Dans la course à l'intelligence artificielle, la concurrence devient de plus en plus rude. C'est dans ce contexte qu'OpenaAI dévoile son nouveau modèle ChatGPT-5, modèle le plus puissant de la firme.

OpenAI a dévoilé GPT-5, son modèle de langage le plus avancé, destiné aux 700 millions d’utilisateurs de ChatGPT. Présenté comme un outil de niveau expert, GPT-5 cible les usages professionnels en codage, finance, santé et rédaction. Il introduit notamment le "test-time compute", une technologie qui mobilise davantage de puissance de calcul à la demande pour améliorer la résolution de problèmes complexes en temps réel.

Le modèle arrive dans un contexte où les géants de la tech investissent massivement, près de 400 milliards de dollars en 2025, pour alimenter les modèles IA via leurs data centers. Soutenue par Microsoft, OpenAI viserait une valorisation de 500 milliards de dollars, mais les analystes soulignent un décalage entre l’adoption grand public et les usages en entreprise. GPT-5 se veut un levier pour transformer cette fascination en retours économiques concrets.

Si les testeurs saluent ses progrès en mathématiques, en science et en codage, le bond par rapport à GPT-4 reste jugé moins spectaculaire que celui entre GPT-3.5 et GPT-4. Face aux limites du scaling, OpenAI mise désormais sur des mécanismes plus dynamiques comme le "test-time compute" pour contourner la saturation des données et les contraintes matérielles. GPT-5 marque ainsi une évolution stratégique autant qu’un saut technique, dans une industrie en quête de viabilité et d’impact réel.