OpenAI a officialisé lundi un partenariat stratégique avec Broadcom pour la conception et le déploiement d’une nouvelle génération de puces dédiées à l’intelligence artificielle. Cette collaboration, amorcée il y a 18 mois, vise à construire jusqu’à 10 gigawatts d’accélérateurs IA co-développés et optimisés pour les modèles d’OpenAI. Suite à cet accord, le président de Broadcom précise que l'accord de 10 milliards de dollars avec un client anonyme annoncé lors de leur dernière publication n'est pas OpenAI. Ce partenariat stratégique entre Broadcom et OpenAI s'inscrit alors dans une toute autre lignée.

Les premières installations sont prévues pour fin 2026 et comprendront des racks de puces “XPUs” intégrant réseau et mémoire, bâtis sur la technologie Ethernet de Broadcom. Sam Altman, PDG d’OpenAI, a expliqué que cette approche interne permettrait de réduire considérablement les coûts de calcul tout en améliorant la rapidité et l’efficacité des modèles. Greg Brockman, président de l’entreprise, a précisé qu’OpenAI utilise ses propres modèles d’IA pour optimiser la conception des composants. Selon lui, cette méthode permet de réduire la taille et la complexité des circuits tout en augmentant leurs performances.

Cette alliance intervient dans un contexte de course mondiale à la puissance de calcul, dominée par Nvidia et AMD. OpenAI dispose actuellement d’un peu plus de 2 gigawatts de capacité mais prévoit, avec ce nouveau partenariat, de porter son infrastructure totale à 33 gigawatts. Pour Hock Tan, PDG de Broadcom, cette initiative illustre la volonté d’OpenAI de “maîtriser son destin” technologique. L’annonce a propulsé le titre Broadcom de plus de 12%, portant sa capitalisation à plus de 1 500 milliards de dollars. Altman a indiqué que les 10 gigawatts prévus ne constituent qu’une première étape face à la demande croissante d’une intelligence artificielle toujours plus rapide et abordable.