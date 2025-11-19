OPmobility renforce sa coentreprise avec Yanfeng Group en Chine

OPmobility indique renforcer avec Yanfeng Group leur coentreprise YFPO, leader en Chine des pièces extérieures de carrosserie (pare-chocs, hayons), par l'intégration de nouvelles activités qui lui permettra de réaliser des synergies commerciales et industrielles.



Les deux équipementiers automobiles apporteront ainsi à leur joint-venture leurs activités respectives d'assemblage de modules, ainsi que la possibilité de fournir des solutions d'éclairage de signature et de décoration.



L'opération permettra à YFPO d'accélérer son développement en élargissant son portefeuille de produits, y compris à travers une offre différenciante combinant systèmes extérieurs de carrosserie, éclairage de signature et de décoration, modules et logiciels.



Après cette opération, YFPO emploiera environ 3000 personnes en Chine dans 38 usines et 1 centre de R&D. Elle devrait être finalisée en 2026, sous réserve de son approbation par les autorités chinoises compétentes.

