OpenAI a annoncé le lancement d'un abonnement ChatGPT Pro à 100 dollars par mois, destiné aux utilisateurs ayant des besoins intensifs en programmation. Cette nouvelle formule offre une capacité d'utilisation cinq fois supérieure à celle de l'offre Plus à 20 dollars, notamment pour des sessions de codage longues et complexes avec l'outil Codex.
Cette initiative s'inscrit dans une stratégie de segmentation tarifaire plus large, OpenAI proposant désormais plusieurs niveaux d'abonnement, allant du gratuit à des offres avancées pouvant atteindre 200 dollars mensuels. L'objectif est de mieux capter la valeur d'un marché en forte croissance, où les assistants de code deviennent des outils centraux pour les développeurs.
Face à une concurrence accrue, notamment d'Anthropic avec Claude Code, OpenAI cherche à consolider sa position. Codex compte déjà plusieurs millions d'utilisateurs hebdomadaires, tandis que les assistants de programmation s'imposent comme l'un des segments les plus dynamiques de l'intelligence artificielle, avec des usages allant de la génération de code à l'automatisation de tâches complexes.
Microsoft Corporation est le n° 1 mondial de la conception, du développement et de la commercialisation de systèmes d'exploitation et de logiciels pour PC et serveurs. Le groupe développe également une activité de fabrication et de vente de matériel informatique. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de systèmes d'exploitation et d'outils de développement d'applications (42,9%) : destinés notamment aux serveurs (Azure, SQL Server, Windows Server, Visual Studio, System Center, GitHub, etc.) et aux micro-ordinateurs (Windows) ;
- développement d'applications logicielles basées sur le cloud (37,7%) : logiciels de productivité (Microsoft 365 ; Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher et Access), de gestion intégrée et de gestion de la relation client (Dynamics 365), de partage et de gestion en ligne de fichiers (OneDrive), et de communications unifiée et collaborative (Microsoft Teams) ;
- autres (19,4%) : notamment vente de licences de logiciels (Windows), de tablettes (Microsoft Surface), de consoles et de logiciels de jeux vidéo (Xbox), d'accessoires pour ordinateurs, etc.
51,3% du CA est réalisé aux Etats-Unis.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.