OpenAI prépare une introduction en Bourse qui pourrait battre des records

OpenAI s'apprête à déposer de manière confidentielle un premier projet de prospectus d'introduction en Bourse, selon des informations confirmées par CNBC. Le spécialiste de l'intelligence artificielle, valorisé à plus de 850 milliards de dollars sur les marchés privés, travaillerait avec plusieurs grandes banques d'affaires, dont Goldman Sachs et Morgan Stanley, afin de préparer cette opération. Le groupe envisagerait une entrée en Bourse dès le quatrième trimestre 2026, dans ce qui pourrait devenir l'une des plus importantes introductions de l'histoire des marchés financiers.

L'entreprise a indiqué qu'elle évaluait régulièrement différentes options stratégiques dans le cadre normal de sa gouvernance, tout en affirmant que sa priorité restait l'exécution opérationnelle. La directrice financière Sarah Friar avait récemment expliqué qu'il était naturel pour une société de cette taille de fonctionner comme une entreprise cotée. OpenAI cherche désormais à convaincre les investisseurs de la solidité économique de son modèle, alors que ses besoins de financement restent considérables pour soutenir son expansion dans l'intelligence artificielle.



Cette préparation intervient dans un contexte de forte concurrence dans le secteur de l'IA générative. SpaceX, désormais lié à xAI après leur rapprochement plus tôt cette année, prépare également une introduction en Bourse potentiellement historique après une valorisation atteignant 1 250 milliards de dollars. OpenAI, à l'origine de l'essor mondial de l'IA générative avec ChatGPT, a déjà levé plus de 180 milliards de dollars auprès d'investisseurs. Le groupe fait face à une concurrence croissante d'Anthropic, qui négocie actuellement une levée de fonds susceptible de valoriser l'entreprise à 900 milliards de dollars.