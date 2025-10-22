OPmobility dévoile un chiffre d'affaires économique (incluant la quote-part des coentreprises) de 2,72 milliards d'euros au titre du troisième trimestre 2025, en baisse de 1% en données publiées, mais en croissance organique de 2,6%.
L'équipementier automobile explique que cette performance est principalement portée par les activités de production de pièces extérieures et de systèmes à carburant. Il met aussi en avant une 'solide dynamique en Amérique du Nord et en Asie'.
'Dans l'environnement présent, nous continuons de mettre l'accent sur les mesures d'économies dans l'ensemble de nos activités, filiales et géographies, afin notamment de poursuivre l'amélioration de notre compétitivité', affirme son DG Laurent Favre.
Dans ce contexte, OPmobility confirme ses objectifs pour 2025 d'améliorer ses agrégats financiers (marge opérationnelle, résultat net part du groupe et cash-flow libre) par rapport à 2024, tout en poursuivant la réduction de sa dette nette.
'Le groupe continue par ailleurs de préparer l'avenir, avec notamment l'inauguration en octobre de notre nouveau siège en Amérique du Nord et d'une nouvelle usine en Inde', met aussi en avant Laurent Favre.
OPmobility est un leader mondial de la mobilité durable, partenaire technologique de tous les acteurs de la mobilité à travers le monde. Porté par l'innovation depuis sa création en 1946, le groupe est aujourd'hui fort de quatre business groups complémentaires qui lui permettent de proposer à ses clients une large gamme de solutions : des systèmes extérieurs et d'éclairages, des modules complexes, des systèmes de stockage d'énergie ainsi que des solutions d'électrification batterie et hydrogène. OPmobility propose également une activité dédiée au développement des logiciels, OP'nSoft.
