En 2025, le prix d’un bitcoin (BTC) autour des 125 000 dollars est d’un ordre de grandeur similaire à celui d’un lingot d’or de 1 kg à 130 000 dollars, ce qui rend la comparaison entre ces deux actifs particulièrement intéressante. Deux actifs rois en cette année, mêmes promesses de refuge, logiques opposées — lequel choisir ?

Accessibilité et Sécurité

D’un côté, un lingot d’un kilo qu’on pèse, qu’on touche, qu’on range. De l’autre, un actif fait de bits, divisible à l’infini, qu’on achète en trois gestes du pouce. Or et bitcoin promettent l’accès au “refuge”, mais l’entrée n’emprunte pas la même porte.

Acheter un lingot d’or de 1 kg reste relativement simple en France : on passe par un négociant spécialisé, un comptoir d’or ou une plateforme reconnue, en ligne ou en agence. Le ticket d’entrée, lui, est moins discret : plusieurs dizaines de milliers d’euros. On peut bien sûr se tourner vers des formats plus petits (50g, 100g, pièces), mais un kilo n’est pas “fractionnable” sans refonte — un procédé coûteux et délicat. À l’achat, il faut compter une prime : la commission au-dessus du cours spot, variable selon le vendeur et la taille du produit, souvent quelques pourcents.

Acheter 1 BTC — ou un millième — tient davantage du téléchargement que de la joaillerie. Un compte ouvert sur une plateforme d’échange, une vérification d’identité rapide, et l’on peut acquérir du bitcoin en quelques minutes, généralement pour des frais inférieurs à 1% par transaction. L’atout décisif, c’est la fractionnalité : un bitcoin est découpable en 100 millions de satoshis, si bien que quelques euros suffisent pour en avoir. Pas besoin d’attendre d’avoir des dizaines de milliers d’euros ; l’investissement peut être progressif, modulable, 24 h/24. Il existe aussi des distributeurs automatiques et des places de marché entre particuliers, mais le chemin le plus fréquent reste l’exchange grand public comme Paymium, Coinbase, Binance, Kraken…

Vient ensuite la question qui fait dormir — ou pas. Un lingot se protège comme un objet de valeur : chez soi dans un coffre robuste (avec alarme, assurance habitation ajustée), ou hors de chez soi dans un coffre bancaire ou un service de gardiennage. Le stockage professionnel facture en général un pourcentage annuel de la valeur — autour de 0,5 % pour des montants significatifs. Transporter un kilo d’or exige discrétion et prudence, et franchir une frontière au-delà de certains montants impose des formalités douanières. La contrepartie, c’est qu’un lingot ne se “hacke” pas depuis l’autre bout du monde : le risque est physique, pas numérique.

La sécurité du bitcoin tient toute entière dans des mots que l’on ne doit jamais perdre : la clé privée (et sa phrase de sauvegarde). En auto-détention, on utilise un portefeuille matériel (type clé dédiée) ou logiciel : contrôle total, mais zéro droit à l’erreur. Une clé égarée, divulguée ou mal sauvegardée, et les fonds sont perdus à jamais. L’alternative consiste à confier la garde à une plateforme réputée, qui multiplie les protections (2FA, stockage à froid, procédures internes) et simplifie la vie de l’utilisateur. Cela dit, l’histoire a connu des piratages et des faillites ; déléguer revient à accepter un risque d’intermédiaire que l’esprit “sans tiers de confiance” du bitcoin voulait précisément contourner.

Reste l’authenticité. Un bitcoin ne se contrefait pas : chaque unité est validée par la blockchain, impossible d’injecter un faux dans le registre. L’or, lui, demande un minimum de vigilance : lingots fourrés au tungstène, pièces sous-titres… On s’en prémunit en achetant auprès d’un marchand reconnu, en vérifiant certificats et numéros de série, et, en cas de doute, par des tests physiques (densité, magnétisme, ultrasons).

Verdict : Deux familles de risques, deux hygiènes différentes. L’or réclame des murs (coffre, discrétion, logistique) et ne dépend d’aucune infrastructure : pas d’électricité, pas d’internet, une vertu en cas de crise extrême. Le bitcoin exige une discipline numérique (gestion irréprochable des clés) et un réseau fonctionnel ; en contrepartie, il se déplace à la vitesse d’un clic, là où un kilo d’or pèse vraiment. Pas de vainqueur absolu : seulement des contraintes qui ne se ressemblent pas. À chacun de choisir son confort — acier trempé ou seed phrase — et d’aligner sa pratique sur son profil de risque.

Liquidité et fiscalité

La liquidité, c’est l’art de transformer un actif en cash — vite, au bon prix, sans frottements inutiles. Et sur ce terrain, bitcoin et or physique ne jouent pas la même partition.

Côté bitcoin, la sortie est un bouton. Marché ouvert 24 h/24, 7 j/7, profondeur mondiale, exécution en quelques secondes depuis un téléphone. Vendre 1 BTC, c’est toucher instantanément le meilleur prix disponible, payer des frais modestes et, sur les plateformes les plus rapides, convertir en euros sur son compte bancaire en quelques minutes. Les échanges entre particuliers ou via ATM existent, mais le gros du volume — et la meilleure liquidité — est basé sur les exchanges reconnus. Bref, c’est un marché toujours “on”.

Côté or physique, la porte est solide mais s’ouvre moins vite. Un lingot de 1 kg reste très recherché et se revend partout — simplement pas en un clic. Il faut passer par un comptoir d’achat d’or ou un négociant, présenter ses papiers, signer les formulaires anti-blanchiment, accepter un prix calé sur le spot… moins la marge du racheteur. On peut aussi expédier par transporteur sécurisé via des sites spécialisés, mais il faut compter quelques jours. À noter : 1 kg est une grosse unité ; les pièces ou plus petits lingots se manipulent et se placent parfois plus facilement. Si l’on veut l’instantanéité d’un clic, il existe l’“or papier” (ETF, certificats) qui se revend en ligne aux heures de marché — mais ce n’est plus du métal dans la main.

Comme “monnaie” du quotidien, ni l’un ni l’autre n’est vraiment pratique. Quelques commerçants acceptent le BTC, et les transferts internationaux sont fluides, mais le plus courant reste la conversion en euros avant paiement. Quant à payer en copeaux d’or, la scène relève du roman : il faut d’abord vendre le métal, puis dépenser l’argent reçu. En clair, pour l’usage transactionnel, bitcoin s’insère plus facilement dans l’économie numérique ; l’or assume plutôt son rôle de réserve immobile.

Reste la question qui pique au portefeuille : la fiscalité française. Sur l’or, deux routes. Par défaut, la taxe forfaitaire sur les métaux précieux frappe 11,5% du prix de vente, dès le premier euro — simple, mais aveugle à la plus-value réelle. En option, le régime des biens meubles taxe la plus-value au taux de 36,2% (19% d’IR + 17,2% de prélèvements sociaux), avec un abattement de 5% par an à partir de la 3ᵉ année : au bout de 22 ans, exonération totale de la plus-value. Ce second régime suppose de pouvoir prouver son prix d’achat et devient intéressant si le gain n’est pas extravagant… ou si l’on détient très longtemps. À l’achat, l’or d’investissement est exonéré de TVA, n’entre pas dans l’IFI, et les petites ventes sous 5 000 EUR peuvent être exonérées de la taxe forfaitaire — ce qui ne concerne pas un lingot de 1 kg compte tenu de sa valeur.

Sur le bitcoin, la règle est limpide pour un particulier qui achète-revend occasionnellement : les gains sont imposés au Prélèvement Forfaitaire Unique (PFU) de 30% (12,8% d’IR + 17,2% de prélèvements sociaux). On peut opter pour le barème progressif si c’est plus favorable. Les cessions annuelles inférieures à 305 EUR sont hors champ d’imposition, mais doivent être déclarées. Il faut aussi déclarer ses comptes d’échange à l’étranger et récapituler les opérations imposables ; les très actifs (trading intensif, minage) peuvent basculer en BNC/BIC selon les cas.



À chacun d’arbitrer entre vitesse et inertie, clic et comptoir — et d’aligner son choix sur son horizon et sa tolérance aux contraintes.

Volatilité et valeur refuge

Bitcoin grimpe, trébuche, repart — un pouls de marché branché sur 24/7. On s’en souvient encore : en mai 2021, la volatilité a giflé les nerfs les plus solides. Et pourtant, 2025 l’a vu inscrire de nouveaux sommets au-delà de 120 000 USD, soit environ +33 % depuis janvier. Le chemin ? Chaotique par nature : un actif purement offert/demandé, sans flux de trésorerie ni “prix juste” consensuel, négocié sans fermeture ni arbitre central.

Cours du bitcoin sur 3 ans

Zonebourse

Pour mesurer l’amplitude, sortons les sismographes : sur les dernières années, le bitcoin a été environ trois fois plus volatil que le Nasdaq et près de 4,5 fois plus que l’or. En clair, un potentiel de rendement bien supérieur… au prix d’une incertitude tout aussi supérieure. C’est le deal implicite : accepter des montagnes russes pour viser la vitesse.

Bitcoin vs Gold vs Nasdaq 100 sur 3 ans

Zonebourse

La corrélation raconte une autre histoire. En mode “risk-on”, quand l’appétit pour le risque déborde, le BTC s’enflamme ; à l’inverse, dans la panique, il peut dévisser avec les actions. L’or joue souvent le contre-chant : il brille surtout en “risk-off”, quand la finance chauffe ou que la géopolitique s’assombrit. Les deux se complètent, parce qu’ils ne répondent pas aux mêmes stimuli. 2022 l’a illustré : resserrement monétaire, bitcoin et actions à la baisse tandis que l’or tenait son rang. 2025 brouille un peu les lignes, avec les deux actifs en hausse simultanée — un télescopage rare, mais pas impossible quand les récits d’inflation, de liquidité et de technologie se superposent.

Reste la dimension culturelle, celle qui forge la confiance. L’or est une relique au sens noble : cinq millénaires d’histoire, des pharaons aux banques centrales, des bijoux aux lingots. C’est la valeur-refuge instinctive, la “richesse qui ne tombe pas à zéro”, que les États continuent d’empiler en réserve. Une sécurité tangible, que l’on transmet, que l’on touche.

Le bitcoin, en quinze ans, a gagné une place qu’on aurait dite impensable : “or numérique” pour ses partisans, offre limitée à 21 millions d’unités, actif sans État ni censure, parfois adopté comme monnaie légale, désormais logé dans des ETF et sur les étagères de banques. Il a permis à des épargnants sous pression monétaire de préserver quelque chose, et séduit une génération à l’aise avec le code. Mais sa perception reste polarisée : pour les uns, c’est l’internet de la valeur ; pour les autres, une bulle volatile, virtuelle, exposée aux humeurs de la régulation.

Perspectives futures et historiques

Sur dix ans, l’histoire penche sans hésiter vers le bitcoin : performance démesurée, trajectoire météore. L’or, lui, fait ce qu’on attend de lui depuis des millénaires : protéger le pouvoir d’achat sans promesse de feu d’artifice. Entre 2015 et 2025, le kilo d’or est passé d’environ 35 000 EUR à environ 110 000 EUR (+ 315%). Sur la même période, le bitcoin a bondi d’environ 250 EUR à plus de 105 000 EUR l’unité — une multiplication par plus de 400. Oui, le chemin fut semé de chutes brutales, mais le constat tient : ceux qui ont cru tôt au BTC ont vu leur patrimoine changer d’échelle ; ceux qui ont gardé de l’or ont gardé leur sérénité.

2025, point d’étape. Les deux actifs montent de concert, nourris par l’inflation qui s’incruste et les incertitudes géopolitiques. Le bitcoin inscrit des sommets autour de 125 000 USD, frôle symboliquement la “parité” avec un kilo d’or, et profite d’une adoption institutionnelle désormais visible (ETF spot, flux d’entrées massifs). L’or avance aussi, porté par la demande des banques centrales et une appétence intacte pour les valeurs refuges. Voir or et BTC en tête d’affiche la même année est rare ; c’est le signe qu’ils servent, différemment, un même besoin : se couvrir contre l’instabilité.

Et demain ?

— Or : actif mûr, rôle clair. Son prix restera surtout une fonction des taux réels, de l’inflation, des achats des banques centrales et, à la marge, de la demande joaillière/industrielle. Sa production croît lentement (environ 1,5 % par an) et le stock mondial avoisine des milliers de milliards : peu de chances d’une révolution, mais une capacité éprouvée à tenir la valeur dans le temps. Le potentiel de hausse est généralement jugé modéré — l’or ne “produit” rien —, mais sa prime, c’est la visibilité. Dans 10 ou 20 ans, il aura vraisemblablement toujours une place dans les coffres… à un prix dépendant du cycle.

— Bitcoin : trajectoire plus ouverte. Les partisans voient l’“or 2.0” capable, un jour, d’égaler la capitalisation de l’or (ce qui, à offre fixe de 21 millions, impliquerait un prix par BTC très supérieur aux niveaux actuels). Les moteurs existent : raréfaction programmée (halvings), effets de réseau, intégration financière (ETF, services bancaires), défiance envers les monnaies fiat. Les obstacles aussi : concurrence d’autres cryptos, régulations changeantes, exigence de sécurité/évolutivité. S’il franchit ces haies, le BTC peut devenir un composant standard de l’épargne mondiale ; sinon, il peut stagner ou céder du terrain. Chaque crise sera un test de sa “robustesse-refuge”.

Le mot de la fin : l’or pour traverser les tempêtes, le bitcoin pour profiter des vents porteurs.



