OpenAI a annoncé mardi le déploiement de son application Sora sur Android, après un lancement initial sur iOS fin septembre. Cette application, qui permet de générer des vidéos à partir d'instructions textuelles via intelligence artificielle, est désormais disponible sur le Google Play Store d’Alphabet aux États-Unis, au Canada, au Japon, en Corée du Sud, à Taïwan, en Thaïlande et au Vietnam. Le déploiement européen est en préparation, selon Bill Peebles, responsable du projet chez OpenAI.

Sora se distingue par un fil de partage de vidéos au format court, inspiré de TikTok, et vise à démocratiser la création audiovisuelle par IA. L'application, d'abord réservée à un nombre limité d'utilisateurs via un système d'invitation, est désormais accessible à tous pour une durée limitée. Sur l’écosystème d’Apple, elle a rapidement trouvé son public : plus d’un million de téléchargements en cinq jours et une position de tête sur l’App Store pendant près de trois semaines. Elle reste actuellement classée 5e parmi les applications gratuites les plus populaires sur iPhone.

Ce succès renforce la présence d’OpenAI sur le marché mobile, où sa première application, ChatGP, domine toujours le classement des téléchargements. Avec Sora, l’entreprise entend élargir son offre grand public en s’appuyant sur les usages créatifs de l’intelligence artificielle, tout en poursuivant son expansion géographique.