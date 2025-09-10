Oracle attendu en forte hausse sur des perspectives solides

Oracle est attendu en forte progression à Wall Street ce mercredi, au lendemain de la publication trimestrielle du groupe de solutions informatiques pour entreprises, marquée avant tout par la grande confiance affichée par sa direction dans ses perspectives d'activité.



Au titre de son premier trimestre 2025-26, il a dévoilé un BPA ajusté (non-GAAP) en hausse de 6% à 1,47 dollar (+4% à changes constants), conformément aux attentes, et un profit opérationnel ajusté en croissance de 9% à 6,2 MdsUSD.



Ses revenus ont augmenté de 12% à 14,9 MdsUSD (+11% à changes constants), avec en particulier des revenus de cloud grimpant de 28% à 7,2 MdsUSD, tirés en premier lieu par une envolée de 55% des revenus IaaS (infrastructures).



'Nous avons signé quatre contrats de plusieurs MdsUSD avec trois clients différents au cours du trimestre', souligne sa CEO Safra Catz. 'Cela a entraîné un bond de 359% du carnet de commandes de RPO (remaining performance obligations) pour atteindre 455 MdsUSD'.



'L'ampleur de la croissance récente de notre RPO nous permet d'apporter une révision importante à la hausse de la partie infrastructure cloud du plan financier d'Oracle, que nous présenterons en détail le mois prochain', poursuit-elle.



À titre d'aperçu, Safra Catz indique prévoir que les revenus d'Oracle Cloud Infrastructure augmenteront de 77% à 18 MdsUSD au cours de cet exercice, puis monteront fortement les quatre années suivantes pour atteindre 144 MdsUSD au terme de cette période.