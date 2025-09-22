Le 16 septembre dernier à Bruxelles, pour l'anniversaire de son fameux rapport, la conclusion tirée par Mario Draghi était sans concession : "si l'Europe continue à ce rythme, elle risque simplement… de disparaître de la carte économique mondiale". Chaque mois, l'écart se creuse face à ses concurrents directs que sont les Etats-Unis et la Chine, non seulement en matière de croissance, mais aussi d'investissements. Dans ce contexte, l'Union européenne ne peut plus se contenter de gérer la stabilité monétaire comme un simple équilibre comptable. La clé d'un redémarrage durable se situe en priorité sur la réduction des taux à 10 ans, véritable coeur du moteur économique. Explications.

Que font la BCE et la Commission européenne ?

Pendant que les Etats-Unis et la Chine renforcent leur puissance, leurs investissements et leur autonomie, l’Europe s’enferme dans une posture défensive, se contentant d’une croissance molle de 1% à 1,5% et d’une inflation proche de 2%, d’ailleurs anticipée en 2026 en dessous de cet objectif à 1,7% par la BCE.

La BCE se félicite ainsi d’avoir ramené l’inflation vers son objectif, tandis que la Commission européenne continue de privilégier des débats budgétaires techniques plutôt qu’une stratégie de puissance. Or, si l’Europe veut peser demain, elle doit investir au même niveau que ses rivaux. Cela suppose d’accepter que la politique monétaire ne vise pas seulement la stabilité des prix, mais aussi, si ce n’est surtout, la dynamique de croissance et la compétitivité de long terme.

Or, le véritable levier se situe sur les taux longs. Ce sont eux, beaucoup plus que les taux directeurs, qui déterminent le coût des crédits immobiliers, des financements aux entreprises et des investissements structurants.

Tant que les taux à 10 ans (+3,5% actuellement en France) resteront durablement au-dessus de la croissance nominale (+1,7% en France actuellement avec +0,7% de croissance anticipée par la banque de France pour 2025 et +1% d’inflation), l’investissement privé comme public restera bridé et les comptes de la nation structurellement déficitaires (car c’est avant tout de la croissance que peut venir le rééquilibrage du budget de la France).

La priorité : que la BCE arrête le QT pour faire baisser les taux à 10 ans

Le quantitative tightening (QT) actuellement conduit par la BCE pèse directement sur les taux longs. En réduisant la taille de son bilan et en cessant ses achats de dettes (c'est-à-dire en ne rachetant pas l’équivalent des dettes arrivant à leur terme), la Banque centrale contribue mécaniquement à maintenir des taux à 10 ans trop élevés pour permettre un rebond de la croissance.

A l’inverse, de nombreux économistes, allant d’Olivier Blanchard à Stephen Miran (on pourrait probablement y ajouter Mario Draghi qui sans l’avoir formalisé, l’a mis en pratique lorsqu’il était président de la BCE), rappellent l’importance de maintenir un écart négatif entre les taux longs et la croissance nominale. Condition nécessaire pour alléger le poids de la dette et relancer l’investissement. L’histoire le prouve.

Concrètement, une baisse des taux à 10 ans aurait trois effets immédiats :

Relancer la construction via des crédits immobiliers plus accessibles ;

Stimuler la consommation à travers le crédit à la consommation (automobile notamment) ;

Redonner des perspectives aux entreprises, en leur permettant d’investir à moindre coût et de recréer un climat de confiance dans l’avenir.

Sans un tel ajustement, la zone euro continuera à accumuler un retard sur ses compétiteurs, au détriment de sa croissance et de son emploi.

Lancer un programme d’investissement européen massif et relever la cible d’inflation

A moyen terme, il ne s’agit pas de multiplier les plans de relance orientés vers le soutien de la consommation, mais bien de lancer un plan d’investissement européen massif. Clé de la compétitivité européenne de demain. C’est la voie proposée par Mario Draghi : investir dans les technologies clés, la transition énergétique, la défense et l’innovation industrielle.

Il préconise par ailleurs qu’un tel programme soit financé au niveau communautaire et il serait pertinent, toujours dans une logique de maintien des taux à 10 ans à un niveau bas, qu’il soit soutenu par un QE de la BCE.

Cela suppose néanmoins d’accepter une inflation potentiellement plus forte. Cependant l’objectif d’une inflation à 2% est devenu obsolète : viser 3% offrirait une marge de manœuvre précieuse.

Les bénéfices seraient multiples :

Redonner des moyens d’investir à l’industrie européenne pour rivaliser avec les acteurs américains et chinois.

Réduire le poids de la dette publique en facilitant l’érosion réelle des encours grâce à une inflation modérée mais plus dynamique.

Dynamiser le marché de l’emploi avec un élargissement de la base d’actifs (autre élément à mettre à l’actif d’un rééquilibrage des comptes budgétaires).

Améliorer la compétitivité européenne en combinant investissements productifs et dépréciation relative de l’euro du fait de la baisse des taux à 10 ans par rapport aux autres devises.

Ce mouvement constituerait ainsi un élément de réponse à la guerre des changes déjà engagée. Alors que la valeur du dollar, du yuan et du yen s’érode jour après jour par rapport à un euro devenu trop fort, au détriment de la compétitivité des produits européens, une cible d’inflation relevée à 3% avec des taux à 10 ans artificiellement réduits contribuerait à corriger ce déséquilibre.

Enfin, notamment vis-à-vis de la Chine, cette stratégie devrait être accompagnée de mesures de protection économique ciblées : quotas, exigences de contenu local voire, dans certains cas, coentreprises obligatoires pour les acteurs étrangers, en miroir des pratiques actuelles ou passées. L’objectif n’étant pas d’afficher un protectionnisme systématique, mais la défense des secteurs stratégiques et de la souveraineté industrielle européenne dans le cadre d’une compétition saine.

A plus long terme : changer le mandat de la BCE

Derrière ces ajustements se pose une question de fond : le mandat de la BCE est-il encore adapté aux réalités économiques contemporaines ? Conçu à une époque où la mondialisation battait son plein (avec ses effets déflationnistes et donc un faible niveau d’inflation) et où la priorité était la lutte contre l’inflation, il ne reflète plus les enjeux d’une économie mondialisée où la croissance, la compétitivité et la stabilité financière sont tout aussi cruciales. Changer ce mandat impliquerait d’élargir la cible de la BCE : au-delà de la seule stabilité des prix, elle devrait inclure un objectif de croissance, d’investissement et de puissance économique. Une telle réforme est sans doute difficile politiquement, mais elle apparaît comme la condition indispensable pour que l’Europe cesse de subir et commence à agir en acteur stratégique.

Si l’Europe veut retrouver un rôle majeur sur la scène mondiale, elle doit sortir du conservatisme économique et monétaire dans lequel elle s’est enfermée. La priorité immédiate est claire : faire baisser les taux à 10 ans en stoppant le QT. Dans un second temps, lancer un plan d’investissement européen massif, financé par un QE et accompagné d’une cible d’inflation relevée à 3%.

A plus long terme, c’est tout le mandat de la BCE qu’il faudra adapter. Car l’enjeu n’est pas seulement de stabiliser les prix : il est de garantir que l’Europe reste un pôle de croissance, d’innovation et de puissance. Faute de quoi, elle se condamnera à un lent déclin, alors même que ses concurrents avancent à grande vitesse.

Une opinion de Stéphane Faure, président d'Astyrian Patrimoine