OPmobility nomme Abdul Khaliq à la tête d'Innovation & Software

L'équipementier automobile OPmobility fait part de la nomination d'Abdul Khaliq au poste de vice-président exécutif Innovation & Software et membre du comité de direction du groupe, auquel il apportera une vaste expérience internationale.



Ce citoyen allemand a auparavant occupé des postes de direction chez Alpine Electronics, ADIT et Continental. Depuis 2019, il était chez Hyundai MOBIS, où il a notamment conduit la transition vers les véhicules conçus autour du logiciel.



Dans ses nouvelles fonctions, Abdul Khaliq sera chargé de mettre en oeuvre la feuille de route d'OPmobility dans le domaine de l'innovation, en ligne avec ses objectifs stratégiques, et d'anticiper les évolutions des marchés et des technologies.



Il supervisera l'entité du groupe dédiée au développement de logiciels, OP'nSoft, ainsi que la mise en place de partenariats stratégiques avec des instituts de recherche, des startups et des entreprises innovantes.