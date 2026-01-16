Courant 2024, l'UE a mis en place des droits de douane supplémentaires (jusqu'à 35 % additionnels) sur les véhicules électriques importés de Chine, au motif que ces constructeurs bénéficieraient de subventions leur permettant de vendre à des prix très bas, au détriment des constructeurs produisant leurs véhicules en Europe. A la surprise générale, lundi 12 janvier, la Commission européenne a évoqué la possible mise en place d'une clause "prix plancher" (ou "prix minimum") qui doit permettre aux constructeurs produisant en Chine (qu'ils soient chinois ou pas) de proposer des prix planchers pour leurs véhicules comme alternative à ces droits de douanes.

La commission indique que le prix minimum doit être fixé de manière à "éliminer les effets préjudiciables des subventions et produire un effet équivalent aux droits de douanes". Son application semble également dépendre d'autres conditions (investissements, etc.) pas encore détaillées.

Minimisant "l'avancée" pour les producteurs chinois, la Commission européenne a cependant fait savoir qu'il ne fallait par interpréter cette possibilité comme une garantie de levée des droits de douanes additionnels.

Un excédent commercial chinois qui ne cesse d’augmenter

En 2025, l’excédent commercial chinois s’est élevé à près de 1 200 MdsUSD. A +20% en un an, il a triplé depuis 2019. Ces chiffres montrent clairement que le yuan est artificiellement sous-évalué : en théorie, des excédents commerciaux aussi massifs et durables devraient entraîner une appréciation naturelle de la monnaie, sauf si les autorités interviennent pour la maintenir faible, comme le fait la Chine en arrimant le yuan au dollar.

Dans le secteur automobile, sur les VE (véhicules électriques) et véhicules hybrides pour l’essentiel, les exportations de la Chine (qui est devenue le premier exportateur mondial automobile depuis 2023) ont augmenté de +21,4% sur la seule année 2025.

L’explication de cette vague chinoise ? Des prix de production 30% à 40% plus faibles que ceux des constructeurs européens du fait d’une avance technologique dans l’électrique (fruit de subventions passées massives), de subventions à la production et à l’export toujours en place, de surcapacités massives (qui aboutissent à des prix de vente dégradés où la quasi-totalité des acteurs ne sont pas rentables) et comme nous l’avons déjà évoqué du fait d’une dévaluation compétitive du yuan. Autant de facteurs qui rendent toute compétition tout simplement impossible.

La stratégie est simple : subventionner, inonder le marché, tuer la concurrence pour enfin retirer les soutiens une fois le monopole assuré (en cours sur les panneaux photovoltaïques et programmés pour les batteries) et récolter les fruits de l’investissement dans le cadre d’un monopole sans cesse étendu à de nouveaux secteurs ceci sans aucune volonté de respecter les règles de l’OMC.

L’Europe : seule à respecter les règles du jeu de l’OMC, devenues obsolètes

Que ce soit sous Biden, qui rappelons-le a tout simplement interdit les véhicules chinois aux Etats-Unis, ou sous Trump, avec ses droits de douanes hors normes, les Etats-Unis ont le mérite d’avoir pris le problème à bras le corps.

En parallèle, les Etats-Unis comme la Chine font tout pour diversifier leurs sources d’approvisionnements en matières premières et pour redevenir autonomes sur l’ensemble des secteurs stratégiques, ceci sans s'embarrasser d'aucun respect des règles (ni des règles de l'OMC, ni même du droit de la propriété dans le cadre de la Chine). La question n’est pas de savoir si c’est juste ou pas, mais d’en prendre acte et d’agir en conséquence, sans naïveté.

La réalité, c’est que l’Europe est maintenant la seule à continuer à promouvoir et adhérer aux règles de l’OMC. Mais quand on est seul à appliquer les règles (et donc à s’imposer des contraintes), on est assuré de perdre la bataille. Le monde a changé, nous sommes hélas revenus à un monde d’empires conquérants. Et dans ce monde, l’Europe, qui dispose encore d’atouts, ne peut survivre que si elle change de modèle, affirme sa puissance dans une logique de rapport de force et redevient-elle aussi autonome dans les secteurs stratégiques. Et cela exclut malheureusement le respect des règles de l’OMC, devenues obsolètes.

Conséquences si la clause "prix plancher" est appliquée sans limites (quotas restrictifs)

Cette approche de "prix plancher" ne ferait qu'enrichir les constructeurs chinois, leur offrant de nouvelles marges pour innover ou pratiquer un dumping encore plus pressant ailleurs dans le monde. Ce surplus de concurrence étoufferait encore un peu plus les constructeurs européens non seulement en Europe (car la pression populaire demandera des "prix planchers" toujours plus bas et les officiels chinois mettront en balance la livraison de terres rares pour obtenir gain de cause) mais aussi ailleurs dans le monde.

Cette approche pousserait par ailleurs les constructeurs européens comme les équipementiers à produire en Chine pour redresser leurs marges sous pression (cf. cas Renault ou encore Cupra (Volkswagen), à l’origine de la première demande de "prix plancher" auprès de la Commission européenne), voire à concevoir leurs véhicules en Chine (il en est question pour plusieurs constructeurs européens). Les conséquences : un transfert de la production, de l’ingénierie et de l'ensemble de la chaîne de valeur d'Europe vers la Chine.

Les marges des constructeurs européens seraient préservées quelque temps. Le temps que les équipementiers et producteurs de puces européens disparaissent du sol européen. Alors la Chine aura toute liberté pour mettre des bâtons dans les roues des marques européennes et privilégier ses propres constructeurs et c'en sera fini de l'industrie automobile européenne et de l'ensemble de sa chaîne de valeur (puces, équipements, etc.).

Le secteur automobile est la colonne vertébrale de l’industrie européenne autour de laquelle gravite tout un écosystème d’ETI et de PME. Si la filière est détruite, c’est une grande partie de l’industrie européenne qui disparaîtra avec elle.

L’application de "prix plancher", c’est aussi se couper des revenus issus des droits de douanes, lesquels pourraient/devraient être utilisés pour soutenir les filières concernées en Europe pour produire en Europe.

Au-delà des secteurs directement impactés (et ils sont nombreux), si cette clause "prix plancher" est définitivement retenue (et si elle n’est pas associée à des quotas stricts), elle sera à l’évidence utilisée comme "modèle" pour d’autres secteurs stratégiques et avec les mêmes conséquences.

Rappelons que l’Europe, leader mondial du solaire au début des années 2000, a perdu toute son industrie en moins d’une décennie faute de l’avoir protégée. Dès 2010, la Chine contrôlait déjà 80% du marché. Le risque est réel que l’automobile et toute la chaîne de valeur associée subisse le même sort si l’Europe ne protège pas ses intérêts.

Une clause de "contenu local" pour inciter tous les acteurs (européens comme étrangers) à produire en Europe

Le 28 janvier, la Commission européenne par le biais de Stéphane Séjourné, commissaire en charge de la "Stratégie Industrielle", doit préciser le niveau minimal de contenu local exigé pour les véhicules produits et vendus en Europe. Des conditions qui, sauf à ce que la clause "prix plancher" ne s’applique que sur des quotas très limités, semblent difficilement compatibles avec la clause "prix plancher", laquelle s’applique par définition aux véhicules importés avec peu ou pas de contenu local.

Etat des lieux des positions des différents acteurs par Gaétan Guillemot (DG de "BeLink Solutions" et cofondateur du groupe LinkedIn "Automobile France").

"Stellantis plaide, avec un avertissement fort sur la nécessité de règles concrètes et urgentes pour relancer l’investissement en Europe, pour un contenu local européen de 80% sur l’ensemble de la chaîne de fabrication : emboutissage, ferrage, assemblage, mais aussi 80% sur les moteurs et transmissions. Le groupe va plus loin encore en réclamant 65% d’ingénierie réalisée en Europe, un point particulièrement sensible pour les constructeurs asiatiques fortement dépendants de centres R&D hors UE".

"Sur les batteries, Stellantis fixe un cap clair : 60% des cellules produites en Europe à horizon 2030, alors que la dépendance actuelle à l’Asie reste massive (la Chine contrôle encore plus de 70% de la capacité mondiale de production de cellules, selon l’AIE)".

D’autres constructeurs ne sont cependant pas sur cette longueur d’onde. "On peut notamment citer le cas de Renault, qui plaide pour un seuil global de 60%, sans intégrer batteries, moteurs ou ingénierie, et calculé en moyenne sur les volumes. Une prudence assumée, liée notamment à ses sites de production hors UE (Turquie, Maroc) qui alimentent le marché européen". Pour bénéficier du savoir-faire et de l’écosystème chinois, Renault a par ailleurs mis sur pied en 2024-2025 un centre d’ingénierie à Shanghai et envisage de produire en Chine certains de ses modèles. Un ver dans le fruit de "l’autonomie stratégique européenne".

Côté équipementiers, le "CLEPA (industrie équipementière européenne) recommande un seuil de contenu local de 70-75% pour préserver l’emploi, l’innovation et la souveraineté industrielle".

De manière plus large, la dernière étude du cabinet AgileBuyer, réalisée auprès de directions achats d’industriels Français fournit un résultat inquiétant. Alors qu’un sondage récent en prévision du Forum économique de Davos mentionne la "Confrontation géoéconomique" comme risque n°1 sur le court terme, l’étude du cabinet AgileBuyer indique que "La dépendance à la Chine n’inquiète plus" les directions achats avec un "Recul de la volonté de réduire la dépendance à la Chine, passant de 43% des entreprises en 2025 à 17% en 2026 (c’est 11% dans le secteur automobile)". De même, la volonté de "relocalisation des fournisseurs en France ou en Europe s’effondre" avec "Seulement 13% des entreprises qui demandent à leurs fournisseurs de relocaliser en France ou en Europe (11% dans le secteur automobile)".

Le constat est sans appel : s’ils n’y sont pas contraints, les industriels européens comme étrangers continueront à déplacer leurs chaînes de valeur françaises et européennes en Chine ou hors d’Europe. Une stratégie à l’opposé des constructeurs américains. On peut notamment citer le cas de General Motors qui a récemment ordonné à ses fournisseurs de retirer leurs chaînes d'approvisionnement de Chine et de trouver des alternatives et celui de Tesla qui a exigé de ses fournisseurs l'exclusion des pièces fabriquées en Chine pour ses véhicules américains.

Mais le débat dépasse les constructeurs ou les industriels. Les Etats membres eux-mêmes sont divisés : "la France et l’Italie poussent pour une intégration locale renforcée, tandis que l’Allemagne reste plus réservée, soucieuse de préserver ses relations industrielles avec la Chine".

En réalité, au-delà de la définition du niveau de "contenu local", la mise en place de quotas très restrictifs semble indispensable, de même qu’une trajectoire quant aux taux de "contenu local" pour tenir compte des réalités actuelles et de la cible, avec un taux de contenu local allant croissant dans le temps.

Quand on prend conscience de ces tendances et de la volonté des entreprises de vouloir produire en Chine (naturelle pour préserver leurs marges à court terme), on voit à l’évidence que garder les deux clauses en parallèle sans limiter la clause "prix plancher" à travers des quotas stricts viderait la clause "contenu local" de toute sa substance. Elle aboutirait à une bascule globale de l’ensemble de la chaîne de valeur en Chine car il sera plus intéressant pour les industriels, qu’ils soient chinois ou européens, de produire et concevoir plus vite et moins cher en Chine en gardant des marges dès lors que la clause "prix plancher" les y autorise.

A défaut de quotas, l’industrie est vouée à disparaitre d’Europe. La Chine n’aura alors plus qu’à siffler la fin de partie pour l’Europe comme pour ses entreprises industrielles qui seront alors à la merci de décisions arbitraires chinoises. Chine qui, ne l’oublions pas, dans son récit national depuis 1949 ne rêve que de revanche vis-à-vis de l’occident et du "Siècle de l'Humiliation" (1839-1949) où elle a subi le joug des puissances coloniales occidentales. Une fois avec toutes les cartes en main, la Chine n’aura aucune complaisance, c’est une certitude.

L’Europe (et l’Allemagne) ont plus à perdre en Europe à ne pas se protéger qu’en Chine en protégeant le marché européen

Si la France et l’Italie semblent alignées sur l’intérêt d’un contenu local renforcé, l’Allemagne reste plus réservée. Pourtant, comme l’Europe, elle a plus à perdre en Europe à ne rien faire qu’en Chine en assumant la confrontation.

En 2024, les exportations de l'Allemagne vers la Chine représentaient 5,9% des exportations allemandes, derrière les Etats-Unis, la France, les Pays-Bas, la Pologne, probablement dès 2026 derrière le Royaume-Uni, l'Italie, l'Autriche et la Suisse ! Un chiffre qui baisse d'année en année, à fin septembre 2025, les exportations allemandes étaient en baisse de plus de 12% par rapport à la même période 2024.

Un chiffre 2024 (5,9%) à comparer aux exportations de l'Allemagne vers l'Europe (64,24% en comptant les 5,3% du UK).

Enfin, en matière automobile, si la Chine représente jusqu’à 30% des ventes de véhicules des marques Allemandes en nombre de véhicules (tendance en baisse), ces ventes ne représentent que 15% de leur CA (car les véhicules sont le plus souvent produits localement par le biais de JV (joint ventures, détenues à 51% par des chinois) et avec une rentabilité en chute libre. Là aussi, chiffres à comparer aux CA de ces mêmes constructeurs en Europe. Chiffres qui tournent entre 40% et 60% de leur CA selon les constructeurs avec une rentabilité supérieure.

Conclusion, contrairement à ce que l’on pense, la Chine n’est pas un marché d’export important. Même pour l'Allemagne. De fait, l’Allemagne (comme l'Europe) ont beaucoup plus à perdre en Europe à ne rien faire face à une concurrence chinoise biaisée qu'en Chine en assumant la confrontation avec la Chine. La priorité, c’est sur les secteurs stratégiques, dont l’automobile, d’assurer la pérennité de l’ensemble de la filière.

Conclusions

La donne a changé : vis-à-vis de la Chine, l’Europe est maintenant le pays en développement et la Chine la nation avancée. Aussi, il s’agit d’appliquer aujourd’hui en Europe ce que la Chine a imposé par le passé pour accéder à son marché.

Plus que d’appliquer des droits de douanes, inflationnistes, la solution pour maintenir une bonne accessibilité des prix passera sans doute plutôt par un panel de solutions coercitives : quotas strictes, contraintes élevées et progressivement remontées de "contenu local". Dans certains cas, obligation de passer par des JV à 51% européennes pour accéder au marché européen voire imposer des transferts technologiques.

En parallèle, la Commission européenne va sans doute devoir encore ajuster ses ambitions en matière d’émission de CO2 pour autoriser une meilleure adaptabilité des solutions proposées par les constructeurs à la réalité de la demande des clients, adaptabilité par ailleurs requise pour assurer la soutenabilité économique de la transition.

Ce ne sont plus les consommateurs qu'il faut mettre au centre du jeu, mais les producteurs. C'est maintenant une question de survie (industrielle, économique, sociale, politique, militaire). L'Europe doit redevenir autonome. On le voit avec les terres rares et les composants Nexperia, plus l'Europe perdra de productions, plus elle sera asservie et dépendra du bon vouloir des nouveaux empires (Etats-Unis et Chine).

S’exposer à la Chine (en produisant en Chine), c’est également s’exposer à la perte du marché américain où l’on sent à travers les consignes de GM et Tesla que les Etats-Unis vont prochainement interdire l’intégration de composants provenant de Chine pour pouvoir vendre sur leur marché. Si les constructeurs et équipementiers européens se mettent à produire tout ou partie de leurs composants en Chine, ils risquent de se voir interdire l’accès au marché américain. Pour qui souhaite accéder au marché américain, c’est un message fort qu’il convient d’entendre.

Enfin, soyons clairs, si l’on veut éviter un conflit avec le duo Chine-Russie (parce que c’est malheureusement une éventualité) et éviter de subir en vassal le bon vouloir des Etats-Unis, il faut une Europe forte et autonome. Ce n’est pas une fois que nous serons totalement dépendants que nous serons en position de force pour négocier. Dans ce nouveau monde d’empires où la loi du plus fort prévaut, l’Europe sera tout simplement pillée si elle ne s’organise pas pendant qu’elle en a encore les moyens. Or, le temps joue contre nous.

En définitive, en cas de conflit (pas impossible), qu'il s’agisse d'une "simple" guerre des changes et commerciale ou d’un conflit militaire avec la Chine, les compagnies qui auront su limiter leur dépendance à la Chine seront les mieux armées pour survivre.

A l'heure des empires, des rapports de force et de l'autonomie stratégique. A l’heure où la "Confrontation géoéconomique" est considérée comme risque n°1 sur le court terme (Forum de Davos). A l'heure où la Chine n'hésite pas à utiliser nos dépendances (terres rares, Nexperia) pour nous imposer ses vues et à l'heure où la question n'est plus de savoir si la Chine prendra possession de Taïwan mais quand elle le fera, la seule solution, c'est d'imposer un niveau de contenu local important (production au sein de l'Union européenne, sans inclure les pays avec qui l'UE a des accords de libre-échange) avec un taux d'au moins 75%.

Pour survivre, l'Europe n'a pas d'autre choix que d'assumer un rapport de force avec la Chine car elle a beaucoup plus à perdre en Europe en restant ouverte qu'en Chine en entamant la confrontation.

Ainsi, le paradigme n'est plus à l'optimisation opérationnelle de la "mondialisation heureuse" dans laquelle semble se complaire l'Allemagne comme un certain nombre d’industriels européens mais à l'autonomie stratégique.

La Chine n'a jamais respecté et ne respectera pas les règles du jeu. Elle avantagera systématiquement ses entreprises. L'idée n'est pas de le leur reprocher, mais de les copier. Ce qu'ils font, nous devrions le faire. Sans naïveté et sans s’obliger un respect des règles de l’OMC que plus personne ne respecte. S’il convient de garder nos positions respectives (des entreprises européennes en Chine et des entreprises chinoises en Europe) dans une logique de statu quo et de réciprocité, il s’agit en parallèle de se dérisquer vis-à-vis de la Chine. Pas de continuer d’y transférer nos filières en augmentant nos dépendances.

Hors de Chine, s’il convient de nouer des partenariats de "libre-échange" avec des zones clés (Inde, Mercosur, Asie du Sud Est, Turquie, etc.), l’Europe doit en parallèle s’assurer d’être autonome sur les secteurs stratégiques, dont l’automobile.

Sur ces secteurs, l’Europe doit assurer la défense du marché européen (sa base arrière) et pour rester dans la course à l’international, soit baisser l’euro par rapport aux autres devises, soit mettre en place des partenariats pour produire "local for local" avec les pays ciblés (Inde, Mercosur notamment) et s’assurer avec eux de protéger leur propre marché du dumping chinois avec des règles similaires dans une logique de régionalisation de la mondialisation.

Si elle est appliquée, la clause "prix plancher" doit être limitée avec des quotas strictes. A défaut, elle videra la clause "contenu local" de toute sa substance.

Les clauses de "contenu local , qui ne doivent pas inclure les pays avec lesquels l’Europe a passé ou va passer des accords de libre-échange (Turquie, Afrique du Nord, Mercosur, Inde) associées à des quotas et à un "Buy European Act" formel (ou encore à une "préférence européenne"), constituent un "must have" nécessaire mais non suffisant pour sauver l’industrie européenne des productions chinoises notamment mais également coréennes et japonaises qui utilisent également le levier de la dévaluation compétitive depuis 2025 pour gagner des parts de marché en Europe comme à l’international, c’est en tout cas le message remonté récemment par Scott Bessent à ces deux pays.

Dans le cas des marques chinoises, en miroir de leurs pratiques passées, l’idée serait en complément d’imposer la création de JV à 51% européennes et des transferts de technologies pour accéder au marché européen.

Il en va de la survie de l’industrie européenne.

Une opinion de Stéphane Faure, président d'Astyrian Patrimoine