OpenAI a annoncé le lancement de deux modèles de langage open-weight capables de fonctionner localement, y compris sur un ordinateur portable, avec des performances comparables à ses modèles propriétaires de petite taille. Les modèles open-weight mettent à disposition leurs poids entraînés, c’est-à-dire les paramètres issus de leur apprentissage, sans fournir le code complet ni les données d’entraînement, contrairement aux modèles open-source. Cette approche permet aux développeurs de les exécuter localement, derrière leur propre pare-feu, et de les affiner pour des tâches spécifiques sans dépendre d’une infrastructure cloud.

Les nouveaux modèles, baptisés gpt-oss-120b et gpt-oss-20b, marquent le retour d’OpenAI aux modèles ouverts depuis GPT-2 en 2019. Le plus grand peut tourner sur un seul GPU, tandis que le plus petit s’exécute sur un PC classique, ce qui démocratise leur usage pour le codage, les mathématiques avancées et les requêtes médicales. Ils sont également disponibles via AWS Bedrock, dans le cadre d’un partenariat inédit avec Amazon, offrant aux entreprises une option open-weight flexible pour leurs projets internes.

Ce lancement intervient dans un contexte de concurrence accrue sur les modèles ouverts, face aux Llama de Meta ou à DeepSeek, qui a récemment surpris avec un modèle performant et peu coûteux. En rendant ces modèles open-weight disponibles, OpenAI espère séduire les entreprises cherchant à combiner performance et contrôle local, tout en consolidant sa position sur un marché où la course à l’IA ouverte s’intensifie.