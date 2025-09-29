Option de dividende en actions Rémy Cointreau exercée à 73%

Rémy Cointreau annonce qu'à la clôture de la période d'option, qui était ouverte du 30 juillet au 15 septembre inclus, 73,1% des droits ont été exercés en faveur du paiement en actions de son dividende au titre de l'exercice fiscal 2024-25.



Pour les besoins du paiement du dividende en actions, 429 588 actions nouvelles seront émises. Pour mémoire, le prix d'émission des actions nouvelles qui seront remises en paiement du dividende est de 44,33 euros.



Le règlement livraison des actions et leur admission sur Euronext interviendront le 1er octobre. Ces actions porteront jouissance au 1er avril dernier (début de l'exercice en cours) et seront entièrement assimilées aux actions déjà admises.



Le capital social de Rémy Cointreau est désormais divisé en 52 589 879 actions. Le dividende en numéraire à verser aux actionnaires n'ayant pas retenu l'option du paiement en actions sera également versé le 1er octobre.