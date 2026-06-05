Ora Banda Mining Limited bénéficie de vents porteurs grâce aux cours de l'or, mais la hausse des coûts et la stagnation du titre suggèrent que les investisseurs ne sont pas pleinement convaincus de la pérennité de cette dynamique.

L'or s'inscrivait déjà dans un marché haussier structurel, et la conjugaison des craintes inflationnistes, de l'incertitude politique, des tensions géopolitiques et d'une solide demande sous-jacente a finalement propulsé les prix vers des sommets historiques.

Les cours de l'or ont atteint le seuil des 5'600 USD/oz en janvier 2026, redéfinissant la notion même de 'point haut' dans ce cycle. Les prix gravitent toujours autour de 4'465 USD/oz aujourd'hui, maintenant des marges élevées dans l'ensemble du secteur. Pour les producteurs, ce changement améliore significativement la rentabilité de projets précédemment jugés onéreux, rendant davantage d'actifs commercialement viables.

Ora Banda Mining, producteur d'or australien opérant exclusivement dans sa juridiction d'origine via trois centres miniers sur son projet Davyhurst (détenu à 100% en Australie-Occidentale), évolue au coeur de cet environnement dynamique. Avec 3,3 Moz de ressources globales, une étude en cours pour doubler la capacité de l'usine et un corridor d'exploration de 18 km, la société est positionnée pour tirer parti de la fermeté durable des cours de l'or.

Le prix l'emporte sur la production

La production a logiquement porté la croissance au troisième trimestre 2026. Ora Banda Mining a vendu 38'637 oz d'or contre 23'643 oz au T3 25, soit un bond de 63,4% sur un an, soutenu par une augmentation du débit et le recours à des usines tierces pour traiter le minerai excédentaire.

L'impact le plus significatif provient toutefois des prix. Le prix de vente réalisé a grimpé à 6'921 AUD/oz contre 4'571 AUD/oz, ce qui explique l'essentiel de la progression du chiffre d'affaires plutôt qu'une transformation radicale de l'actif sous-jacent.

Le chiffre d'affaires a suivi cette logique comptable pour s'tablir à 269 millions AUD, faisant plus que doubler (+146,8% sur un an) par rapport aux 109 millions AUD du T3 25. La composition de cette croissance est cruciale : l'augmentation des volumes alliée à la vigueur du cours de l'or a alimenté cette hausse, indiquant qu'il ne s'agit pas d'un simple pic ponctuel.

Les coûts de maintien tout compris (AISC) ont de nouveau progressé pour atteindre 3'612 AUD/oz contre 2'470 AUD/oz. Même à ces niveaux élevés, l'écart avec les prix de vente réalisés reste important, ce qui signifie que l'entreprise dépense plus par once mais gagne beaucoup plus par once produite.

C'est au niveau des flux de trésorerie que la situation s'avère réellement solide. Le flux de trésorerie disponible (FCF) s'est élevé à 76,3 millions AUD, portant la trésorerie à 231,7 millions AUD contre 155,4 millions AUD (en décembre 2025). Ce résultat a été obtenu après 52,5 millions AUD d'investissements en capital (capex), prouvant que l'entreprise finance confortablement sa propre croissance - pour l'instant.

Le poids du sentiment de marché

Le titre a reculé de 0,8% sur les 12 derniers mois pour s'tablir à 1,3 AUD, restant bien en deçà de son sommet sur 52 semaines de 1,7 AUD. Cela témoigne d'un certain refroidissement du marché à l'égard du dossier, malgré une production et des flux de trésorerie records ces derniers trimestres.

La valorisation devient alors intéressante. L'action se négocie à 9,7x les bénéfices prévisionnels pour l'exercice 2026, contre une moyenne sur deux ans de 15,3x, soit une décote notable. Ce réajustement majeur signifie généralement l'une des deux choses suivantes : soit les attentes de bénéfices atteignent un plafond, soit les investisseurs doutent de leur durabilité.

Les cinq analystes qui suivent la valeur recommandent l'achat, avec un objectif de cours moyen de 2 AUD impliquant un potentiel de hausse de 46,6%. Une telle unanimité reflète souvent une réaction aux performances passées plutôt qu'une véritable prédiction des événements à venir.

Le retour de bâton des coûts

Ora Banda profite clairement de la solidité des cours de l'or, et la génération de cash démontre que l'outil opérationnel fonctionne. Cependant, la dérive des coûts commence à entamer le potentiel de croissance. L'entreprise reste fortement dépendante de prix de l'or élevés pour présenter des chiffres flatteurs. Si les cours venaient à s'assagir ou si les coûts continuaient de déraper, l'écart entre les performances réelles et les attentes du marché pourrait se réduire rapidement.