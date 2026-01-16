OpenAI a annoncé le lancement de tests publicitaires dans ChatGPT, marquant une nouvelle étape dans sa stratégie de monétisation. Ces annonces commenceront à apparaître dans les prochaines semaines sous les réponses du chatbot, uniquement pour les utilisateurs adultes de la version gratuite et du forfait Go aux États-Unis. Les abonnés aux formules Plus, Pro et Enterprise resteront exemptés de tout contenu promotionnel.
Les publicités seront clairement identifiées et exclues des sujets sensibles comme la politique, la santé ou la santé mentale, ainsi que des profils mineurs. OpenAI assure que ces contenus n'influenceront pas les réponses du chatbot et que les données personnelles des utilisateurs ne seront pas revendues à des tiers. L'objectif est d'intégrer ces messages sans altérer l'expérience ni la confiance des utilisateurs, selon l'entreprise.
Cette initiative intervient dans un contexte d'investissement massif : en 2025, OpenAI a signé pour plus de 1 400 milliards de dollars de contrats d'infrastructure. L'entreprise vise un chiffre d'affaires annuel de 20 milliards de dollars, selon son PDG Sam Altman. Bien que ce dernier ait exprimé par le passé ses doutes sur la publicité, il reconnaît aujourd'hui son intérêt comme levier de revenus complémentaires. Les utilisateurs auront la possibilité de contrôler leur expérience publicitaire en consultant, rejetant ou commentant les annonces affichées.
Microsoft Corporation est le n° 1 mondial de la conception, du développement et de la commercialisation de systèmes d'exploitation et de logiciels pour PC et serveurs. Le groupe développe également une activité de fabrication et de vente de matériel informatique. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de systèmes d'exploitation et d'outils de développement d'applications (42,9%) : destinés notamment aux serveurs (Azure, SQL Server, Windows Server, Visual Studio, System Center, GitHub, etc.) et aux micro-ordinateurs (Windows) ;
- développement d'applications logicielles basées sur le cloud (37,7%) : logiciels de productivité (Microsoft 365 ; Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher et Access), de gestion intégrée et de gestion de la relation client (Dynamics 365), de partage et de gestion en ligne de fichiers (OneDrive), et de communications unifiée et collaborative (Microsoft Teams) ;
- autres (19,4%) : notamment vente de licences de logiciels (Windows), de tablettes (Microsoft Surface), de consoles et de logiciels de jeux vidéo (Xbox), d'accessoires pour ordinateurs, etc.
51,3% du CA est réalisé aux Etats-Unis.
