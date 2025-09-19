OpenAI prévoit de consacrer environ 100 milliards de dollars sur cinq ans à la location de serveurs de secours auprès de fournisseurs cloud, selon des informations rapportées par The Information. Cette enveloppe s’ajoute aux 350 milliards déjà prévus pour la période 2025-2030, portant les dépenses totales de l’entreprise en capacité de calcul à environ 85 milliards de dollars par an en moyenne. OpenAI n’a pas souhaité commenter ces données relayées par Reuters.

Cette course à l’infrastructure reflète la pression croissante sur les ressources informatiques de pointe, alors que les acteurs majeurs de l’intelligence artificielle cherchent à sécuriser l’accès aux serveurs et aux puces nécessaires à l’entraînement de leurs modèles les plus avancés. Une dynamique qui profite directement aux fournisseurs cloud et aux fabricants de semi-conducteurs, au cœur de cette compétition technologique.

OpenAI considère ces serveurs dits "de secours" comme potentiellement monétisables, pouvant générer des revenus additionnels en accélérant la recherche ou en absorbant une hausse soudaine de la demande des utilisateurs. Début septembre, The Information avait déjà indiqué que la société prévoyait de brûler environ 115 milliards de dollars de trésorerie d’ici 2029, conséquence directe de la montée en puissance de ses investissements massifs.