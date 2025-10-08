Opinion : Attaques sur le Pacte Dutreil, tous égaux, tous pauvres ? Entretien avec Renaud Dutreil

Renaud Dutreil, Président de l'UMP de 2000 à 2002, secrétaire d'Etat puis Ministre chargé des PME, de l'Artisanat des Professions Libérales et du Commerce et Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme de l'Etat entre 2002 et 2007, est surtout connu pour le Pacte qui porte son nom et qui a permis depuis 2003 le maintien de ce qu'il reste du tissu industriel français. Explications et rencontre avec le créateur du Pacte.

La question qui se pose aujourd’hui est : par jalousie et par passion triste pour l’égalité, tout un écosystème, inspiré par Piketty et Zucman, s’attaque à travers le Pacte Dutreil (mais également d’autres mesures) aux riches et par ricochet aux entreprises familiales. Lesquelles constituent pourtant la meilleure défense de l’industrie française, de la souveraineté et de la réindustrialisation de la France ainsi que de ses emplois. Aussi, il nous a semblé important de rappeler quelques réalités afin que tous, notamment les salariés de ces entreprises familiales, aux premières loges, se rendent compte des conséquences potentielles néfastes de ces théories.

Rappel de la situation et des enjeux

Alors que le pacte Dutreil fait l’objet d’une attaque en règle focalisée sur le seul coût du dispositif (IPP, CAE, la cour des comptes en partenariat avec l’IPP, la commission des finances de l’assemblée qui s’est largement appuyée sur les analyses du CAE), sans analyse objective des conséquences sur l’outil de production, sur les investissements, sur l’innovation ou sur l’emploi, il est important de rappeler l’origine de cette mesure et ses effets bénéfiques.

Origine du Pacte Dutreil

Le pacte Dutreil, qui date de 2003, est un dispositif fiscal permettant d'alléger significativement les droits de succession ou de donation lors de la transmission d'une entreprise familiale, en offrant une exonération de 75% de la valeur taxable, sous réserve d’un engagement collectif et individuel de conservation des titres sur une durée minimale.

A l’origine du pacte Dutreil, des droits de transmission beaucoup plus élevés en France que dans l’ensemble des autres pays européens et largement au-dessus de la moyenne européenne. A noter également, une fiscalité sur les transmissions qui a augmenté en France depuis les années 80 à l’opposé d’une forte tendance inverse dans les autres pays. Une situation fiscale qui, sans l’existence du Pacte Dutreil, aurait anéanti le tissu industriel français.

En effet, en France, le taux marginal d’imposition des droits de transmission (succession, donation) atteint rapidement 45% en ligne directe (transmission à sa descendance) et 60% vers un tiers. Chiffre à comparer à titre d’exemple aux 4% applicables en Italie ou encore à d’autres pays qui n’appliquent tout simplement pas de droits de transmission. Or, à l’échelle d’une entreprise (qui constitue souvent la quasi-intégralité du patrimoine des familles propriétaires), ces droits de transmission, sans Pacte Dutreil aboutiraient :

Soit à la vente forcée de fleurons français à des multinationales à chaque étape de transmission pour payer les droits de transmission,

Soit, si la famille souhaite garder le contrôle de l’entreprise, au paiement des droits de transmission via une augmentation prolongée et très importante des dividendes venant puiser dans la trésorerie de ces entreprises.

Autant de moyens non investis au détriment de l’entreprise, de ses investissements, de sa productivité, de sa compétitivité future, de son innovation, de ses salariés et de ses recrutements.

D’après une étude KPMG–METI (2023), 90% des dirigeants d’ETI interrogés ont utilisé le Pacte Dutreil et soulignent que sans lui, nombre de groupes patrimoniaux auraient été contraints de céder leurs parts à des investisseurs extérieurs, ce qui en fait un dispositif central pour la pérennité de ces entreprises.

Or, près de 50% des ETI, structures essentielles au dynamisme économique, devront changer de dirigeants d’ici 2033.

Sur la base de ces éléments, qui peut sérieusement penser que sans le Pacte Dutreil, les entrepreneurs familiaux seraient restés (ou resteront) en France pour créer et développer leurs entreprises ?

Les entreprises familiales (PME et 75% des ETI), premiers créateurs d’emplois en France

Depuis une trentaine d’années, inspirées du Mittlestand allemand, les ETI françaises sont devenues un pilier essentiel de croissance, d’innovations et de création d’emplois stables. Ainsi, beaucoup plus ancrées dans les territoires que les multinationales, elles représentent aujourd’hui 42% des emplois industriels, contre 34% il y a 30 ans. Preuve de leur importance croissante dans la préservation de l’emploi et des sites de production en France.

Quelques données sur les ETI qui constituent par ailleurs une cible de choix pour les multinationales (sources France Stratégie 2025 – données 2022 & METI) :

Entreprises de 250 à 5000 salariés (à 75% des entreprises familiales).

6 800 entreprises en France (versus environ 12 000 en Allemagne).

33% du PIB français (versus 25% il y a 30 ans)

34% des exportations françaises.

Au cœur de la réindustrialisation avec 42% des emplois industriels (contre 34% il y a 30 ans).

Une part dans les services passée de 22% à 29% sur la période.

Une part dans l’emploi salarié passée de 25% à 31% (sans compter les fournisseurs).

Un fort ancrage dans les territoires avec 75% des sites de production dans les villes moyennes ou en zone rurale.

68% des sièges sociaux hors Ile de France.

Les entreprises familiales, le meilleur rempart contre les effets négatifs de la mondialisation et meilleure garantie de maintenir les centres de décision et la production en France

En Allemagne, pays du Mittlestand avec près de 12 000 ETI qui font la force du pays, "les gens savent que les entreprises familiales font de meilleurs employeurs, moins prompts au turnover et davantage résolus à soutenir leur personnel en temps de crise", selon le professeur Reinhard Prügl de l’Institut de Friedrichshafen (cité par EY dans une analyse datant de 2024).

Ces éléments semblent malheureusement méconnus de nos compatriotes. Pourtant, une analyse sur la période 2009-2023 a mis en évidence que les ETI sont en tête des créations nettes d’emplois, devant les PME (également très largement composées de groupes familiaux), les grandes entreprises et les microentreprises.

Les entreprises familiales (PME et ETI pour l’essentiel), voire grandes entreprises dans certains cas (LVMH, Hermès, Dassault, etc.), sont donc un maillon essentiel des créations d’emplois.

Parce qu’elles ont un ancrage local, gardent leurs sièges sociaux en France et investissent dans les savoir-faire dans une vision de long terme, elles recrutent beaucoup plus en France que les multinationales, de manière plus stable et présentent une meilleure résilience de l’emploi pendant les périodes de crises. Autant d’éléments qui devraient donner envie de garder, voire de développer la part d’entreprises familiales en France.

Mettre leurs structures financières en danger (taxe Zucman, réduction du Pacte Dutreil, etc.) irait à l’évidence dans le sens contraire et impliquerait mathématiquement une plus grande exposition des salariés à la mondialisation.

Des ETI déjà fragilisées par les chocs récents (covid, droits de douanes) et cibles idéales pour les multinationales

Les ETI constituent des cibles parfaites : taille parfaite pour une acquisition, rentables et présentant des leviers de création de valeur évidents (suppression des effectifs des sièges dans le cadre d’une intégration, mise en compétition des sites de production Français avec des sites de production de pays low cost).

Or, les ETI sont déjà dans une situation de fragilité. En effet, plus pénalisées que les autres types d’entreprises par le choc Covid et les droits de douane, avec une base installée à l’international beaucoup plus réduite que les multinationales. Ces dernières années (covid) et tout particulièrement ces derniers trimestres (droits de douanes notamment), les ETI voient leurs taux de marge se contracter, leurs trésoreries s’éroder, leurs niveaux d’endettement augmenter et le niveau de leurs investissements baisser.

En l’occurrence, un contexte où il serait préférable de les soutenir plutôt que de leur imposer des obstacles supplémentaires.

Des acquisitions par des multinationales qui auraient des conséquences néfastes pour tous

D’abord pour l’autonomie stratégique et la réindustrialisation du pays en éloignant les centres de décision, ensuite pour l’emploi avec la mise en compétition des sites de production français avec des sites de production de pays low cost (beaucoup plus protégés dans les sociétés familiales à fort ancrage local que dans des multinationales).

Une absence de vision et d’investissements de long terme, que seules les entreprises familiales peuvent se permettre d’avoir.

Et en définitive, des acquisitions qui auraient des conséquences néfastes pour l’économie du pays. En termes d’emplois, d’autonomie, de rentrées fiscales et d’équilibre du modèle social.

Dans un pays déjà champion du monde de la fiscalité, des prélèvements et de la redistribution (cf. étude INSEE), fragiliser les entreprises familiales par une réduction du Pacte Dutreil ou d’autres mécanismes visant les entrepreneurs aboutirait à scier la branche sur laquelle nous (Français, salariés) sommes assis. Si l’on veut plus d’emplois pérennes, moins exposés à la concurrence internationale, plus d’investissements, plus de souveraineté économique et plus de réindustrialisation, il convient au contraire de tout faire pour préserver et aider ces sociétés familiales. A toujours plus taxer, les thèses de Piketty tueront simplement la poule aux œufs d’or et nous arriverons à l’objectif : tous égaux. Mais également tous pauvres avec des entreprises, des investissements et des entrepreneurs tous partis à l’étranger. Un futur enthousiasmant.

"Toute jalousie est sans profit, car en cherchant ce qui peut nuire à autrui, elle perd de vue son propre intérêt" (Démocrite d'Abdère - philosophe grec)

Entretien avec Renaud Dutreil

Monsieur Dutreil, si vous avez accepté notre invitation aujourd’hui, c’est dans le cadre d'une succession de projets visant les "riches" et par ricochet les entreprises familiales (taxe Zucman, augmentation de flat tax, holding, etc.) et plus récemment des travaux (notamment de la cour des comptes en partenariat avec l’IPP) visant à réduire le périmètre du Pacte Dutreil.

Pourquoi avez-vous proposé ce dispositif en 2003 ?

Renaud Dutreil : Nous perdions beaucoup d’ETI par rapport à d’autres économies développées et la fiscalité confiscatoire sur la transmission d’entreprise expliquait une partie de cette hémorragie.

Comment le dispositif a-t-il été adapté (juridiquement, fiscalement) ?

RD : Dans l’ensemble, le dispositif est resté inchangé, du fait d’un soutien consensuel des politiques de gauche et de droite. Malgré cela, l’Administration et la jurisprudence ont complexifié, alourdi, limité ce qui devait être un dispositif simple et attractif.

Qu’est ce que le Pacte Dutreil a préservé/apporté à l’économie française ?

RD : La transmission familiale et le maintien en France d’entreprises familiales vouées à être absorbées ou vendues en l’absence d’un tel dispositif.

Dans un pays pourtant déjà champion de la redistribution, pourquoi cette passion triste pour l’égalitarisme en France ?

RD : Tocqueville, dans la Démocratie en Amérique, explique que la passion pour l’égalité est un effet secondaire de la démocratie. Cette passion peut dévorer les libertés tant elle est irrépressible et sans limite. L’égalité et la liberté sont comme les deux plateaux d’une balance. Il faut trouver le juste équilibre. Aujourd’hui en France, la liberté est dévorée par la passion pour l’égalité.

Qu’est-il reproché au Pacte Dutreil par ses détracteurs et que leur répondez-vous ?

RD : L’inégalité des patrimoines en France. Je leur réponds qu’en s’attaquant au capitalisme familial français ils favorisent le capitalisme financier, notamment américain, au détriment de nos intérêts nationaux : un pays a intérêt à avoir des actionnaires enracinés, comme le sont les familles, plutôt que des actionnaires professionnels détachés de l’intérêt du pays.

Quels sont les risques immédiats et à long terme si l’on affaiblit ou modifie le dispositif : quels coûts pour l’État, pour l’économie, pour le modèle des entreprises familiales ?

RD : La destruction, par disparition progressive, de la colonne vertébrale de notre économie, les entreprises familiales. Avec à la clé une perte de rentrées fiscales, d’emplois, d’innovation, de vie dans les territoires.

Dans la situation politique du pays et avec cette succession de menaces sur les entreprises familiales, pensez vous que nous soyons face à une vague de départs (expatriations) ?

RD : Oui, une nouvelle vague d’expatriation a commencé. L’être humain est ainsi fait qu’il est prêt à quitter sa patrie, souvent avec regret, s’il s’y sent persécuté et si sa liberté de réaliser ses rêves et ses projets lui est retirée.

Si demain le climat politique devait s’améliorer, quelles seraient selon vous les axes d’évolution à proposer pour améliorer le Pacte Dutreil ?

RD : Il faut supprimer toute fiscalité sur la transmission d’entreprise. La bonne fiscalité taxe les flux, pas les stocks. Vous connaissez la fable de Jean de La Fontaine, la poule aux œufs d’or ! Il est juste de prélever quelques œufs chaque matin pour financer les services publics et l’Etat. Il est idiot d’arracher une aile ou une patte de la poule. Elle finit par mourir. Adieu les œufs d’or.

Quel message souhaitez-vous passer aux salariés de ces entreprises familiales ?

RD : Pour un salarié, une entreprise familiale apporte une réalité humaine qui bien souvent manque à l’actionnariat purement financier. Et puis une entreprise familiale a des racines, un territoire d’attache, et une vision long terme du développement qui sont des éléments de sécurité et de durabilité pour les salariés.

Quel message aux familles propriétaires ?

RD : Montrez qui vous êtes et tout le bien que vous apportez à ceux qui vous entourent. C’est souvent injustement méconnu. Transmettez à vos enfants l’envie d’entreprendre et la fidélité à vos racines familiales et nationales.

Pourquoi préserver, voire renforcer, le dispositif est un enjeu d’intérêt général ?

RD : Nous avons besoin d’une économie forte, qui produise assez pour financer nos besoins collectifs. Vu d’un point de vue national, le capitalisme familial est la meilleure forme d’organisation du capitalisme. Le capitalisme financier n’a pas de patrie. Le capitalisme d’Etat est liberticide et incapable de stratégies long terme comme de gestions saines. Voyez la gestion calamiteuse de la SNCF ou les yoyos de la politique énergétique.

Alors que les autres pays européens sont confrontés aux mêmes défis que les nôtres et y font face en se réformant, sans s’endetter (à l’exception notable de l’Allemagne mais qui en a les moyens), pourquoi la France n’arrive-t-elle pas à se réformer ?

RD : Les dirigeants politiques sont peu courageux. Ils n’osent pas dire que nous devons ajuster la dépense publique, notamment les transferts sociaux, à notre capacité productive, par peur de perdre des voix aux élections. Or nous ne produisons pas assez pour payer nos factures collectives. Nous nous endettons. C’est une fuite en avant, malheureusement entretenue par des dirigeants politiques médiocres et couards.

Plutôt que de nouvelles taxes, plutôt que des débats interminables, que pensez-vous d’un « simple » objectif (ou en tout cas lisible) de convergence de la France vers la moyenne européenne en matière de dépenses publiques, de dépenses sociales et de fiscalité ?

RD : Il faut ramener la part de la dépense publique dans le PIB à 50%. Une réduction d’un peu plus de 200Mrds d’euros. C’est faisable avec des dirigeants courageux.

Ne pensez-vous pas que c’est en augmentant la taille du gâteau (c.a.d. en améliorant la compétitivité et donc en investissant) plutôt qu’en partageant un gâteau qui se réduit à mesure qu’on entrave la capacité de création que l’on pourra préserver le modèle social Français ?

RD : Pour avoir de la croissance – nous devons viser 3 000 milliards d’euros de PIB en volume – il faut produire plus. Collectivement et individuellement. Pour y parvenir, il n’y a qu’une solution : la confiance ! Punir les entrepreneurs les fait fuir. Accroître la dette publique incite les consommateurs à sur-épargner par anticipation des impôts futurs. Spirale infernale.

Quels messages souhaiteriez-vous adresser aux français ?

RD : Français vous êtes en train, collectivement, d’aller dans le mur. Le jour où votre tête va le cogner, ça va faire très mal. Il est encore temps de choisir une autre trajectoire. Sinon, tant pis pour vous. Vous l’aurez voulu.

Français, n’écoutez pas ceux qui vous disent que l’argent tombe du ciel ou qu’il faut le voler dans la poche des riches. L’argent vient du travail, de l’intelligence, de l’éducation, d’un mouvement collectif de confiance et de foi dans l’avenir de son pays. Aimez votre pays, et les problèmes trouveront des solutions. « Travaillez, prenez de la peine, c’est le fonds qui manque le moins » ("Le Laboureur et ses enfants" - Jean de La Fontaine).