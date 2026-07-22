Dans un marché automobile mondial en repli de 1%, l'équipementier français a affiché un chiffre d'affaires consolidé de 5,202 milliards d'euros, en légère progression organique de 0,2% (-2,4% en données publiées). Le chiffre d'affaires économique ressort quant à lui à 5,822 milliards d'euros (+0,4% en organique), porté par la dynamique de la branche C-Power et le redressement de l'activité éclairage.
La société explique que sa gestion des coûts lui a permis au groupe de faire face au renchérissement du prix des matières premières au deuxième trimestre, provoqué par la situation géopolitique au Moyen-Orient.
La marge opérationnelle s'est établie à 251 millions d'euros, maintenant un taux de marge stable à 4,8% du chiffre d'affaires. Quant au résultat net part du groupe, il a progressé de 12 millions d'euros pour s'élever à 102 millions d'euros, soutenu par la baisse des charges non courantes et l'amélioration du résultat financier.
Bien que vigilant quant aux répercussions potentielles des tensions au Moyen-Orient sur la production automobile globale, OPmobility confirme ses ambitions annuelles. Pour l'ensemble de l'exercice 2026, le groupe vise une amélioration globale de sa marge opérationnelle, de son résultat net, de son cash-flow libre et une nouvelle réduction de sa dette nette par rapport à 2025.
L'avis de TP Icap Midcap
Commentant ces résultats, TP Icap Midcap évoque des comptes en ligne qui confirment la capacité d'OPmobility à surperformer une production automobile mondiale en repli grâce à ses activités en Amérique du Nord.
Les analystes ont maintenu leur avis à conserver sur le titre, avec une cible de cours de 15 euros, soit un potentiel de hausse de 16%.
OPmobility est un leader mondial de la mobilité durable, partenaire technologique de tous les acteurs de la mobilité à travers le monde. Porté par l'innovation depuis sa création en 1946, le groupe est aujourd'hui fort de quatre business groups complémentaires qui lui permettent de proposer à ses clients une large gamme de solutions : des systèmes extérieurs et d'éclairages, des modules complexes, des systèmes de stockage d'énergie ainsi que des solutions d'électrification batterie et hydrogène. OPmobility propose également une activité dédiée au développement des logiciels, OP'nSoft.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.