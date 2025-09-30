A Rome, le pain et les jeux suffisaient au bonheur de la population, dit-on. En finance, c'est l'intelligence artificielle et l'or. La menace d'une paralysie budgétaire aux Etats-Unis n'a pas l'air, pour le moment, de préoccuper outre mesure les marchés, qui ont l'air blasés de ces passes d'armes entre Démocrates et Républicains.

Les investisseurs sont toujours embarqués dans une forme de bipolarité, qui les pousse à acheter en même temps du CoreWeave et de l'or. Du CoreWeave pour le frisson IA d'une entreprise qui pourrait commencer à gagner de l'argent dans trois ans, et de l'or parce que, quand même, il y a pas mal de facteurs de risque qui se baladent en liberté en ce moment. Le métal précieux a gagné 47% cette année. Si les gains tiennent jusqu'au 31 décembre, ce serait sa meilleure performance depuis… 1979 ! (en bonus, le tube de l'année 1979). La relique pas si barbare profite d'une belle combinaison de vents arrière actuellement, qui en font l'actif le plus prolifique de l'année 2025, pour le moment loin devant les indices américains, le bitcoin ou les actions des pays émergents. La perspective d'une paralysie (shutdown) de l'administration américaine pour cause de désaccord budgétaire n'a fait que renforcer l'attrait de l'or, qui approche 3900 USD l'once. Comme évoqué hier, ces phases créent du risque même si elles ne sont pas forcément dommageables pour les marchés actions. Hier d'ailleurs, les places européennes et américaines n'ont pas beaucoup réagi au compte à rebours, puisqu'elles ont presque toutes affiché des gains. Le Nasdaq 100 est même revenu à moins de 1% de son record de la semaine dernière en reprenant 0,4%.

Parce qu'en parallèle, la force d'attraction de la thématique d'investissement IA reste intacte, même si ses investisseurs peinent parfois à identifier les véritables gagnants de long terme, au-delà de ceux qui vendent les pelles et les pioches, c’est-à-dire à ce stade le matériel d'exploitation.

Mais OpenAI a probablement apporté quelques réponses hier, même si ça ressemble plutôt à une incursion du nouveau monde dans l'ancien. La "fondation", même si cette qualification prête à sourire, a annoncé introduire du paiement instantané dans ChatGPT. OpenAI n'a pas inventé grand-chose : il s'agit en gros d'utiliser ChatGPT pour rechercher un produit et de payer directement dans l'application. Ça vous rappelle quelque chose ? C'est normal. C'est à la fois du Google et de l'Amazon. Ça devrait permettre à OpenAI de ponctionner des frais de mise en relation entre un client et un vendeur. Ça vous rappelle quelque chose ? C'est normal. Ce qui est sûr, c'est que ça devrait permettre à la "fondation" d'améliorer ses comptes. The Information révèle ce matin qu'OpenAI a dégagé 4,3 milliards de dollars de chiffre d'affaires au premier semestre 2025, pour 2,5 milliards de dollars de pertes. Des chiffres assez typiques d'une société technologique de croissance en devenir. Pour faire face à des dépenses colossales et à une concurrence pléthorique, il va falloir aller chercher de l'argent au-delà du pur agent conversationnel qui vous explique comment réparer votre grille-pain, la bonne manière d'écrire à l'administration ou les 5 raisons de ne pas éclater la gueule de votre voisin étudiant même s'il a organisé sa 5e fête de la semaine au-dessus de votre tête. Dans The Information toujours, Martin Peers souligne ce matin qu'OpenAI "a choisi d'entrer en concurrence avec tous les acteurs du marché, d'Amazon à Instagram" mais que ce service lui permettra "de soutirer de l'argent aux centaines de millions de personnes qui utilisent ChatGPT sans payer." Le spécialiste rappelle par la même occasion qu'OpenAI offre par ricochet un super-argument aux grandes plateformes existantes contre les offensives fédérales de démantèlement : pourquoi scinder Amazon ou Alphabet si les stars de l'IA diversifient la concurrence ?

En marge de la lutte intérieure des investisseurs entre l'amour du risque et la hantise d'un accident de marché, il se passe pas mal de choses dans le monde. Les Etats-Unis et Israël se sont accordés sur un plan de paix en 20 points pour stopper le conflit à Gaza, en sommant le Hamas de l'accepter même s'il n'a pas participé à son élaboration. En Chine, les indicateurs d'activité PMI de septembre se sont un peu améliorés, mais sans marquer d'inflexion claire. Les marchés locaux sont bien orientés avant la Golden Week, grâce notamment au rumeurs entourant la montée en puissance d'Huawei dans les puces IA, encore elle ! En Australie, la banque centrale a, sans surprise, laissé son taux directeur inchangé à 3,6% cette nuit. Aux Etats-Unis, un shutdown semble se profiler. JD Vance s'est montré pessimiste, il y a quelques heures, sur l'issue des discussions entre Républicains et Démocrates. Parmi les conséquences de court terme, la paralysie budgétaire devrait empêcher la publication des données mensuelles sur l'emploi aux Etats-Unis, ce qui ajouterait une couche au psychodrame permanent de l'évolution des taux de la Fed. En attendant, plusieurs statistiques sont prévues cet après-midi, dont l'étude JOLTS sur les ouvertures de postes en août.

En Asie Pacifique, pendant que les marchés chinois montent, la tendance est plus neutre ailleurs. Le Japon grappille quelques points, tandis que l'Australie, la Corée du Sud et l'Inde sont en baisse modérée. L'Europe est attendue en léger repli dans les premiers échanges.

Le CAC 40 recule de 0,4% peu après l'ouverture, à 7 848 points. Le SMI tient le choc (+0,1% à 12 019 points). Le Bel 20 est stable à 4 771 points.

D'Europe

La Suisse et UBS se montrent disposées, en privé, à faire des compromis sur les règles relatives aux fonds propres, a appris Reuters.

Novo Nordisk soumet à nouveau Awiqli à la FDA en vue d'en faire le premier traitement par insuline basale en une seule semaine pour les adultes atteints de diabète de type 2.

RWE se retire du projet Hyphen d'ammoniac vert en Namibie.

Ageas finalise l'acquisition d'esure.

Skanska remporte un contrat de 55 millions de dollars pour la rénovation d'une résidence universitaire aux Etats-Unis.

EQT achève son programme de rachat d'actions.

Youngtimers accroît ses pertes semestrielles.

Celyad Oncology vend son centre de recherche belge pour 3 millions d'euros.

Les principales publications du jour : Solaria Energia, GEK Terna…

D'Amérique du Nord

Electronic Arts sera finalement racheté pour 55 milliards de dollars, soit 210 USD par action, par un consortium Silver Lake, Affinity Partners et PIF.

Boeing a commencé à travailler sur le remplacement du B737MAX, révèle le WSJ.

OpenAI introduit le paiement instantané dans ChatGPT avec Etsy et Shopify.

Verizon est en pourparlers pour acheter le spectre sans fil d'EchoStar, selon Bloomberg.

Microsoft annonce que Grok 4 est désormais disponible dans Azure AI Foundry.

Le Pentagone attribue à RTX Corp un contrat de 5 milliards de dollars pour le système de missiles Coyote.

YouTube (Alphabet) va payer 24,5 millions de dollars pour régler un procès intenté par Trump.

La centrale nucléaire de NextEra dans le Wisconsin obtient une prolongation d'exploitation de 20 ans.

Credo acquiert Hyperlume.

Le booster de la fusée Firefly Alpha détruit lors d'un essai.

Les principales publications du jour : Nike, Paychex…

D'Asie et d'ailleurs

Kioxia et Sandisk lancent l'exploitation de la Fab2 à l'usine de Kitakami, au Japon, pour répondre à la demande du marché stimulée par l'IA.

Jaguar Land Rover (Tata Motor) obtient un financement supplémentaire de 2 MdsGBP en plus de la garantie de prêt de l'Etat, selon le FT.

Les principales publications du jour : pas grand-chose…

