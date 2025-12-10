Le titre du géant des soupes et des snacks est au plus bas à 10 ans. La faute à l'inflation et aux droits de douane.

Les ennuis de la société qui vend les mythiques soupes en conserve ne sont pas que passagers. La marge opérationnelle recule depuis 2017, année où elle atteignait 18,9% contre 14,5% aujourd’hui. C’est tout le marché de l’agroalimentaire qui souffre de l’inflation généralisée, des hausses de coûts de la supply chain et des tarifs douaniers. Dans le même temps, le chiffre d’affaires n’a progressé que d’une trentaine de points de pourcentage, soit à peu près le niveau de l’inflation sur la période.

On comprend ainsi la lassitude des investisseurs qui accordent désormais au titre un statut de valeur de rendement. Sur la base du dividende versé l’an passé, le rendement du coupon avoisine 5,2%, soit deux fois plus qu’en 2017.

The Campbell’s Company a donc bien changé en une décennie. À commencer par le nom. Auparavant dénommée Campbell Soup Company, la société a voulu se donner un nom plus moderne et moins focalisé sur son produit phare pour ne pas faire oublier qu’elle est aussi diversifiée avec des snacks, des plats et des boissons.

À ce propos, et pour conserver quelques éléments positifs, l’entreprise tire parti du retour de la cuisine à domicile étant donné que les ménages ont considérablement réduit leurs dépenses non essentielles pour préserver leur pouvoir d’achat. C’est en ce sens, et pour cibler une clientèle plus jeune, que l’entreprise a tout récemment racheté 49% du capital de La Regina (pour 286 millions de dollars), qui fabrique des sauces tomates pour les pâtes. D’autre part, les 16 marques phares du groupe ont maintenu leurs parts de marché. Enfin, les effets tarifaires devraient avoir nettement diminué en 2026.

Mais les pessimistes ne manqueront pas de relever que le prêt-à-consommer n’offre désormais que des perspectives limitées puisqu’il s’agit d’une catégorie particulièrement touchée par les hausses de tarifs. Les snacks ne sont guère mieux orientés et les volumes reculent.

Le groupe enchaîne les mesures telles que les économies de coûts et diverses actions d’atténuation. La structure financière reste solide (1,1 milliard de dollars de flux de trésorerie opérationnel) et le dividende, désormais principal soutien pour le titre, peut être honoré sans encombre à ce stade (450 millions de dollars). La valorisation, à 12 fois les profits, est au plus bas à 10 ans. The Campbell’s Company devient abordable à ce niveau de prix.