OR Royalties Inc. surfe sur la vague des métaux, convertissant la hausse des cours et l'expansion de ses actifs en une croissance soutenue de ses résultats, alors même que le titre cherche un second souffle après un rallye marqué.

L'expansion minière soutenue par les gouvernements donne actuellement le ton au secteur des redevances (royalties).

Le Canada compte à lui seul 632,6 milliards de dollars US de projets de ressources naturelles planifiés d'ici 2034, l'un des pipelines les plus importants de ces dernières années. Selon l'Inventaire des grands projets du gouvernement du Canada, cela laisse présager un cycle de dépenses d'investissement (capex) soutenu plutôt qu'une simple poussée éphémère.

Toutefois, la mise en production de nouvelles mines prend du temps, de sorte que l'offre croît lentement, ce qui contribue à maintenir la fermeté des cours de l'or, de l'argent et du cuivre sur le long terme. La demande d'or reste soutenue par la couverture contre l'inflation et l'incertitude macroéconomique, tandis que l'argent bénéficie d'un élan supplémentaire de la part de la demande industrielle. Le modèle des redevances et du 'streaming' s'inscrit parfaitement dans ce contexte : des coûts faibles, des marges élevées et un lien direct avec la production et le prix des matières premières plutôt qu'avec l'exploitation minière proprement dite.

OR Royalties, société québécoise qui acquiert et gère des redevances et des flux sur des projets de métaux précieux, se trouve essentiellement au sommet de cet écosystème. Son portefeuille mondial s'étend sur l'Amérique du Nord, l'Amérique latine, l'Afrique et l'Australie, mais son exposition principale se situe au Canada, ancrée par une redevance majeure sur le complexe aurifère de Canadian Malartic.

Des résultats qui doublent

OR Royalties n'a pas seulement progressé au premier trimestre 2026 : elle a doublé son chiffre d'affaires. Les revenus se sont établis à 102,8 millions USD contre 54,9 millions USD l'an dernier, soit une hausse de 87,3% sur un an, portée en grande partie par l'appréciation des cours de l'or et de l'argent ainsi que par l'augmentation de la production de son portefeuille. Un tel bond n'est pas seulement dû aux prix ; il résulte également de l'apport des volumes provenant d'actifs nouveaux ou en phase de montée en puissance.

Le bénéfice net a atteint 73,6 millions USD ce trimestre, contre 25,6 millions USD au T1 2025, soit une envolée de 187% sur un an. Il s'agit d'une progression majeure, favorisée par le levier opérationnel et certains gains non récurrents. Cependant, un bémol s'impose : les marges de trésorerie sont restées globalement stables aux alentours de 97%. Cela signifie que la croissance provient davantage de l'effet d'échelle et des prix que d'une amélioration de l'efficience. En termes simples : l'entreprise n'est pas devenue plus agile, elle a simplement pris de l'envergure.

Ce qui frappe, c'est l'agressivité avec laquelle la société réinvestit. Elle a déployé des capitaux dans de nouvelles redevances au cours de ce seul trimestre, notamment via l'accord Namdini, une récente acquisition de redevance aurifère au Ghana, et un pipeline plus large d'acquisitions de portefeuilles. Il s'agit essentiellement de recycler les liquidités directement dans la croissance. Le pari est simple : continuer d'accumuler des actifs tant que les prix sont élevés et laisser la production générer des intérêts composés par la suite.

L'éclat des gains s'estompe

L'action OR Royalties affiche une hausse de 46,5% sur l'année écoulée, une performance remarquable jusqu'à ce que l'on note qu'elle se traite à 51,4 USD, bien en deçà de son sommet de 52 semaines à 65,5 USD. Cet écart est significatif : il indique que le marché s'est déjà refroidi après un rallye brutal, intégrant probablement une partie de la volatilité des cours des métaux.

Au cours actuel, le titre se négocie à 18,2 fois les bénéfices prévisionnels pour l'exercice 2027, ce qui constitue une décote manifeste par rapport à sa moyenne sur deux ans de 26,5 fois. Cela ressemble à un ajustement, mais reflète aussi un marché moins enclin à payer des multiples records pour une valeur liée aux matières premières.

Le sentiment des analystes penche vers l'optimisme sans être unanime : sept analystes sur onze recommandent l'achat, avec un objectif de cours moyen de 52,4 USD, soit un potentiel de hausse de seulement 1,9%. C'est dérisoire, ce qui suggère que le titre est déjà proche de sa juste valeur selon le consensus. En clair : il n'y a plus beaucoup de marge de progression, à moins qu'un nouvel élément ne vienne dynamiser le dossier.

Les risques au royaume des redevances

OR Royalties semble taillée pour gagner tant que les métaux restent fermes, mais c'est là que réside le risque. Si les prix s'assouplissent ou si la production ralentit sur des actifs clés, la croissance peut s'estomper rapidement. Ajoutez à cela une frénésie d'acquisitions et un réinvestissement constant, et l'exécution commence à primer sur la thèse d'investissement. Le modèle est simple, mais le cycle ne l'est pas : ce qui fonctionne à la hausse peut se retourner tout aussi vite à la baisse.