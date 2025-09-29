OpenAI a lancé lundi Instant Checkout, une nouvelle fonctionnalité permettant de réaliser des achats directement depuis ChatGPT. Le service, d’abord limité à des articles vendus par des commerçants américains sur Etsy, sera bientôt étendu à plus d’un million de marchands Shopify, incluant des marques comme Skims et Glossier. Accessible aux utilisateurs américains dans les versions gratuite, Plus et Pro de ChatGPT, ce dispositif marque l’entrée de l’entreprise dans le commerce électronique, avec une commission prélevée sur chaque transaction.

La technologie repose sur l’Agentic Commerce Protocol, développé par OpenAI avec Stripe. Ce système permet d’utiliser automatiquement la carte bancaire déjà enregistrée pour l’abonnement ChatGPT lors d’un achat auprès d’un partenaire. OpenAI prévoit de publier ce protocole en open source afin d’en favoriser l’adoption par les commerçants et d’encourager des développements tiers. Des évolutions sont prévues, comme la possibilité de constituer des paniers multi-produits et l’extension du service à d’autres régions.

Selon Michelle Fradin, responsable produit commerce, l’objectif est de faire de ChatGPT un outil capable non seulement de fournir des informations mais aussi de réaliser des actions concrètes. L’initiative intervient alors que la plateforme a franchi les 700 millions d’utilisateurs hebdomadaires en août, dont une part importante de requêtes déjà liées au shopping. L’annonce a dopé les marchés : l’action Etsy a progressé de près de 11% et celle de Shopify de plus de 5% lundi.