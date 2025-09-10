Oracle attendu en forte hausse sur des perspectives solides
Publié le 10/09/2025 à 13:47
Au titre de son premier trimestre 2025-26, il a dévoilé un BPA ajusté (non-GAAP) en hausse de 6% à 1,47 dollar (+4% à changes constants), conformément aux attentes, et un profit opérationnel ajusté en croissance de 9% à 6,2 MdsUSD.
Ses revenus ont augmenté de 12% à 14,9 MdsUSD (+11% à changes constants), avec en particulier des revenus de cloud grimpant de 28% à 7,2 MdsUSD, tirés en premier lieu par une envolée de 55% des revenus IaaS (infrastructures).
'Nous avons signé quatre contrats de plusieurs MdsUSD avec trois clients différents au cours du trimestre', souligne sa CEO Safra Catz. 'Cela a entraîné un bond de 359% du carnet de commandes de RPO (remaining performance obligations) pour atteindre 455 MdsUSD'.
'L'ampleur de la croissance récente de notre RPO nous permet d'apporter une révision importante à la hausse de la partie infrastructure cloud du plan financier d'Oracle, que nous présenterons en détail le mois prochain', poursuit-elle.
À titre d'aperçu, Safra Catz indique prévoir que les revenus d'Oracle Cloud Infrastructure augmenteront de 77% à 18 MdsUSD au cours de cet exercice, puis monteront fortement les quatre années suivantes pour atteindre 144 MdsUSD au terme de cette période.