OpenAI lève 122 milliards de dollars et se rapproche d'une introduction en Bourse

La start-up d'intelligence artificielle signe une levée de fonds record, portant sa valorisation à 852 milliards de dollars. Cette opération renforce les attentes autour d'une future entrée en Bourse.

OpenAI a finalisé un tour de financement de 122 milliards de dollars, dépassant les 110 milliards initialement annoncés, et portant sa valorisation à 852 milliards de dollars. L'opération a été co-dirigée par SoftBank, avec la participation d'investisseurs tels qu'Andreessen Horowitz et D. E. Shaw Ventures. Pour la première fois, l'entreprise a également ouvert sa levée à des particuliers via des canaux bancaires, collectant environ 3 milliards de dollars supplémentaires.



Depuis le lancement de ChatGPT en 2022, OpenAI s'est imposé comme un acteur central de l'intelligence artificielle, avec plus de 900 millions d'utilisateurs actifs hebdomadaires et plus de 50 millions d'abonnés. L'entreprise génère désormais environ 2 milliards de dollars de revenus mensuels, après un chiffre d'affaires de 13,1 milliards en 2025, tout en restant déficitaire en raison de ses investissements massifs dans les infrastructures et le développement technologique.



Cette levée intervient alors qu'OpenAI ajuste sa stratégie pour améliorer sa rentabilité et préparer les marchés à une éventuelle introduction en Bourse. Le groupe bénéficie du soutien de partenaires majeurs comme Amazon, Nvidia, SoftBank et Microsoft, et cherche à consolider sa position dans un secteur en forte expansion, où les besoins en capital restent considérables.