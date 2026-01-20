OpenAI introduit une vérification d'âge pour encadrer l'accès à des contenus adultes sur ChatGPT

OpenAI a annoncé le déploiement global d'un système de prédiction de l'âge pour ses utilisateurs de ChatGPT, dans la perspective de l'introduction prochaine de contenus pour adultes sur la plateforme. Ce dispositif, basé sur une estimation algorithmique de l'âge du détenteur du compte, vise à détecter les utilisateurs mineurs afin de leur appliquer automatiquement des restrictions supplémentaires sur les contenus sensibles. En cas de classification erronée, les utilisateurs pourront rétablir l'accès complet au service en passant par une vérification d'identité via un selfie fourni à la plateforme tierce Persona.



Cette mesure sera étendue aux pays de l'Union européenne dans les semaines à venir. Elle s'inscrit dans une stratégie plus large d'OpenAI, annoncée dès décembre par sa directrice des applications Fidji Simo, qui prévoit l'activation d'un "mode adulte" d'ici la fin du premier trimestre 2026. Ce projet fait écho aux déclarations du PDG Sam Altman, favorable à un accès encadré aux contenus matures pour les utilisateurs majeurs.



Parallèlement, OpenAI poursuit sa stratégie de monétisation avec l'introduction progressive de publicités ciblées aux États-Unis. L'entreprise revendique 800 millions d'utilisateurs actifs par semaine sur ChatGPT. Son chiffre d'affaires annuel, dopé par l'augmentation des capacités de calcul, est passé de 6 milliards de dollars en 2024 à plus de 20 milliards en 2025, selon sa directrice financière Sarah Friar.