semi-conducteurs. L’entreprise estime que "l’énergie est désormais une ressource stratégique" et que son développement conditionnera la compétitivité du pays dans la course mondiale à l’intelligence artificielle.