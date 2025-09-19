OpenAI a conclu un partenariat avec Luxshare, fournisseur et assembleur majeur d’Apple, afin de développer un appareil d’intelligence artificielle destiné au grand public. Le projet, encore au stade de prototype, viserait la conception d’un objet de petite taille, conçu pour tenir dans une poche et doté de capacités contextuelles avancées. Il serait pensé pour tirer parti des modèles d’IA développés par OpenAI. Ni la société américaine ni Luxshare n’ont pour l’instant commenté ces informations.

Ce projet s’inscrit dans une stratégie plus large d’OpenAI, qui cherche à s’étendre au-delà des logiciels. Plus tôt cette année, l’entreprise avait acquis la startup io Products, fondée par l’ancien designer d’Apple Jony Ive, pour 6,5 milliards de dollars. Cette opération illustrait déjà l’ambition d’OpenAI de s’imposer sur le marché du matériel grand public.

Le choix de Luxshare n’est pas anodin. L’entreprise chinoise est l’un des partenaires clés d’Apple, responsable notamment de l’assemblage des iPhones et des AirPods. Elle offrirait à OpenAI son expertise industrielle et ses capacités de production à grande échelle, un atout stratégique pour transformer un prototype en produit commercial destiné à un large marché.