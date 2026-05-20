OpenAI prépare une introduction en Bourse qui pourrait battre des records
OpenAI s'apprête à déposer de manière confidentielle un premier projet de prospectus d'introduction en Bourse, selon des informations confirmées par CNBC. Le spécialiste de l'intelligence artificielle, valorisé à plus de 850 milliards de dollars sur les marchés privés, travaillerait avec plusieurs grandes banques d'affaires, dont Goldman Sachs et Morgan Stanley, afin de préparer cette opération. Le groupe envisagerait une entrée en Bourse dès le quatrième trimestre 2026, dans ce qui pourrait devenir l'une des plus importantes introductions de l'histoire des marchés financiers.
L'entreprise a indiqué qu'elle évaluait régulièrement différentes options stratégiques dans le cadre normal de sa gouvernance, tout en affirmant que sa priorité restait l'exécution opérationnelle. La directrice financière Sarah Friar avait récemment expliqué qu'il était naturel pour une société de cette taille de fonctionner comme une entreprise cotée. OpenAI cherche désormais à convaincre les investisseurs de la solidité économique de son modèle, alors que ses besoins de financement restent considérables pour soutenir son expansion dans l'intelligence artificielle.
Cette préparation intervient dans un contexte de forte concurrence dans le secteur de l'IA générative. SpaceX, désormais lié à xAI après leur rapprochement plus tôt cette année, prépare également une introduction en Bourse potentiellement historique après une valorisation atteignant 1 250 milliards de dollars. OpenAI, à l'origine de l'essor mondial de l'IA générative avec ChatGPT, a déjà levé plus de 180 milliards de dollars auprès d'investisseurs. Le groupe fait face à une concurrence croissante d'Anthropic, qui négocie actuellement une levée de fonds susceptible de valoriser l'entreprise à 900 milliards de dollars.
Microsoft Corporation est le n° 1 mondial de la conception, du développement et de la commercialisation de systèmes d'exploitation et de logiciels pour PC et serveurs. Le groupe développe également une activité de fabrication et de vente de matériel informatique. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de systèmes d'exploitation et d'outils de développement d'applications (42,9%) : destinés notamment aux serveurs (Azure, SQL Server, Windows Server, Visual Studio, System Center, GitHub, etc.) et aux micro-ordinateurs (Windows) ;
- développement d'applications logicielles basées sur le cloud (37,7%) : logiciels de productivité (Microsoft 365 ; Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher et Access), de gestion intégrée et de gestion de la relation client (Dynamics 365), de partage et de gestion en ligne de fichiers (OneDrive), et de communications unifiée et collaborative (Microsoft Teams) ;
- autres (19,4%) : notamment vente de licences de logiciels (Windows), de tablettes (Microsoft Surface), de consoles et de logiciels de jeux vidéo (Xbox), d'accessoires pour ordinateurs, etc.
51,3% du CA est réalisé aux Etats-Unis.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.