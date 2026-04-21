OPmobility n'a pas surpris selon TP Icap Midcap qui reste à conserver

OPmobility poursuit son repli (-1,48%, à 15,32 euros) et se dirige vers une deuxième baisse consécutive. L'équipementier automobile a fait le point sur son activité au premier trimestre et n'a pas surpris selon TP Icap Midcap.

Le groupe a notamment publié un chiffre d'affaires économique de 2,834 milliards d'euros entre janvier et mars, soit une baisse de 4,9%, ou de 0,4% à périmètre et change constants. De son côté, le chiffre d'affaires consolidé a atteint 2,523 milliards d'euros, en repli de 6,3% en données publiées et de 2,3% en organique.



Pour TP Icap Midcap, OPmobility a publié des revenus "tout à fait conformes aux attentes", tout en surperformant une production automobile mondiale qui a décliné de 3,4% au premier trimestre.



Les analystes détaillent la performance des différentes activités du groupe où toutes les variations qui suivent sont exprimées en organique. Exterior & Lighting a décliné de -5,1% en raison de bases de cadences de SOP (start of production) défavorables pour Exterior (comparaisons, reports), alors que Lighting n'a pas encore bénéficié de son carnet de lancements. Les activités Modules (+2,6%) et Powertrain (+5,5%) ont été plus dynamiques grâce à une solide activité en Amérique du Nord.



L'activité du partenaire technologique des acteurs de la mobilité a été soutenue par l'Amérique du Nord où le chiffre d'affaires économique a progressé de 4,9%, à périmètre et change constants, et par l'Asie hors Chine, zone dans laquelle les revenus se sont affichés en hausse de 14,8% dans les mêmes conditions. En revanche, en Chine il a diminué de 1,8%, alors qu'en Europe, son principal marché, le repli a atteint 5,2%.



Au niveau des perspectives, TP Icap Midcap souligne que le groupe a maintenu ses objectifs pour 2026 et vise une progression de ses agrégats financiers clés (marge opérationnelle, résultat net, free cash-flow et dette nette).



En résumé, les analystes estiment que cette publication confirme les attentes pour 2026 et leur recommandation reste à conserver, avec une cible de cours de 15 euros.