Le CAE (Conseil d'Analyse Economique), instance rattachée au Premier ministre, vient de présenter une étude qui fait grand bruit sur le faible impact relatif qu'aurait une hausse de la fiscalité sur le patrimoine (taxe inspirée de la taxe Zucman) sur le nombre d'expatriations et sur l'économie française (impact sur le seul périmètre des profils s'étant expatriés). L'étude, opportunément présentée le 2 septembre, a été produite cet été par d'anciens de la PSE (Paris School of Economics, centre de formation cofondé par Thomas Piketty) et de l'IPP (institut créé par la PSE).

Que dit en substance l'étude du CAE ?

En analysant les données d'expatriation sur la période 2011-2019 (laquelle recouvre la période 2012-2013 de forte augmentation de la fiscalité sous la présidence Hollande ainsi que celle 2017-2018 d'un retour proche à la fiscalité d'origine au début du premier quinquennat Macron), l'étude estime que l'impact d'une hausse de la fiscalité sur le patrimoine serait réel mais en définitive relativement faible sur le nombre d'expatriations ainsi que sur l'économie française, avec une très légère baisse du chiffre d'affaires, de la valeur ajoutée et de l'emploi au niveau national. Analyse réalisée sur le seul périmètre des profils ayant fait le choix de s’expatrier.

Par ailleurs, l'étude estime que les stratégies d'optimisation fiscale appliquées sur la période ont eu un impact 2,5 fois plus grand sur la baisse effective des recettes fiscales que l'impact des expatriations elles-mêmes. La conclusion étant que nos compatriotes fortunés préfèrent souvent optimiser fiscalement leurs revenus plutôt que de s'expatrier. L'étude compare enfin les chiffres français avec les chiffres de la Suède et du Danemark, lesquels semblent assez conformes.

Quelles limites à ces estimations ?

Premier point, l’étude s’appuie sur un scénario correspondant à une hausse de 4 milliards d’euros supplémentaires des recettes de l’État, soit un scénario correspondant à un "simple" retour de l’ISF. Ce niveau de prélèvement ne représente en définitive qu'une fraction seulement de la taxe Zucman dont les recettes théoriques sont estimées entre 15 et 25 milliards d’euros par an.

Second point, l'étude ne présume pas des effets totaux d’une réforme de la fiscalité du patrimoine. En effet, elle ne s’est préoccupée que des effets relatifs à l’exil fiscal (impact des expatriations). Or les réponses comportementales de ceux qui restent résidents français (épargne, accumulation patrimoniale, entrepreneuriat, optimisation et évasion fiscales, etc.) sont également cruciales pour appréhender les effets des réformes fiscales sur les recettes et l’activité économique. Ce point n'a pas été étudié.

Troisième point, une conclusion peu relayée de l'étude du CAE suggère que « l’effet des hausses d’imposition de 2012 et 2013 sur les départs est plus fort, à tout le moins dans le court terme, que celui des baisses d’imposition de 2017 et 2018 ». En gros, si le gouvernement, quel qu'il soit, joue aux apprentis sorciers, il ne pourra pas faire revenir ceux déjà partis (en tout cas pas tous) en revenant à la situation fiscale d'origine. Dans ce cas, il y aurait une perte nette de contributeurs.

Quatrième point, l'étude s'appuie sur des données passées. Or, depuis, le contrôle de la valeur des patrimoines et la lutte contre l’optimisation fiscale se sont très fortement renforcés. Par ailleurs, la CDRH (Contribution différentielle minimale sur les hauts revenus), comme les mécanismes de lutte contre la suroptimisation du patrimoine non productif qui peut être logé dans les holdings (mesure en gestation évoquée dans la presse par la ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin), viennent limiter les stratégies d'optimisation. Par conséquent, ne disposant plus des leviers d'optimisation de la période 2012-2017, contrairement aux conclusions de l'étude du CAE portant sur la période 2011-2019, les gros patrimoines pourraient cette fois-ci voter avec leurs pieds.

Enfin, d'un strict point de vue scientifique, il est dommage que dans son étude comparative, le CAE n’ait retenu que la Suède et pas la Norvège ou le Royaume-Uni (cas des non-dom) comme cas d'analyse comparative, lesquels sont souvent repris pour mettre en exergue "la courbe de Laffer" qui théorise l'adage "trop d'impôts tue l'impôt". En effet, c'est en Norvège (et non en Suède) qu'un exode massif a été déclenché à la suite du relèvement en 2021 du taux de l'impôt sur la fortune et de la fiscalité sur les dividendes. Idem pour le Royaume-Uni avec la fin du régime des non-dom qui génère actuellement une fuite massive de grandes fortunes. Sans être aussi exhaustives, les données propres à la Norvège et au Royaume-Uni semblent conduire à des conclusions sensiblement différentes.

Quelles conséquences ?

A trop jouer aux apprentis sorciers, au-delà des risques d'expatriation, probablement sous-évalués par le CAE pour les raisons évoquées plus haut, la France risque surtout de s'exposer à une baisse des rentrées fiscales sur le périmètre de ceux restant résidents français (augmentation du taux d’épargne, baisse des créations d’entreprises, baisse de l’activité économique et en définitive des recettes fiscales). Conséquences non étudiées par le CAE et pourtant bien réelles. Un remède pire que le mal dans un moment où la France a au contraire besoin de rééquilibrer son budget.

Enfin, plus fondamentalement, dans le pays déjà le plus redistributif du monde et parmi les plus taxés au monde, quel est le message envoyé aux investisseurs et aux entrepreneurs si ce n'est "passez votre chemin et allez faire fortune ailleurs" ? Malheureusement, pas le genre de message qui va redynamiser l'économie française.

*Courbe de Laffer : concept économique qui illustre la relation entre le taux d’imposition et les recettes fiscales de l’État. Elle prend la forme d’un U inversé, montrant qu’il existe un taux d’imposition optimal pour maximiser les recettes fiscales, mais qu'au-delà de ce seuil (probablement déjà dépassé en France), l'augmentation du niveau d'imposition aboutit à moins de recettes fiscales, c'est-à-dire l'inverse de l'objectif affiché. À titre d'exemple, la baisse de la fiscalité sur les dividendes au début du 1er quinquennat Macron avait abouti à une augmentation des recettes d’IS.

Une opinion de Stéphane Faure, président d'Astyrian Patrimoine

