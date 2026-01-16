OpenAI introduit la publicité dans ChatGPT pour les utilisateurs américains

OpenAI a annoncé le lancement de tests publicitaires dans ChatGPT, marquant une nouvelle étape dans sa stratégie de monétisation. Ces annonces commenceront à apparaître dans les prochaines semaines sous les réponses du chatbot, uniquement pour les utilisateurs adultes de la version gratuite et du forfait Go aux États-Unis. Les abonnés aux formules Plus, Pro et Enterprise resteront exemptés de tout contenu promotionnel.



Les publicités seront clairement identifiées et exclues des sujets sensibles comme la politique, la santé ou la santé mentale, ainsi que des profils mineurs. OpenAI assure que ces contenus n'influenceront pas les réponses du chatbot et que les données personnelles des utilisateurs ne seront pas revendues à des tiers. L'objectif est d'intégrer ces messages sans altérer l'expérience ni la confiance des utilisateurs, selon l'entreprise.



Cette initiative intervient dans un contexte d'investissement massif : en 2025, OpenAI a signé pour plus de 1 400 milliards de dollars de contrats d'infrastructure. L'entreprise vise un chiffre d'affaires annuel de 20 milliards de dollars, selon son PDG Sam Altman. Bien que ce dernier ait exprimé par le passé ses doutes sur la publicité, il reconnaît aujourd'hui son intérêt comme levier de revenus complémentaires. Les utilisateurs auront la possibilité de contrôler leur expérience publicitaire en consultant, rejetant ou commentant les annonces affichées.