OpenAI lance une offre ChatGPT Pro à 100 dollars pour les développeurs intensifs

Le groupe accélère dans les assistants de programmation avec une nouvelle offre premium. Cette initiative s'inscrit dans une concurrence accrue avec Anthropic.

OpenAI a annoncé le lancement d'un abonnement ChatGPT Pro à 100 dollars par mois, destiné aux utilisateurs ayant des besoins intensifs en programmation. Cette nouvelle formule offre une capacité d'utilisation cinq fois supérieure à celle de l'offre Plus à 20 dollars, notamment pour des sessions de codage longues et complexes avec l'outil Codex.



Cette initiative s'inscrit dans une stratégie de segmentation tarifaire plus large, OpenAI proposant désormais plusieurs niveaux d'abonnement, allant du gratuit à des offres avancées pouvant atteindre 200 dollars mensuels. L'objectif est de mieux capter la valeur d'un marché en forte croissance, où les assistants de code deviennent des outils centraux pour les développeurs.



Face à une concurrence accrue, notamment d'Anthropic avec Claude Code, OpenAI cherche à consolider sa position. Codex compte déjà plusieurs millions d'utilisateurs hebdomadaires, tandis que les assistants de programmation s'imposent comme l'un des segments les plus dynamiques de l'intelligence artificielle, avec des usages allant de la génération de code à l'automatisation de tâches complexes.