OpenAI a finalisé un tour de financement de 122 milliards de dollars, dépassant les 110 milliards initialement annoncés, et portant sa valorisation à 852 milliards de dollars. L'opération a été co-dirigée par SoftBank, avec la participation d'investisseurs tels qu'Andreessen Horowitz et D. E. Shaw Ventures. Pour la première fois, l'entreprise a également ouvert sa levée à des particuliers via des canaux bancaires, collectant environ 3 milliards de dollars supplémentaires.
Depuis le lancement de ChatGPT en 2022, OpenAI s'est imposé comme un acteur central de l'intelligence artificielle, avec plus de 900 millions d'utilisateurs actifs hebdomadaires et plus de 50 millions d'abonnés. L'entreprise génère désormais environ 2 milliards de dollars de revenus mensuels, après un chiffre d'affaires de 13,1 milliards en 2025, tout en restant déficitaire en raison de ses investissements massifs dans les infrastructures et le développement technologique.
Cette levée intervient alors qu'OpenAI ajuste sa stratégie pour améliorer sa rentabilité et préparer les marchés à une éventuelle introduction en Bourse. Le groupe bénéficie du soutien de partenaires majeurs comme Amazon, Nvidia, SoftBank et Microsoft, et cherche à consolider sa position dans un secteur en forte expansion, où les besoins en capital restent considérables.
Microsoft Corporation est le n° 1 mondial de la conception, du développement et de la commercialisation de systèmes d'exploitation et de logiciels pour PC et serveurs. Le groupe développe également une activité de fabrication et de vente de matériel informatique. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de systèmes d'exploitation et d'outils de développement d'applications (42,9%) : destinés notamment aux serveurs (Azure, SQL Server, Windows Server, Visual Studio, System Center, GitHub, etc.) et aux micro-ordinateurs (Windows) ;
- développement d'applications logicielles basées sur le cloud (37,7%) : logiciels de productivité (Microsoft 365 ; Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher et Access), de gestion intégrée et de gestion de la relation client (Dynamics 365), de partage et de gestion en ligne de fichiers (OneDrive), et de communications unifiée et collaborative (Microsoft Teams) ;
- autres (19,4%) : notamment vente de licences de logiciels (Windows), de tablettes (Microsoft Surface), de consoles et de logiciels de jeux vidéo (Xbox), d'accessoires pour ordinateurs, etc.
51,3% du CA est réalisé aux Etats-Unis.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.