OPmobility n'a pas surpris selon TP Icap Midcap qui reste à conserver
OPmobility poursuit son repli (-1,48%, à 15,32 euros) et se dirige vers une deuxième baisse consécutive. L'équipementier automobile a fait le point sur son activité au premier trimestre et n'a pas surpris selon TP Icap Midcap.
Le groupe a notamment publié un chiffre d'affaires économique de 2,834 milliards d'euros entre janvier et mars, soit une baisse de 4,9%, ou de 0,4% à périmètre et change constants. De son côté, le chiffre d'affaires consolidé a atteint 2,523 milliards d'euros, en repli de 6,3% en données publiées et de 2,3% en organique.
Pour TP Icap Midcap, OPmobility a publié des revenus "tout à fait conformes aux attentes", tout en surperformant une production automobile mondiale qui a décliné de 3,4% au premier trimestre.
Les analystes détaillent la performance des différentes activités du groupe où toutes les variations qui suivent sont exprimées en organique. Exterior & Lighting a décliné de -5,1% en raison de bases de cadences de SOP (start of production) défavorables pour Exterior (comparaisons, reports), alors que Lighting n'a pas encore bénéficié de son carnet de lancements. Les activités Modules (+2,6%) et Powertrain (+5,5%) ont été plus dynamiques grâce à une solide activité en Amérique du Nord.
L'activité du partenaire technologique des acteurs de la mobilité a été soutenue par l'Amérique du Nord où le chiffre d'affaires économique a progressé de 4,9%, à périmètre et change constants, et par l'Asie hors Chine, zone dans laquelle les revenus se sont affichés en hausse de 14,8% dans les mêmes conditions. En revanche, en Chine il a diminué de 1,8%, alors qu'en Europe, son principal marché, le repli a atteint 5,2%.
Au niveau des perspectives, TP Icap Midcap souligne que le groupe a maintenu ses objectifs pour 2026 et vise une progression de ses agrégats financiers clés (marge opérationnelle, résultat net, free cash-flow et dette nette).
En résumé, les analystes estiment que cette publication confirme les attentes pour 2026 et leur recommandation reste à conserver, avec une cible de cours de 15 euros.
OPmobility est un leader mondial de la mobilité durable, partenaire technologique de tous les acteurs de la mobilité à travers le monde. Porté par l'innovation depuis sa création en 1946, le groupe est aujourd'hui fort de quatre business groups complémentaires qui lui permettent de proposer à ses clients une large gamme de solutions : des systèmes extérieurs et d'éclairages, des modules complexes, des systèmes de stockage d'énergie ainsi que des solutions d'électrification batterie et hydrogène. OPmobility propose également une activité dédiée au développement des logiciels, OP'nSoft.
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Investisseur
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Globale
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.