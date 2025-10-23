OpenAI a annoncé l’acquisition de Software Applications Incorporated, une startup spécialisée dans les interfaces d’intelligence artificielle pour Mac. Fondée en 2023, la jeune société est à l’origine de Sky, un assistant intelligent capable d’interagir en langage naturel avec les applications du système Apple. Tous les employés rejoignent OpenAI, qui n’a pas précisé le montant de la transaction. L’opération a été pilotée par Nick Turley, responsable de ChatGPT, et Fidji Simo, directrice générale des applications au sein du groupe.

Sky, présenté en mai dernier, permet aux utilisateurs de rédiger, coder ou planifier directement depuis leur environnement de travail, grâce à une compréhension du contenu affiché à l’écran. OpenAI voit dans cette technologie un moyen d’intégrer plus étroitement ses outils à l’écosystème Mac et de faciliter l’usage quotidien de l’IA. Sam Altman, PDG d’OpenAI, figurait déjà parmi les investisseurs initiaux de la startup, qui avait levé 6,5 millions de dollars à sa création.

Cette acquisition s’inscrit dans une stratégie d’expansion soutenue. OpenAI a récemment racheté Statsig, une plateforme de développement produit, pour 1,1 milliard de dollars, ainsi que la société io, fondée par Jony Ive, pour plus de 6 milliards. Ces mouvements traduisent la volonté du groupe d’étendre ses capacités logicielles et matérielles afin de renforcer la place de ses technologies dans l’écosystème grand public.