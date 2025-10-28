OpenAI a annoncé mardi la finalisation de sa réorganisation, établissant une structure hybride mêlant gouvernance philanthropique et activité commerciale. La nouvelle entité à but non lucratif, baptisée OpenAI Foundation, détient désormais 26% de la société commerciale renommée OpenAI Group PBC, valorisée autour de 130 milliards de dollars. Cette fondation devient ainsi l’actionnaire de référence, chargée de superviser la mission à long terme de l’entreprise et de financer des projets d’intérêt public liés à l’intelligence artificielle.

Selon la nouvelle répartition du capital, Microsoft conserve une place centrale au sein du groupe avec 27% des parts sur une base diluée, contre 32,5% auparavant. Le reste du capital est détenu à 47% par les employés actuels et anciens ainsi que par les investisseurs historiques. L’investissement total de Microsoft dépasse désormais 13 milliards de dollars, sa participation étant estimée à 135 milliards après la restructuration. L’action du géant technologique gagne près de 3% ce mardi à Wall Street à la suite de cette annonce.

OpenAI a précisé que la réussite de son activité commerciale contribuera directement au financement de la fondation, qui prévoit d’engager 25 milliards de dollars dans des initiatives médicales et dans la recherche sur la sécurité de l’IA. Microsoft a de son côté confirmé la poursuite du partenariat stratégique autour du développement et du déploiement des modèles d’IA avancés, tout en annonçant des ajustements à venir dans les modalités de collaboration entre les deux entités.