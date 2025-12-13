Comme les décorations de Noël et la liste de résolutions, le nettoyage de portefeuille de fin d'année est un rituel incontournable. Pourtant, c'est un levier de performance encore trop peu utilisé par les investisseurs particuliers. Alors, avant d'attaquer la dinde, on sort la calculatrice et on optimise.

Je vous le répète chaque année sur Zonebourse : savoir couper les pertes sur son compte-titres n’est pas seulement une des clés d’un bon money management, c’est aussi un outil redoutable pour alléger votre imposition.

Si vous êtes plutôt crypto, vous êtes aussi concernés, rendez-vous à la fin de cet article, le ménage ne se fait pas tout à fait de la même manière.

Le principe de base : Matérialiser pour économiser

Vous connaissez l'adage « Pas vendu, pas perdu » ? Fiscalement, c'est l'inverse qu'il faut viser. Tant que votre moins-value est latente, elle ne vous sert à rien. En la concrétisant (en vendant la ligne), cette moins-value vient immédiatement absorber les gains réalisés ailleurs dans l’année.

On le rappelle en effet, seul le solde net de vos opérations de l’année est soumis à l’impôt. Plus exactement à la Flat Tax de 30% (sauf si vous optez pour le barème progressif).

En matérialisant votre moins-value, vous baissez mécaniquement votre base imposable. Une moins-value n'est jamais une bonne nouvelle, mais quitte à perdre de l'argent, autant que cela serve à payer moins d'impôts !

Le paradoxe : Quand faut-il vendre... ses gagnants ?

Si concrétiser ses pertes est un réflexe à acquérir, il existe deux situations paradoxales où vous avez tout intérêt à vendre vos positions gagnantes en cette fin d'année : l’année noire et la date de péremption.

Commençons avec le premier cas. Si votre année boursière a été difficile et que vous affichez une moins-value nette conséquente, le fisc vous autorise à la reporter sur les 10 prochaines années. C'est déjà bien.

Mais si vous en profitiez pour purger vos plus-values latentes ? Vendez tout ou partie d’une position gagnante pour "consommer" votre perte de l'année. Vous pouvez même racheter le titre ensuite : vous aurez ainsi remonté votre Prix de Revient Unitaire (PRU) sans frottement fiscal. C’est autant d’impôt que vous ne paierez pas lorsque vous sortirez définitivement du dossier dans le futur.

Deuxième situation dans laquelle il est pertinent de vendre une position gagnante avant la fin de l’année : lorsque vos moins-values antérieures arrivent à échéance.

Elles sont en effet valables 10 ans, pas une année de plus. Alors vérifiez vos stocks de moins-values antérieures : si vous en avez qui datent de 2015, ne les laissez pas expirer ! Trouvez une plus-value à mettre en face avant le 31 décembre.

3 astuces de pro pour affiner la stratégie

Pour être un pro du nettoyage de fin d’année, voici trois subtilités à maîtriser :

Astuce n°1 : L'imputation n'est pas optionnelle

Attention, lorsque vous avez une moins-value reportable des années précédentes, vous êtes obligé de l’utiliser dès que vous dégagez une plus-value nette. Vous ne pouvez pas "choisir" de la garder au chaud pour plus tard. Vos arbitrages doivent donc tenir compte de votre Taux Marginal d’Imposition (TMI) actuel et futur.

Astuce n°2 : L'acheté-vendu est votre ami

C'est une question récurrente : "Si je vends pour matérialiser ma perte, je sors du dossier alors que j'y crois encore ?". Pas de panique. L'administration fiscale française admet tout à fait que vous vendiez un titre pour racheter le même dans la foulée. Ce n'est pas un abus de droit, c'est de la gestion de patrimoine. Vous purgez la moins-value, vous baissez vos impôts, et vous conservez vos titres en portefeuille.

Astuce n°3 : Le piège du calendrier

C'est une astuce triviale mais coûteuse si on l'oublie. N'attendez pas la Saint-Sylvestre ! Entre les fermetures de marchés et les délais de règlement-livraison (généralement J+2), un ordre passé le 30 ou le 31 décembre risque fort d'être comptabilisé... l'année suivante. Pour être sûr de votre coup, agissez avant Noël.

Le coin Crypto : Attention, règles différentes !

Si vous détenez des actifs numériques, la logique change légèrement. Comme pour les actions, si vous avez encaissé de belles plus-values crypto cette année, songez à concrétiser vos moins-values latentes sur vos cryptos perdantes avant le 31 décembre pour réduire la facture.

Mais attention au piège : les moins-values sur crypto-actifs ne sont pas reportables sur les années suivantes (contrairement aux actions) !

Alors quelle stratégie adopter ? Si vous n'avez pas de gains crypto en face, ne vendez pas vos pertes crypto. Ici, au diable le money management. Perdu pour perdu, autant garder la position en attendant d'avoir une plus-value à gommer, ou en espérant une remontée des cours. Vendre une perte crypto sèche sans gain en face, c'est perdre l'argent ET l'avantage fiscal.

Le mot de la fin, avant de vous laisser retourner à vos papillotes : l'optimisation fiscale est un puissant levier de performance, mais elle ne doit jamais dicter votre stratégie fondamentale. On ne vend pas un excellent dossier uniquement pour une histoire d'impôt, sauf si l'on compte revenir dessus immédiatement.

Bon ménage à tous, et excellentes fêtes de fin d'année !