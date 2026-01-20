HSBC a annoncé mardi avoir relevé de "alléger" à "conserver" sa recommandation sur Intel, avec un objectif de cours quasiment doublé de 26 à 50 dollars.
Dans une note de recherche, la banque d'investissement justifie sa décision par la perspective d'un retour de la croissance dans l'activité de serveurs traditionnels du fabricant de puces américain, la branche DCAI (centre de données et IA).
HSBC évoque une demande "énorme" pour les processeurs graphiques (CPU) en raison de l'essor de l'IA agentique, cette technologie d'intelligence artificielle conçue pour résoudre des problèmes complexes et réaliser des tâches répétitives.
D'après la firme, les livraisons de CPU pour serveurs pourraient grimper de 15% à 20% cette année, alors que le maché n'anticipe actuellement qu'une croissance située entre 4% et 6%.
Si le titre Intel a déjà grimpé de 19% depuis le 1er janvier, à comparer avec un gain de 1% pour l'indice S&P 500, ce potentiel n'est pas encore intégré par le consensus, estime HSBC, qui explique qu'il préfère afficher une recommandation "conserver" en raison de la visibilité limitée des activités de fonderie du groupe californien, c'est-à-dire ses métiers de fabrication de puces pour comptes tiers.
Intel Corporation est le 1er fabricant mondial de semi-conducteurs. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- produits pour architectures informatiques (69,6%) : processeurs et microprocesseurs (marques Pentium, Intel Xeon, etc.), cartes graphiques, puces et cartes mères, produits de connectivité, modems cellulaires, contrôleurs Ethernet, composants de réseaux, produits de stockage, etc. destinés aux ordinateurs, aux serveurs, aux centres de données, aux réseaux informatiques en nuages, aux stations de travail, aux notebooks, aux Internet des Objets, aux architectures graphiques, aux périphérique intelligents et aux infrastructures de communication. Le groupe développe parallèlement des logiciels associés ;
- services de fabrication de plaquettes (25%) : accélérateurs, puces monolithiques, plaquettes de silicium, etc. Le groupe propose également des logiciels pour chiplets et des équipements de fabrication de masques pour la lithographie avancée ;
- autres (5,4%)
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (24,5%), Chine (29,2%), Singapour (19,2%), Taiwan (14,7%) et autres (12,4%).
