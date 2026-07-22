OPmobility dévoile ses semestriels et confirme ses objectifs

L'équipementier automobile se distingue à la Bourse de Paris avec un gain de 2,32%, à 13,22 euros. Les investisseurs saluent la publication semestrielle d'OPmobility.

Dans un marché automobile mondial en repli de 1%, l'équipementier français a affiché un chiffre d'affaires consolidé de 5,202 milliards d'euros, en légère progression organique de 0,2% (-2,4% en données publiées). Le chiffre d'affaires économique ressort quant à lui à 5,822 milliards d'euros (+0,4% en organique), porté par la dynamique de la branche C-Power et le redressement de l'activité éclairage.



La société explique que sa gestion des coûts lui a permis au groupe de faire face au renchérissement du prix des matières premières au deuxième trimestre, provoqué par la situation géopolitique au Moyen-Orient.



La marge opérationnelle s'est établie à 251 millions d'euros, maintenant un taux de marge stable à 4,8% du chiffre d'affaires. Quant au résultat net part du groupe, il a progressé de 12 millions d'euros pour s'élever à 102 millions d'euros, soutenu par la baisse des charges non courantes et l'amélioration du résultat financier.



Bien que vigilant quant aux répercussions potentielles des tensions au Moyen-Orient sur la production automobile globale, OPmobility confirme ses ambitions annuelles. Pour l'ensemble de l'exercice 2026, le groupe vise une amélioration globale de sa marge opérationnelle, de son résultat net, de son cash-flow libre et une nouvelle réduction de sa dette nette par rapport à 2025.



L'avis de TP Icap Midcap



Commentant ces résultats, TP Icap Midcap évoque des comptes en ligne qui confirment la capacité d'OPmobility à surperformer une production automobile mondiale en repli grâce à ses activités en Amérique du Nord.



Les analystes ont maintenu leur avis à conserver sur le titre, avec une cible de cours de 15 euros, soit un potentiel de hausse de 16%.