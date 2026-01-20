Optimiste sur l'IA agentique, HSBC relève son conseil sur Intel

HSBC a annoncé mardi avoir relevé de "alléger" à "conserver" sa recommandation sur Intel, avec un objectif de cours quasiment doublé de 26 à 50 dollars.



Dans une note de recherche, la banque d'investissement justifie sa décision par la perspective d'un retour de la croissance dans l'activité de serveurs traditionnels du fabricant de puces américain, la branche DCAI (centre de données et IA).



HSBC évoque une demande "énorme" pour les processeurs graphiques (CPU) en raison de l'essor de l'IA agentique, cette technologie d'intelligence artificielle conçue pour résoudre des problèmes complexes et réaliser des tâches répétitives.



D'après la firme, les livraisons de CPU pour serveurs pourraient grimper de 15% à 20% cette année, alors que le maché n'anticipe actuellement qu'une croissance située entre 4% et 6%.



Si le titre Intel a déjà grimpé de 19% depuis le 1er janvier, à comparer avec un gain de 1% pour l'indice S&P 500, ce potentiel n'est pas encore intégré par le consensus, estime HSBC, qui explique qu'il préfère afficher une recommandation "conserver" en raison de la visibilité limitée des activités de fonderie du groupe californien, c'est-à-dire ses métiers de fabrication de puces pour comptes tiers.