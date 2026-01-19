OpenAI mise sur 2026 pour accélérer l'adoption concrète de l'IA

OpenAI ambitionne de faire de 2026 "l'année de l'adoption pratique" de l'intelligence artificielle, a annoncé sa directrice financière Sarah Friar dans un billet de blog publié dimanche. L'objectif affiché est de combler le fossé entre les capacités technologiques actuelles et leur usage quotidien dans des secteurs clés tels que la santé, la science ou l'entreprise. Friar souligne que l'impact de l'IA sur la productivité et les résultats concrets y est "immédiat et considérable".



L'entreprise met en avant la croissance rapide de ses services comme ChatGPT, qui ont généré une hausse du chiffre d'affaires annuel de 2 à plus de 20 milliards de dollars entre 2023 et 2025. Cette progression s'est accompagnée d'une montée en puissance massive en ressources informatiques, passant de 0,2 gigawatt à 1,9 GW. Friar insiste sur le fait qu'un accès accru au calcul aurait permis une adoption encore plus rapide, tout en rappelant que la planification de ces ressources nécessite des engagements pluriannuels.



Dans un contexte où les investissements en IA suscitent des interrogations sur leur durabilité économique et énergétique, OpenAI met en avant la diversification de son écosystème de fournisseurs de calcul, après avoir été dépendante d'un seul acteur en 2023. L'entreprise cite notamment un accord stratégique avec Nvidia, portant sur 100 milliards de dollars, bien que ce dernier n'ait pas encore donné lieu à un contrat formel. Enfin, ce message intervient peu après le lancement de tests publicitaires dans ChatGPT et alors qu'OpenAI se prépare à une possible entrée en Bourse. Friar assure que la monétisation ne sera conservée que si elle génère une valeur claire pour les utilisateurs.